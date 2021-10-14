«Батареи как были еле теплыми, так и остаются»: жители части домов в Новосибирске мерзнут в квартирах

В Новосибирске спустя три недели после начала отопительного сезона в городе до сих пор холодно в части домов. Нарушения в подаче тепла СГК зафиксировала на проспекте Маркса, улицах Блюхера, Вертковской, Немировича-Данченко, Телевизионной.

В СГК поясняют, что пониженные параметры связаны с устранением дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Там 11 октября провалился асфальт из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Читательница Марина говорит, что с момента запуска отопления по адресу Зорге, 68а батареи не были горячими: