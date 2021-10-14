14 октября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 7/10
usd 71.86
eur 83.00
Тема дняДату внедрения QR-кодов перенесли
Все новости
Все новости

«Батареи как были еле теплыми, так и остаются»: жители части домов в Новосибирске мерзнут в квартирах

В зданиях снижены тепловые параметры из-за дефектов на теплотрассе

703
15Обсудить

Поделиться

На левом берегу во многих домах нарушена теплоподача

На левом берегу во многих домах нарушена теплоподача

Поделиться

Жители части домов на левом берегу Новосибирска остаются без тепла

В Новосибирске спустя три недели после начала отопительного сезона в городе до сих пор холодно в части домов. Нарушения в подаче тепла СГК зафиксировала на проспекте Маркса, улицах Блюхера, Вертковской, Немировича-Данченко, Телевизионной.

В СГК поясняют, что пониженные параметры связаны с устранением дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Там 11 октября провалился асфальт из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Читательница Марина говорит, что с момента запуска отопления по адресу Зорге, 68а батареи не были горячими:

— Батареи как были еле теплыми, так и остаются. Проблемы не решают. Дома довольно холодно, — сообщила Марина.

Как рассказала эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина, ресурсоснабжающие организации еще не работают в нужном режиме.

— У нас имеются множественные повреждения трубопроводов, которые мы фиксируем ежедневно. Точную причину может назвать только ресурсоснабжающая организация. Отсутствует качественная подача тепловой энергии в многоквартирный дом. Ввиду того, что множественные дефекты на теплотрассе, теплоснабжающие организации, в том числе «Сибэко», вынуждены понижать параметры. Нужно набраться терпения, они работают, — рассказала Оксана Царапкина.

В СГК рассказали, что в домах на улице Блюхера и Маркса режим восстановят уже сегодня.

— К сожалению, пока еще остаются пониженные параметры теплоснабжения домов по некоторым улицам левобережья. Это связано с переключениями, которые проводили в ходе устранения дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Для домов по улицам Блюхера и Маркса сегодня восстановим режим подачи тепла, — рассказали в пресс-службе СГК.

Они также уточнили, что по улицам Вертковской, Немировича-Данченко, Телевизионной теплоснабжение нормализуется 15 октября.

— По Зорге, 68 немного режим снижен. Завтра тепловой инспектор СГК выйдет на место, чтобы разобраться, в чем проблема. Они не отключены, снижено качество теплоснабжения. Точных данных по количеству домов, где понижены параметры, у нас нет, — рассказали в СГК.

Накануне в Новосибирске два автомобиля провалились под асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. НГС рассказывал о ходе их эвакуации в онлайн-трансляции. В СГК сообщили, что инцидент произошел из-за прорыва магистральной трубы, владельцам пообещали компенсировать ущерб. Посмотрите в нашем фоторепортаже, что происходило на месте происшествия.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

левый береготоплениетепло
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...