«Батареи как были еле теплыми, так и остаются»: жители части домов в Новосибирске мерзнут в квартирах

Жители части домов на левом берегу Новосибирска остаются без тепла
В Новосибирске спустя три недели после начала отопительного сезона в городе до сих пор холодно в части домов. Нарушения в подаче тепла СГК зафиксировала на проспекте Маркса, улицах Блюхера, Вертковской, Немировича-Данченко, Телевизионной.
В СГК поясняют, что пониженные параметры связаны с устранением дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Там 11 октября провалился асфальт из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Читательница Марина говорит, что с момента запуска отопления по адресу Зорге, 68а батареи не были горячими:
— Батареи как были еле теплыми, так и остаются. Проблемы не решают. Дома довольно холодно, — сообщила Марина.
Как рассказала эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина, ресурсоснабжающие организации еще не работают в нужном режиме.
— У нас имеются множественные повреждения трубопроводов, которые мы фиксируем ежедневно. Точную причину может назвать только ресурсоснабжающая организация. Отсутствует качественная подача тепловой энергии в многоквартирный дом. Ввиду того, что множественные дефекты на теплотрассе, теплоснабжающие организации, в том числе «Сибэко», вынуждены понижать параметры. Нужно набраться терпения, они работают, — рассказала Оксана Царапкина.
В СГК рассказали, что в домах на улице Блюхера и Маркса режим восстановят уже сегодня.
— К сожалению, пока еще остаются пониженные параметры теплоснабжения домов по некоторым улицам левобережья. Это связано с переключениями, которые проводили в ходе устранения дефекта на тепломагистрали по улице Ватутина. Для домов по улицам Блюхера и Маркса сегодня восстановим режим подачи тепла, — рассказали в пресс-службе СГК.
Они также уточнили, что по улицам Вертковской, Немировича-Данченко, Телевизионной теплоснабжение нормализуется 15 октября.
— По Зорге, 68 немного режим снижен. Завтра тепловой инспектор СГК выйдет на место, чтобы разобраться, в чем проблема. Они не отключены, снижено качество теплоснабжения. Точных данных по количеству домов, где понижены параметры, у нас нет, — рассказали в СГК.
Накануне в Новосибирске два автомобиля провалились под асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. НГС рассказывал о ходе их эвакуации в онлайн-трансляции. В СГК сообщили, что инцидент произошел из-за прорыва магистральной трубы, владельцам пообещали компенсировать ущерб. Посмотрите в нашем фоторепортаже, что происходило на месте происшествия.