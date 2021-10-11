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В Новосибирске провалился асфальт на проезжей части — из ямы идет пар

Из образовавшейся ямы идет пар

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Место провала оградили

Место провала оградили

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В Новосибирске посреди дороги провалился асфальт и пошел пар

В Новосибирске на улице Ватутина, 49 провалился асфальт. Из образовавшейся ямы идет пар и льется горячая вода. Как рассказали в СГК, на трубопроводе возник новый дефект.

— Сегодня рано утром возник новый дефект на магистральном трубопроводе по Ватутина, произошел выход воды на поверхность. В настоящее время поврежденный участок трубопровода отключаем, определяем место дефекта. В ближайшее время приступим к ремонту, — рассказали в СГК.

На прошлой неделе жители левого берега остались без отопления. В СГК рассказали, что они делали ремонт трубопровода.

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асфальтпарпровал
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