В Новосибирске посреди дороги провалился асфальт и пошел пар
В Новосибирске на улице Ватутина, 49 провалился асфальт. Из образовавшейся ямы идет пар и льется горячая вода. Как рассказали в СГК, на трубопроводе возник новый дефект.
— Сегодня рано утром возник новый дефект на магистральном трубопроводе по Ватутина, произошел выход воды на поверхность. В настоящее время поврежденный участок трубопровода отключаем, определяем место дефекта. В ближайшее время приступим к ремонту, — рассказали в СГК.
На прошлой неделе жители левого берега остались без отопления. В СГК рассказали, что они делали ремонт трубопровода.