Жители левого берега Новосибирска остались без отопления. В СГК рассказали, когда оно вернется

Без тепла и горячей воды остались десятки домов в Новосибирске
В субботу, 9 октября, жители левого берега Новосибирска пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах.
— В Кировском районе по улице Мира вторые сутки нет отопления, горячей воды, сегодня еще отключили свет около часа дня. Дома холодно, обогреватель не включить, — написала в редакцию читательница.
В пресс-службе СКГ прокомментировали ситуацию.
— Продолжаем работы на трубопроводе по улице Тульской. По состоянию на 20 часов 9 октября, ремонт завершаем, проводим финальные сварочные работы. По окончании ремонта возобновим теплоснабжение 88 частных жилых домов, а также восстановим нормальные параметры подачи тепла для ряда близлежащих многоквартирных домов, в частности Северо-Чемского жилмассива, улиц Бурденко, Мира, Бетонной, Горбаня, Гэсстроевской, Оловозаводской. Результат жители должны ощутить завтра в первой половине дня, — сообщили в компании.
Жителям же улиц Блюхера и Ватутина придется подождать до завтрашнего утра, когда специалисты заменят поврежденный участок тепломагистрали. Там без отопления пока остаются 78 многоквартирных домов.
— Продолжаем работы на теплотрассах левого берега — из-за повреждений трубопроводов ухудшены параметры подачи тепла в дома жилмассивов Северо-Чемский, Затулинский, Расточка, Бугринская Роща, — добавили в СГК.
Несколько дней назад на левом берегу уже были проблемы с отоплением — причиной также стали дефекты на теплотрассах.