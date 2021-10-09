9 октября суббота
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 71.99
eur 83.12
Все новости
Все новости

Жители левого берега Новосибирска остались без отопления. В СГК рассказали, когда оно вернется

Горячей воды тоже нет

1 404
19Обсудить

Поделиться

В городе произошло сразу несколько коммунальных аварий

В городе произошло сразу несколько коммунальных аварий

Поделиться

Без тепла и горячей воды остались десятки домов в Новосибирске

В субботу, 9 октября, жители левого берега Новосибирска пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах.

— В Кировском районе по улице Мира вторые сутки нет отопления, горячей воды, сегодня еще отключили свет около часа дня. Дома холодно, обогреватель не включить, — написала в редакцию читательница.

В пресс-службе СКГ прокомментировали ситуацию.

— Продолжаем работы на трубопроводе по улице Тульской. По состоянию на 20 часов 9 октября, ремонт завершаем, проводим финальные сварочные работы. По окончании ремонта возобновим теплоснабжение 88 частных жилых домов, а также восстановим нормальные параметры подачи тепла для ряда близлежащих многоквартирных домов, в частности Северо-Чемского жилмассива, улиц Бурденко, Мира, Бетонной, Горбаня, Гэсстроевской, Оловозаводской. Результат жители должны ощутить завтра в первой половине дня, — сообщили в компании.

Жителям же улиц Блюхера и Ватутина придется подождать до завтрашнего утра, когда специалисты заменят поврежденный участок тепломагистрали. Там без отопления пока остаются 78 многоквартирных домов.

— Продолжаем работы на теплотрассах левого берега — из-за повреждений трубопроводов ухудшены параметры подачи тепла в дома жилмассивов Северо-Чемский, Затулинский, Расточка, Бугринская Роща, — добавили в СГК.

Несколько дней назад на левом берегу уже были проблемы с отоплением — причиной также стали дефекты на теплотрассах.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СГКкоммунальная аварияотопление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...