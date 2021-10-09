Жители левого берега Новосибирска остались без отопления. В СГК рассказали, когда оно вернется

В субботу, 9 октября, жители левого берега Новосибирска пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах.

— В Кировском районе по улице Мира вторые сутки нет отопления, горячей воды, сегодня еще отключили свет около часа дня. Дома холодно, обогреватель не включить, — написала в редакцию читательница.

В пресс-службе СКГ прокомментировали ситуацию.

— Продолжаем работы на трубопроводе по улице Тульской. По состоянию на 20 часов 9 октября, ремонт завершаем, проводим финальные сварочные работы. По окончании ремонта возобновим теплоснабжение 88 частных жилых домов, а также восстановим нормальные параметры подачи тепла для ряда близлежащих многоквартирных домов, в частности Северо-Чемского жилмассива, улиц Бурденко, Мира, Бетонной, Горбаня, Гэсстроевской, Оловозаводской. Результат жители должны ощутить завтра в первой половине дня, — сообщили в компании.