Город без лица. Как Новосибирск загибается, а звезды шоу-бизнеса рассказывают об этом всей России

Главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Катковская опубликовала в своем Facebook пост, в котором рассуждает об откровениях Славы Марлоу, интервью Зои Яровицыной и стремительно умирающем Новосибирске. С разрешения автора публикуем этот текст.
Мне интересно, сколько еще людей должно покинуть Новосибирск, сколько еще «инфлюенсеров» (человек с обширной и лояльной аудиторией, — Прим.ред.) должно высказаться про наш город, чтобы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь начал делать?
Я понимаю, что ответом мне сейчас может быть: не нравится — уезжай. Или: не нравится — поди да исправь. А я пытаюсь. Я очень пытаюсь, насколько могу, теми ресурсами, которые у меня есть. Но вы же понимаете, что один в поле не воин. Вернее, разумеется, я не одна, и нет, я не скачу с шашкой наголо и не решаю сложные задачки по улучшению качества жизни горожан. Но я, как журналист и гражданин, пытаюсь вести хотя бы какие-то информационные битвы. И не только, кстати. Наша редакция хотела использовать свои ресурсы для того, чтобы помочь городу реальным благоустроительным делом — высадить аллею. Но все идеи оказываются погребенными под бюрократией.
Я даже пыталась свести мэрию с ученым, у которого есть возможность придумать, как избавить город от запаха. Но это интересно только мне и ученому, мэрии — нет. Наверное, быть в отношениях с производителем запаха выгоднее, чем избавлять город от оного.
Саша, они уезжают
Так вот, по поводу «инфлюенсеров». Посмотрела интервью с молодой звездой Славой Марлоу у Дудя. Я понимаю, что фигура для многих неоднозначная, для многих из моего круга незнакомая даже, как и мне, если бы не Дудь. Но это очень известный человек, интервью с которым посмотрели 10 миллионов россиян. И они теперь будут знать, что Новосибирск — город, в котором воняет. Что Новосибирск — город деградирующий. Слава (а по-настоящему Артем Готлиб, родившийся и выросший в Новосибирске) назвал город «стремительно умирающим» и сказал, что вся талантливая молодежь отсюда уезжает, в чем журналист Александр Попов с ним не очень согласился. Саша считает, что не то чтобы все уезжают, а если уж и уезжают, то, может, не такие талантливые? Но уезжают, Саша, очень сильно уезжают.
За последние года три только среди моих знакомых людей, очень достойных и реально что-то делавших для города, уехали. Ибо надоело. Да и сам Александр Попов живет ведь в Казани теперь. И нет, во мне никогда не шевельнется и тени желания сказать, что это предательство или слабость, или что-то такое еще. Никому не хочется биться головой в стену бесконечно. Разумеется, в городе остается очень много достойных людей, много крутых компаний, мощных проектов, талантливой молодежи и не только молодежи. Но разговоры про усталость от того, как все в нашем городе организовано, от того, какая в нем мертвая власть, от того, насколько он становится унылее и унылее с каждым годом, стали звучать все чаще, жестче и громче.
Еще я смотрела интервью с участницей «Женского стендапа» Зоей Яровицыной, которая тоже уехала в Москву из Новосибирска. Она сказала, что тоже приезжать сюда не любит и не хочет, так как город все время хочется помыть. Я понимаю, что Слава и Зоя для многих ни разу не авторитеты, но это медийные лица — их слушает и смотрит очень много людей, и они формируют имидж города. Кстати, если кто-то захочет проехаться по самим личностям, то я бы сказала, что они сами никак город не дискредитируют (а вот мэр — очень даже). По крайней мере, оба производят впечатление очень даже интеллигентных людей и не делают ничего такого, за что могло бы быть стыдно, несмотря на то, что Слава работал и дружил с нелюбимым всеми иксами (поколение людей, родившихся в 1960–1980 годах, — Прим. ред.) Моргенштерном. Он просто делал и делает музыку, и музыку вполне себе хорошую.
На город всем пофиг
В инфопространстве наш город выглядит очень и очень плохо (но всем пофиг), и мне становится ни разу не гордо, а стыдно где-либо говорить, что я из Новосибирска. Вернее — грустно. Третий город России, блин! Екатеринбург и Красноярск, с которыми мы часто мерялись крутизной, уже во многом успокоились, потому что понимают, что мы с этой дистанции скоро сойдем, если никто ничего не предпримет.
Экс-чиновник Новосибирска и Красноярска Толоконский уже открытым текстом сказал: если наша власть не будет шевелиться, Красноярск уйдет от нас далеко вперед. И бороться за звание столицы Сибири будет уже просто смешно. Я не понимаю, как можно упускать столько ресурсов. Будучи транспортным хабом (пересадочным, перегрузочным узлом — Прим. ред.), будучи центром торговли, имея крутые производства, мощную науку, не иметь лица. Я не могу понять, почему это происходит. Не могу понять, почему на наш город настолько всем пофиг. Он давно без лица, без образа, без смысла. Так что, может, Слава Марлоу не так уж неправ в своей фразе про стремительно умирающий город. Иногда мне именно так и кажется.
И еще раз: мы со своей стороны пытаемся, насколько можем и чем можем, влиять на формирование нормального имиджа и как-то педалировать изменения. Но пока все улетает в черную дыру, которую никто не может найти и залатать. Ну, вода камень точит, конечно — те, кто что-то делает, все равно не останавливаются, но при нынешнем ритме жизни «времени на раскачку нет», как говорится.
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