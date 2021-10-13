Город без лица. Как Новосибирск загибается, а звезды шоу-бизнеса рассказывают об этом всей России

Главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Катковская опубликовала в своем Facebook пост, в котором рассуждает об откровениях Славы Марлоу, интервью Зои Яровицыной и стремительно умирающем Новосибирске. С разрешения автора публикуем этот текст.



Мне интересно, сколько еще людей должно покинуть Новосибирск, сколько еще «инфлюенсеров» (человек с обширной и лояльной аудиторией, — Прим.ред.) должно высказаться про наш город, чтобы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь начал делать?

Я понимаю, что ответом мне сейчас может быть: не нравится — уезжай. Или: не нравится — поди да исправь. А я пытаюсь. Я очень пытаюсь, насколько могу, теми ресурсами, которые у меня есть. Но вы же понимаете, что один в поле не воин. Вернее, разумеется, я не одна, и нет, я не скачу с шашкой наголо и не решаю сложные задачки по улучшению качества жизни горожан. Но я, как журналист и гражданин, пытаюсь вести хотя бы какие-то информационные битвы. И не только, кстати. Наша редакция хотела использовать свои ресурсы для того, чтобы помочь городу реальным благоустроительным делом — высадить аллею. Но все идеи оказываются погребенными под бюрократией.