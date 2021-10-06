«Вонь в Толмачево остается константой существования»: новосибирец — об откровениях Славы Марлоу о родном городе

Музыкант Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) дал интервью Юрию Дудю, прославив Новосибирск на всю страну. В ходе разговора артист сказал, что город со временем не становится лучше, и упомянул знаменитую новосибирскую вонь. Бывший сибиряк, журналист Александр Попов посмотрел двухчасовое интервью с критикой малой родины и высказал свое мнение. Публикуем его пост целиком.
Ничего не знал про миловидного мальчика Артема Готлиба, который, как оказалось, известен всей стране под псевдонимом Slava Marlow. И сейчас входит в ряды новых «суперзвезд», которые «горят как агония». Оказалось также, что мальчик этот родился и вырос в Новосибирске. Поэтому я рискнул своим ментальным здоровьем и решил посмотреть его интервью Дудю, поскольку также знал, что Слава в этой программе что-то честное резанул о нашей общей родине. Слово «звезда» я специально беру в кавычки, поскольку сам никого из этих молодых и ранних не слышал, не слушаю и не хочу слушать — но это исключительно мои личные проблемы. Я никому не навязываю свое мнение и не считаю тех, кому эти исполнители и музыканты нравятся, какими-то неправильными людьми. О вкусах не спорят, а раз звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
Выпуск в целом меня приятно удивил — мальчик явно не тупой, говорит весьма складно и, что поразило даже интервьюера, совсем не матерится! И потому что ему это самому вроде бы не нравится, и потому, что он чувствует свою ответственность перед неокрепшими умами, на которые теперь способен влиять «своим творчеством». И, наконец, просто чтобы не расстроить бабушку и дедушку.
Начал, правда, Слава с того, что, смущаясь и краснея, откровенно рассказал о покупке себе очень дорогих трусов. И вообще о том, что не может никак из-за своей дистрофичности подобрать себе хорошее нижнее белье. Я уже мысленно подготовился к тому, что и весь остальной разговор будет кружиться вокруг да около этого плинтуса (такое у Дудя уже случалось, например, с рэпером Фейсом). Но, к счастью, Слава быстро вырулил на более высокие тематические уровни (для него, конечно, но и на том спасибо). Перед тем как рассказать о том, что он находится в отношениях с какой-то не менее известной блогершей (или блогеркой — простите, я плохо разбираюсь в новом гендерно-окрашенном новоязе), Слава прервал интервью и сначала позвонил ей, чтобы согласовать свое громкое признание. Это выглядело прямо-таки по-мужски! Да еще Слава не сдержался и дополнил этот каминг-аут крайне интересной для всех подробностью — что у этой девушки ну прям очень классная жопа!
Но, конечно, я ждал мнения Славы о «большом классном сибирском городе», как почему-то назвал Новосибирск Юрий Дудь. Слава с Юрием не согласился и ответил, что считает родной город «стремительно умирающим», откуда «вся талантливая молодежь уезжает в большие города, как это на самом деле обычно и бывает». Каждый раз, когда Слава приезжает в Новосибирск, а случается это всё реже, раз в три-четыре месяца, «город лучше не становится, он становится только хуже, всё становится хуже». Видимо, после этого Слава снова напивается. В качестве примера деградации родины кумир молодежи рассказал про запах говна в аэропорту Толмачево, встречающий всех прилетающих в Новосибирск уже долгие-долгие годы. Славу удивляет, что никто и никак не может решить эту позорную проблему. По поводу вони, встречающей всех гостей столицы Сибири, спорить со Славой не стану.
Так что он весьма забавен в своем искреннем удивлении, что проблема эта не решается «лет 10», — он просто не знает, что ее никто и не собирался никогда решать. Но насчет «стремительно умирающего» города, конечно, со Славой не соглашусь. И не только потому, что юный рэпер в этом своем диагнозе — не мудрый гуру, познавший вдруг тайну вселенной. Для аксиомы о том, что «вся талантливая молодежь» из Новосибирска уезжает, мне не хватает статистики — а ее, подозреваю, и нет. Субъективные оценки в данном случае — данные не репрезентативные. Возможно, и уезжает, но явно не вся. И, возможно, не такая уж и талантливая. Но для города-вокзала такой постоянный поток сквозь «центральную проходную России» вроде бы никогда и не был проблемой.
Тем не менее на эмоциональном уровне я со Славой во многом согласен. Сам я к талантливой молодежи уже отношения, конечно, никакого не имею, но ведь я тоже из Новосибирска уехал (автор колонки сейчас живет в Казани. — Прим. ред.) — и во многом потому, что устал ждать радикальных изменений в качестве городской среды в ближайшем будущем. И перестал верить в саму возможность наступления этих изменений, по крайней мере, на своем веку. Человеческая жизнь очень коротка, чтобы тратить ее на ожидание «светлого будущего», — проще уехать туда, где жить комфортнее здесь и сейчас. Думаю, и «талантливая молодежь» размышляет примерно в таких же категориях. Никакой ЛДС с ненужной никому станцией метро, никакие новые мосты ситуацию в этом плане не поменяют — Новосибирску нужны совсем другие изменения. Но у меня нет лишнего века жизни, чтобы их дожидаться. Ведь даже вонь в Толмачево остается константой существования, хотя, казалось бы…
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