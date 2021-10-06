«Вонь в Толмачево остается константой существования»: новосибирец — об откровениях Славы Марлоу о родном городе

Музыкант Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) дал интервью Юрию Дудю, прославив Новосибирск на всю страну. В ходе разговора артист сказал, что город со временем не становится лучше, и упомянул знаменитую новосибирскую вонь. Бывший сибиряк, журналист Александр Попов посмотрел двухчасовое интервью с критикой малой родины и высказал свое мнение. Публикуем его пост целиком.



Ничего не знал про миловидного мальчика Артема Готлиба, который, как оказалось, известен всей стране под псевдонимом Slava Marlow. И сейчас входит в ряды новых «суперзвезд», которые «горят как агония». Оказалось также, что мальчик этот родился и вырос в Новосибирске. Поэтому я рискнул своим ментальным здоровьем и решил посмотреть его интервью Дудю, поскольку также знал, что Слава в этой программе что-то честное резанул о нашей общей родине. Слово «звезда» я специально беру в кавычки, поскольку сам никого из этих молодых и ранних не слышал, не слушаю и не хочу слушать — но это исключительно мои личные проблемы. Я никому не навязываю свое мнение и не считаю тех, кому эти исполнители и музыканты нравятся, какими-то неправильными людьми. О вкусах не спорят, а раз звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.