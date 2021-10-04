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Слава Марлоу выпустил песню о любви — в недавнем интервью он признался, что встречается с Карамбейби

Трек называется «Хотел тебе сказать...»

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О новом треке Слава Марлоу рассказал на своей страничке в «Инстаграме»

О новом треке Слава Марлоу рассказал на своей страничке в «Инстаграме»

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Новосибирский музыкант Слава Марлоу выпустил новый трек «Хотел тебе сказать...»

Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу выпустил новый трек о любви «Хотел тебе сказать...» О выходе новой музыки он сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

Это четвертый трек, выпущенный за последний месяц. Слава (настоящее имя Артем Готлиб) выпустил трек после того, как признался на интервью у Дудя, что встречается с блогершей Карамбейби. До этого она снималась в его клипе на трек «Ты горишь как огонь».

Вчера на почту ФСБ в Москве пришло сообщение о минировании столичных отделений полиции. Автор послания подписался именем популярного рэпера родом из Новосибирска — Славы Марлоу. Подобное сообщение уже поступало в понедельник в новосибирскую школу — человек, сообщивший о минировании учебного заведения, также представился Славой Марлоу.

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