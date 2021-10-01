Новосибирский рэпер Слава Марлоу «заминировал» отделения полиции в Москве

На почту ФСБ в Москве пришло сообщение о минировании столичных отделений полиции. Автор послания подписался именем популярного рэпера родом из Новосибирска — Славы Марлоу. Об этом пишет «Мослента».
— Я, Артем Готлиб, хочу сообщить вам о взрывном устройстве во всех отделениях полиции в Москве, — кратко сообщалось в письме.
Подобное сообщение уже поступало в понедельник в новосибирскую школу — человек, сообщивший о минировании учебного заведения, также представился Славой Марлоу.
Из ФСБ информацию передали в полицию Москвы — ведомство проверило прилегающие к зданиям МВД территории. Подозрительных предметов в указанных местах не обнаружили, а здания не стали эвакуировать, уточнила «Мослента». Сейчас хулигана, который прислал сообщение, ищут.
Недавно Слава Марлоу дал большое интервью Юрию Дудю. Музыкант из Новосибирска рассказал журналисту о своей жизни в сибирской столице, в том числе о том, как на линейке перед другими людьми директриса дергала его за волосы. Позднее штаб при Минобре заступился за школу, где учился Слава Марлоу и проверил его слова о грубом отношении.