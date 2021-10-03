Суд в Москве признал законным повышение тарифов на вывоз мусора в НСО

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу департамента по тарифам НСО и признал рост тарифа на вывоз мусора на 40% в 2020 году в регионе законным.



— Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа.



Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в 2020 году. Согласно материалам дела, в феврале региональный оператор «Экология-Новосибирск» обратился с жалобой в прокуратуру и УФАС. Компания решила, что установленный областным департаментом тариф был слишком низким. Об этом сообщает «Континент Сибирь».