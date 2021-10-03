3 октября воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 72.92
eur 84.46
Все новости
Все новости

Суд в Москве признал законным повышение тарифов на вывоз мусора в НСО

Судебное разбирательство длилось больше года

1 723
49Обсудить

Поделиться

Тариф на вывоз мусора за 2020 год увеличился с <nobr class="_">59 рублей</nobr> <nobr class="_">88 копеек</nobr> до <nobr class="_">83 рублей</nobr> <nobr class="_">35 копеек</nobr> с человека

Тариф на вывоз мусора за 2020 год увеличился с 59 рублей 88 копеек до 83 рублей 35 копеек с человека

Поделиться

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу департамента по тарифам НСО и признал рост тарифа на вывоз мусора на 40% в 2020 году в регионе законным.

— Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа.

Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в 2020 году. Согласно материалам дела, в феврале региональный оператор «Экология-Новосибирск» обратился с жалобой в прокуратуру и УФАС. Компания решила, что установленный областным департаментом тариф был слишком низким. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

В июле 2020 года антимонопольная служба выдала предписание областным властям произвести перерасчет расходов на «приобретение контейнеров и бункеров и их содержание». И департамент его выполнил — осенью стоимость платы для населения увеличилась на 5 копеек — до 301 рубля 97 копеек за кубометр (ранее тариф составлял 301 рубль 92 копейки), говорится в материале дела.

Это не устроило «Экологию-Новосибирск», и антимонопольная служба продлила срок действия предписания в одностороннем порядке. В ноябре 2020 года плата за вывоз кубометра мусора увеличилась на 23,47 рубля с человека — до 420 рублей 29 копеек за кубометр, то есть почти на 40%.

После этого департамент по тарифам Новосибирской области обжаловал предписание ФАС в Арбитражном суде Москвы.

В марте 2021 года суд признал незаконными действия службы в части установления нового срока и согласился с новым размером тарифа. В сентябре суд рассмотрел вторую жалобу департамента и оставил без изменений предписание ФАС, обязывающее департамент по тарифам поднять тариф на вывоз мусора почти на 40% в Новосибирской области.

Корреспондент НГС узнал, кто стоит за повышением тарифа, — читайте большое исследование НГС о мусорных королях Новосибирска.

В марте этого года корреспондент НГС выяснила, что расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России. Увеличение тарифа в регионе составило 39,2%. Весной среднестатистический житель НСО платил за вывоз мусора 83,35 рубля, хотя еще годом ранее новосибирцы платили из расчета 59,88 рубля с человека.

По-настоящему адская свалка у Хилокского рынка часто горит, а дым разносит по городу. Местные жители считают, что мусор здесь выжигают специально, чтобы не накапливались горы из отходов. Почитайте наш репортаж о том, как здесь живут люди.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

вывоз мусоратарифыарбитражный суд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...