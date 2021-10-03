Суд в Москве признал законным повышение тарифов на вывоз мусора в НСО

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу департамента по тарифам НСО и признал рост тарифа на вывоз мусора на 40% в 2020 году в регионе законным.
— Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа.
Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в 2020 году. Согласно материалам дела, в феврале региональный оператор «Экология-Новосибирск» обратился с жалобой в прокуратуру и УФАС. Компания решила, что установленный областным департаментом тариф был слишком низким. Об этом сообщает «Континент Сибирь».
В июле 2020 года антимонопольная служба выдала предписание областным властям произвести перерасчет расходов на «приобретение контейнеров и бункеров и их содержание». И департамент его выполнил — осенью стоимость платы для населения увеличилась на 5 копеек — до
Это не устроило «Экологию-Новосибирск», и антимонопольная служба продлила срок действия предписания в одностороннем порядке. В ноябре 2020 года плата за вывоз кубометра мусора увеличилась на 23,47 рубля с человека — до
После этого департамент по тарифам Новосибирской области обжаловал предписание ФАС в Арбитражном суде Москвы.
В марте 2021 года суд признал незаконными действия службы в части установления нового срока и согласился с новым размером тарифа. В сентябре суд рассмотрел вторую жалобу департамента и оставил без изменений предписание ФАС, обязывающее департамент по тарифам поднять тариф на вывоз мусора почти на 40% в Новосибирской области.
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В марте этого года корреспондент НГС выяснила, что расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России. Увеличение тарифа в регионе составило 39,2%. Весной среднестатистический житель НСО платил за вывоз мусора 83,35 рубля, хотя еще годом ранее новосибирцы платили из расчета 59,88 рубля с человека.
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