Общежитие разваливается

Ремонт общежития задержали на полгода. Студенты смогли заехать только в сентябре этого года. Многие, когда переехали, столкнулись с трудностями и некачественным ремонтом. Например, в одном блоке в 07:50 утра 29 сентября вздулся потолок.

— Всё началось утром. В 07:50 было только вздутие на потолке, буквально через 30 минут появилась дыра. Мы показали фото охраннику (коменданта еще не было на месте), спросили, что делать, на что получили ответ по типу «проверьте блок на 4-м этаже, затопили вас или нет», — поделилась одна их студенток.