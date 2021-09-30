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«В моем блоке только душ танцует, в других — потолки текут»: каким оказался ремонт общежития НГУ за 121 миллион

Вуз уже подал иск к подрядчику, чтобы потребовать неустойку

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Сейчас душ закрыт на ремонт

Сейчас душ закрыт на ремонт

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В общежитии № 8/2 Новосибирского государственного университета, которое закончили ремонтировать несколько недель назад, начали протекать потолки. Кроме того, студенты столкнулись с разваливающимися косяками и танцующим душем.

На ремонт общежития потратили 121 580 606 рублей, сообщили в пресс-службе НГУ. Изначально, по данным мэрии Новосибирска, общежитие должны были сдать в январе 2021 года, но сдали только в сентябре. Сам университет уже потребовал неустойку у подрядчика в арбитражном суде.

Общежитие разваливается

Ремонт общежития задержали на полгода. Студенты смогли заехать только в сентябре этого года. Многие, когда переехали, столкнулись с трудностями и некачественным ремонтом. Например, в одном блоке в 07:50 утра 29 сентября вздулся потолок.

— Всё началось утром. В 07:50 было только вздутие на потолке, буквально через 30 минут появилась дыра. Мы показали фото охраннику (коменданта еще не было на месте), спросили, что делать, на что получили ответ по типу «проверьте блок на 4-м этаже, затопили вас или нет», — поделилась одна их студенток.

Жильцы общежития проверили душевые на 4-м этаже, но там оказалось сухо. В это время потолок продолжил вздуваться. Комендант общежития закрыла душ в 15:00.

Душ закрыли на ремонт

Душ закрыли на ремонт

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С потолка вода капала не только в душе. Лидия (студентка попросила не называть фамилию) 30 сентября проснулась от того, что с потолка капало рядом с ее кроватью.

С потолка начало капать 30 сентября

С потолка начало капать 30 сентября

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— Я проснулась днем и увидела, что у меня с потолка, аккурат около кровати, капает вода. Первым делом я пошла на этаж выше и увидела, что в комнате надо мной и около всё сухо, да и в душе этажом выше было довольно сухо. Благо, в это время еще работала заведующая, я спустилась и сообщила ей о своей проблеме. Заведующая вызвала сантехника, и сантехник, осмотрев душ в моем блоке (до чего я не додумалась), увидел, что течет именно верхний душ. Мы поднялись наверх. Сантехник решил, что, вероятно, проблема в герметизации поддона душа, — поделилась Лидия.

Душ не только протекает, но и установлен, по мнению студентов, ненадежно. На видео можно посмотреть, как дергается душ, когда подает воду:

— Я заселился меньше недели назад, сначала всё было хорошо, и пока в моем блоке только душ танцует, как на видео. У других же людей текут потолки в комнатах, прямо из ламп, выбивает пробки при включении зарядок в розетки, обваливается потолок в душах, — рассказал один из студентов.

Студенты жалуются на качество ремонта в целом. Например, установленные двери спустя короткое время начали разваливаться.

Новые красивые двери установлены некачественно

Новые красивые двери установлены некачественно

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— При установке дверного косяка рабочие сделали проход слишком узким относительно двери. Дверь застревает и с трудом закрывается/открывается, при открытии дверь по сути тянет за собой дверной проем. Спустя два дня проживания и использования двери косяк не выдержал, пошла трещина. Знаю одну абсолютно такую же историю из другой комнаты, только там косяк был менее крепко закреплен и просто отпал через пару дней, — рассказал студент НГУ на условиях анонимности.

НГУ подал в суд

Как рассказали в пресс-службе НГУ, подрядчиком во время ремонта выступала томская строительная компания «СтройКомплект». Стоимость работ по условиям заключенного договора — 121 580 606 рублей 40 копеек. При этом в пресс-релизе мэрии Новосибирска за сентябрь 2020 года также указывается, что 25 миллионов было выделено на оснащение общежития.

Новосибирский государственный университет подал в арбитражный суд на подрядную компанию.

— Претензии к подрядчику имеются. Пока в арбитражный суд Новосибирской области подано одно исковое заявление о взыскании неустойки с подрядчика на сумму более 13 миллионов рублей, — прокомментировали в пресс-службе НГУ.

Как указано на сайте арбитражного суда Новосибирской области, иск поступил в суд 28 сентября.

По данным «Контур.Фокуса», ООО СК «СтройКомплект» было образовано 5 марта 2011 года в Томской области. Директором и учредителем компании является Алексей Ширшов. Чистая прибыль компании за 2020 год составила 660 тысяч рублей. За 2021 год «СтройКомплект» становился ответчиком уже 6-й раз. В частности, в апреле 2021 года в суд на компанию подал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», он требовал 5 миллионов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам банковского счета.

Два раза на компанию (в 2021 и 2020 годах) в суд подавал «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». Первый иск был на 600 тысяч, второй — на 700 тысяч рублей, за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

У компании есть запись в реестре недобросовестных поставщиков от 30 декабря 2020 года. Основанием был односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчиком выступало Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Бийска». В реестр компанию внесло Управление федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Госконтракт, условия которого не смог выполнить СК «СтройКомплект», был на 101 миллион рублей. В 2021 году компания не участвовала в конкурсах на госзакупки.

Компания сегодня не отвечала по телефонам, которые указаны в справочниках.

В Новосибирске в Советском районе снесли общежитие № 3 НГУ. На его месте построят новое современное общежитие к 2023 году. Студентов расселили по другим общежитиям. Новосибирский фотограф Гарик Дьяченко посетил строительную площадку и сфотографировал, как сносят старое общежитие.

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общежитиепотопремонт
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