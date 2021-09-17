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В Новосибирске сносят общежитие НГУ — впечатляющие кадры, как исчезает известное здание

Вместо него построят новое современное общежитие на 690 мест

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Общежитие начали сносить в сентябре 2021 года

Общежитие начали сносить в сентябре 2021 года

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В Новосибирске сносят общежитие НГУ

В Новосибирске в Советском районе приступили к сносу общежития № 3 НГУ. На его месте построят новое современное общежитие к 2023 году. Студентов расселили по другим общежитиям.

— Университет решил расселить студентов по другим общежитиям кампуса, не в какое-то одно, а по разным, плюс сейчас обсуждается вопрос о том, что часть комнат передает Сибирское отделение академии наук, у них есть резерв для аспирантов. Один из вариантов, который согласован с министерством, это расселение по четыре человека в комнате. Это временная мера, — рассказывали в пресс-службе университета.

Новосибирский фотограф Гарик Дьяченко посетил строительную площадку и сфотографировал, как сносят старое общежитие.

Здание было построено в <nobr class="_">60-х</nobr> годах

Здание было построено в 60-х годах

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Фотограф успел запечатлеть остатки пребывания студентов в общежитии. Например, надпись на стене: «Создавайте любовь, а не войну»

Фотограф успел запечатлеть остатки пребывания студентов в общежитии. Например, надпись на стене: «Создавайте любовь, а не войну»

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Это первый этап в строительстве нового кампуса НГУ. Первая фаза строится за счет благотворительных средств

Это первый этап в строительстве нового кампуса НГУ. Первая фаза строится за счет благотворительных средств

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Здание общежития <nobr class="_">№ 3</nobr> было рассчитано на 350 человек, в новое смогут заселиться 690 человек

Здание общежития № 3 было рассчитано на 350 человек, в новое смогут заселиться 690 человек

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Новый корпус НГУ был разработан в Сколково на стратегической сессии. Участие в ней принимал губернатор Новосибирской области. При разработке решения особое внимание уделили сохранению леса.

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НГУобщежитиеразрушение
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