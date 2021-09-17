В Новосибирске сносят общежитие НГУ — впечатляющие кадры, как исчезает известное здание

В Новосибирске сносят общежитие НГУ
В Новосибирске в Советском районе приступили к сносу общежития
— Университет решил расселить студентов по другим общежитиям кампуса, не в какое-то одно, а по разным, плюс сейчас обсуждается вопрос о том, что часть комнат передает Сибирское отделение академии наук, у них есть резерв для аспирантов. Один из вариантов, который согласован с министерством, это расселение по четыре человека в комнате. Это временная мера, — рассказывали в пресс-службе университета.
Новосибирский фотограф Гарик Дьяченко посетил строительную площадку и сфотографировал, как сносят старое общежитие.
Новый корпус НГУ был разработан в Сколково на стратегической сессии. Участие в ней принимал губернатор Новосибирской области. При разработке решения особое внимание уделили сохранению леса.