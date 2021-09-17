В Новосибирске сносят общежитие НГУ — впечатляющие кадры, как исчезает известное здание

В Новосибирске в Советском районе приступили к сносу общежития № 3 НГУ. На его месте построят новое современное общежитие к 2023 году. Студентов расселили по другим общежитиям.

— Университет решил расселить студентов по другим общежитиям кампуса, не в какое-то одно, а по разным, плюс сейчас обсуждается вопрос о том, что часть комнат передает Сибирское отделение академии наук, у них есть резерв для аспирантов. Один из вариантов, который согласован с министерством, это расселение по четыре человека в комнате. Это временная мера, — рассказывали в пресс-службе университета.