В Новосибирске сегодня во второй раз эвакуировали всех посетителей ТРЦ «Аура». Первый — рано утром. Людям пришлось выйти из-за сообщения о минировании.
Сейчас посетителей также попросили покинуть здание.
— Сейчас передают объявление, что технические проблемы устранены, и приглашают персонал на рабочие места. Посетителям объявят дополнительно, — рассказал читатель НГС.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу «Ауры».
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В пресс-службе «Ауры» подтвердили, что сегодня было две эвакуации посетителей.
— В 09:44 в ТРЦ «Аура» в связи с сообщением о минировании объекта для проведения проверки прибыли сотрудники правоохранительных органов. В 09:46 администрация торгового центра объявила эвакуацию. По итогам проверки было подтверждено, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме в 11:45, — рассказали в ТРЦ. — В 16:05 в ТРЦ «Аура» прошла эвакуация гостей и сотрудников по причине технического сбоя в работе противопожарной системы здания. В результате проверки возгорания или задымления не было обнаружено. Причины сбоя устанавливаются. ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме в 16:51.
В Новосибирске несколько торговых центров сегодня утром получили сообщения о минированиях. В антитеррористической комиссии НСО рассказали, что все здания были проверены.
Утром 16 сентября в Новосибирске эвакуировали Октябрьский и Железнодорожный суды из-за угрозы минирования.