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В дома на каких улицах Новосибирска сегодня подадут тепло: начался первый этап подключения жилого фонда

Публикуем карту с графиком

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Отопление будут давать в три этапа

Отопление будут давать в три этапа

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В Новосибирске начали включать отопление в многоквартирных домах

В Новосибирске 22 сентября начали включать отопление в многоквартирных домах. Подключение будет проходить в три этапа, и закончат его 27 сентября, рассказали в Сибирской генерирующей компании.

1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября (синий цвет). 2-й этап: с 24 по 25 сентября (зеленый цвет). 3-й этап: с 26 по 27 сентября (красный цвет).

В СГК уточнили, что график не утвержден окончательно, поэтому в него могут внести изменения.

На пресс-конференции вчера мэр Анатолий Локоть сообщил, что жители уже начали выражать недовольство низкой температурой в квартирах, поэтому отопление нужно давать как можно скорее.

Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.

Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.

А если окажется так, что по графику у вас дома должны дать отопление, а по факту — холодные батареи? Мы подготовили для вас инструкцию. Куда звонить, если дома нет отопления.

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