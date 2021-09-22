В дома на каких улицах Новосибирска сегодня подадут тепло: начался первый этап подключения жилого фонда

В Новосибирске начали включать отопление в многоквартирных домах
В Новосибирске 22 сентября начали включать отопление в многоквартирных домах. Подключение будет проходить в три этапа, и закончат его
1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября (синий цвет).
В СГК уточнили, что график не утвержден окончательно, поэтому в него могут внести изменения.
На пресс-конференции вчера мэр Анатолий Локоть сообщил, что жители уже начали выражать недовольство низкой температурой в квартирах, поэтому отопление нужно давать как можно скорее.
Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.
Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.
А если окажется так, что по графику у вас дома должны дать отопление, а по факту — холодные батареи? Мы подготовили для вас инструкцию. Куда звонить, если дома нет отопления.