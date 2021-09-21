В Новосибирске отопление дали почти в 400 многоквартирных дома

В Новосибирске к теплу начали подключать не только социальные объекты, но и многоквартирные дома, об этом сообщили на оперативном совещании при мэре Новосибирска.
— На сегодня там, где есть возможность подключения многоквартирных домов с управляющими компаниями, поговорили, и началось подключение. За вчера было подключено 382 многоквартирных дома. У нас из 1442 социальных объектов на вечер вчерашнего дня было подключено 462. Из 297 школ подключено 113, из 386 детских садов подключено 279, — рассказал Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
По его словам, жалоб и обращений по поводу подключений нет. Но Анатолий Локоть заявил, что жители уже начали выражать недовольство низкой температурой в квартирах, поэтому отопление нужно давать как можно скорее.
— Основное подключение жилья начинается завтра — на это у нас шесть дней, — добавил Дмитрий Перязев.
Сибирская генерирующая компания на прошлой неделе обнародовала график подключения жилых домов.
Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.
Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.