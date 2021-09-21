В Новосибирске отопление дали почти в 400 многоквартирных дома

В Новосибирске к теплу начали подключать не только социальные объекты, но и многоквартирные дома, об этом сообщили на оперативном совещании при мэре Новосибирска.



— На сегодня там, где есть возможность подключения многоквартирных домов с управляющими компаниями, поговорили, и началось подключение. За вчера было подключено 382 многоквартирных дома. У нас из 1442 социальных объектов на вечер вчерашнего дня было подключено 462. Из 297 школ подключено 113, из 386 детских садов подключено 279, — рассказал Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.