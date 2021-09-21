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В Новосибирске отопление дали почти в 400 многоквартирных дома

Тепло дали почти в половину школ и в большинство детских садов

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Основное подключение жилья начинается <nobr class="_">22 сентября</nobr>

Основное подключение жилья начинается 22 сентября

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В Новосибирске к теплу начали подключать не только социальные объекты, но и многоквартирные дома, об этом сообщили на оперативном совещании при мэре Новосибирска.

— На сегодня там, где есть возможность подключения многоквартирных домов с управляющими компаниями, поговорили, и началось подключение. За вчера было подключено 382 многоквартирных дома. У нас из 1442 социальных объектов на вечер вчерашнего дня было подключено 462. Из 297 школ подключено 113, из 386 детских садов подключено 279, — рассказал Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

По его словам, жалоб и обращений по поводу подключений нет. Но Анатолий Локоть заявил, что жители уже начали выражать недовольство низкой температурой в квартирах, поэтому отопление нужно давать как можно скорее.

— Основное подключение жилья начинается завтра — на это у нас шесть дней, — добавил Дмитрий Перязев.

Сибирская генерирующая компания на прошлой неделе обнародовала график подключения жилых домов.

Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.

Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.

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СГКотопительный сезонотопление
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