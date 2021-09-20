Новосибирец заявил в экстренную службу о странной черной «Тойоте», которая вторую неделю стоит у кладбища

В Новосибирске на парковке у Гусинобродского кладбища вторую неделю стоит черная Toyota Avensis. Один из очевидцев с 9 сентября пытается привлечь к ней внимание оперативных служб.
— Первый раз увидел ее еще 9 сентября, стояла, как показалось, с опущенным стеклом на пассажирской передней двери. А вечером, уже когда возвращался, разглядел, что стекло на самом деле разбито. Номеров нет, скручены, только рамки из-под них остались. Девятый час вечера, вокруг никого. Позвонил в 112, сообщил им информацию, попросил, чтобы передали полиции — машина или в угоне, или криминальная, пусть проверят, — написал в редакцию читатель НГС.
Через неделю, в пятницу, 17 сентября, мужчина снова шел на дачу мимо этого места — машину не убрали:
— В салоне уже кто-то пошарился — выломали крышку бардачка. Опять позвонил в 112, спрашиваю, в чем дело, почему никто не реагирует, с машиной явно дело нечистое. Отвечают: «Мы полиции информацию передаем, а дальше уже их дело — реагировать или нет», — сообщил мужчина.
В администрации кладбища не ответили на звонки НГС, редакция отправила в мэрию запрос по ситуации. В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли найти обращение по этой машине. Также там не смогли рассказать, что делать в подобных ситуациях, и рекомендовали отправить запрос.
Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков сообщил, что сотрудники ГАИ могут эвакуировать брошенную машину, только если она мешает другим:
— Нужно понять, с нарушением или нет стоит автомобиль. Если автомобиль стоит без нарушений: на парковке или во дворе, то Госавтоинспекция бессильна. Если автомобиль стоит на проезжей части, с нарушениями ПДД и мешает проезду транспорта, то здесь уже можно обратиться в Госавтоинспекцию. На место будет направлен экипаж ГИБДД, который будет принимать решение об эвакуации или перемещении данного транспортного средства. Если автомобиль будет стоять с нарушением, то он будет помещен на спецстоянку. Если машина стоит в кармане, даже разукомплектованная, сотрудники ГАИ не имеют права принимать процессуальные решения, — пояснил Савченков.
Он добавил, что если машину бросили во дворе дома, нужно обращаться к участковому или в управляющую компанию. ГИБДД работает только на дорогах общего пользования.
Ранее мы рассказывали, как журналист НГС пытался избавиться от брошенной во дворе машины: он обратился в полицию, ГАИ, управляющую компанию и даже МЧС.