Новосибирец заявил в экстренную службу о странной черной «Тойоте», которая вторую неделю стоит у кладбища

В Новосибирске на парковке у Гусинобродского кладбища вторую неделю стоит черная Toyota Avensis. Один из очевидцев с 9 сентября пытается привлечь к ней внимание оперативных служб.

— Первый раз увидел ее еще 9 сентября, стояла, как показалось, с опущенным стеклом на пассажирской передней двери. А вечером, уже когда возвращался, разглядел, что стекло на самом деле разбито. Номеров нет, скручены, только рамки из-под них остались. Девятый час вечера, вокруг никого. Позвонил в 112, сообщил им информацию, попросил, чтобы передали полиции — машина или в угоне, или криминальная, пусть проверят, — написал в редакцию читатель НГС.