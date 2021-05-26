Эксперимент. Сибиряк попробовал избавиться от брошенной машины во дворе своего дома — что из этого вышло

Помимо перекрытого шлагбаума машина сужает проезд — по пожарным нормам ширина въезда для домов выше 45 метров (этот дом 17-этажный) должна быть не менее 6 метров. Здесь оставшаяся ширина 5,57 метра, то есть в случае чего огромная пожарная автолестница может и не проехать. Чем не основания для эвакуации? Ан нет, не так всё просто.



Первым делом мы попытались узнать, чья это машина. Для этого проверили реестр жильцов и выяснили, что владелец явно не из нашего дома. Ну что ж, куда звонить в первую очередь — конечно же, в ГИБДД, они же у нас мастера по эвакуации. Вот вам первый полезный номер: 232-23-51 , дежурный полка ДПС на Станционной, здесь наверняка среагируют, если нарушение явное — машина под запрещающим знаком или на тротуаре. Но в нашем случае всё сложнее.