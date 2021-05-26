Эксперимент. Сибиряк попробовал избавиться от брошенной машины во дворе своего дома — что из этого вышло

Новосибирец провел эксперимент по избавлению от автохлама во дворе
В публикациях НГС не раз поднимался вопрос о брошенных автомобилях, уродующих улицы Новосибирска и мешающих проезду. В одном из опросов большинство читателей (90% проголосовавших) ответили, что такие машины надо беспощадно эвакуировать. Только вот оснований для эвакуации во многих случаях просто нет. Наш коллега Дмитрий Косенко решил провести эксперимент и эвакуировать из двора машину, перекрывающую датчик шлагбаума и сужающую пожарный проезд. Рассказываем, что из этого вышло.
Завелся тут в нашем дворе брошенный автохлам, гадкий, непотребный, «омерзительная "восьмерка"» (ВАЗ-2108). Стоит уже много недель, ржавая, ободранная, с разбитым в хлам лобовиком, с отваливающимися деталями. Сам автомобиль, впрочем, не виноват, виновато такое скотское к нему отношение. И ладно бы он просто оскорблял эстетические чувства жителей...
Так нет же, его владелец умудрился припарковаться прямо в створе проезда во двор, прямо под шлагбаумом, перекрыв датчик и тем самым парализовав работу шлагбаума. Интересно, что там в черепных коробках у таких людей, паркующихся так непотребно?
Помимо перекрытого шлагбаума машина сужает проезд — по пожарным нормам ширина въезда для домов выше 45 метров (этот дом 17-этажный) должна быть не менее 6 метров. Здесь оставшаяся ширина 5,57 метра, то есть в случае чего огромная пожарная автолестница может и не проехать. Чем не основания для эвакуации? Ан нет, не так всё просто.
Первым делом мы попытались узнать, чья это машина. Для этого проверили реестр жильцов и выяснили, что владелец явно не из нашего дома. Ну что ж, куда звонить в первую очередь — конечно же, в ГИБДД, они же у нас мастера по эвакуации. Вот вам первый полезный номер:
— У вас там есть какие-то знаки, например «Парковка запрещена»? Машины проходят? Эвакуировать не имеем права, знака нет. Основание — ваше желание? Это не пойдет. Это незаконно будет с нашей стороны, — объясняет дежурный полка, отмечая, что за суженный пожарный проезд возможен лишь штраф.
Хотя вот юристы считают, что, учитывая все обстоятельства дела, эвакуация все-таки возможна.
— Согласно части 1 статьи 27.13 КоАП РФ, в случае если транспортное средство, в отношении которого принято решение о задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, то оно может быть перемещено в ближайшее место, где данное транспортное средство таких препятствий создавать не будет, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнёры» Мария Соловьёва.
Ладно, позвоню в МЧС, может, они могут как-то повлиять, нахожу телефон отдела надзорной деятельности местной пожарной части.
— У нас машина не является объектом защиты, не очень-то наша тема. Мы только территорию проверяем, от поребрика до поребрика, управляющие компании наказываем, — говорят в «пожарке».
Хорошо, советуюсь с управляющей компанией, что можно сделать. Ничего, говорят, только если сами жильцы оттащат машину.
— Никак. Я уже говорил, дерните ее на метр назад, шлагбаум будет закрываться. Может, она вообще ворованная, — рассуждает инженер дома.
Да и правда, вдруг угнанная, тем более по салону разбросаны вещи — видать, как приехали, так в спешке и оставили автомобиль. Звоню в полицию на номер 112 — единый тревожный номер. Судя по всему, там какой-то федеральный кол-центр, а обращения потом передают в районные УВД. Говорю: стоит машина подозрительная, перекрывает подъезд, возможно, в угоне. То же самое обращение дублирую звонком в дежурную часть районного УВД. Обещают подъехать и разобраться. Через несколько дней опять звоню в полицию за обратной связью.
— В угоне не числится, нормально всё. С хозяином на связь вышли, в ближайшее время, сказал, уберет, машина не на ходу, — сообщает дежурный УВД.
Вот как, то есть встать на это место — была на ходу, а уехать — не на ходу. Ладно, пока ждем, потом будем думать, что делать. Самостоятельно ведь оттаскивать машину с помощью трактора не вариант, это будет нарушение.
— Решение об эвакуации в отношении автомобиля, припаркованного с нарушением ПДД, может принять лишь сотрудник ГИБДД. Поскольку в результате передвижения автомобиль может получить повреждения, то у лица, перемещавшего автомобиль без согласия собственника, возникнет ответственность возмещения имущественного вреда (в случае получения повреждений), предусмотренная ст. 1064 ГК РФ, — заключает юрист Мария Соловьёва.
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