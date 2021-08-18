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«Украл из зоопарка японского журавля и съел»: 11 поразительных фактов о Новосибирске, которые не знают даже местные

Самая короткая и самая длинная улицы в мире находятся... у вас под боком

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Проверьте, хорошо ли вы знаете свой город

Проверьте, хорошо ли вы знаете свой город

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Живешь себе, живешь, ходишь по одному и тому же маршруту дом — работа — магазин и не знаешь, что за углом когда-то прогуливался сам Вольф Мессинг, а на перекрестке, где сейчас бабушки продают гладиолусы, образовалась первая в городе пробка (увы, не последняя). Редакция НГС с помощью экспертов собрала удивительные, смешные и крутые факты о нашем городе, о которых часто не знают даже коренные жители Новосибирска. Оказалось, во многом мы впереди планеты всей, но вот японского журавля, конечно, не уберегли, не уберегли...

Красный проспект — самая длинная прямая улица в мире

— Красный проспект действительно является самой длинной прямой улицей в мире, но уточняю: в черте города. Его длина составляет 7 км. Но так как сейчас город увеличивается, улица начинает заворачиваться в сторону микрорайона Родники, я предполагаю, что в скором времени Красный проспект лишится этого статуса, — комментирует информацию создатель авторских экскурсий о Новосибирске и блогер Наталья Сапко.

Новосибирский крытый метромост — тоже самый длинный в мире. Его длина меняется в зависимости от времени года на 50 см

Мосту не по нраву резкие перепады температур, как и большинству жителей города

Мосту не по нраву резкие перепады температур, как и большинству жителей города

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— Он является не только самым длинным в мире (2 км 145 м), но и самым экстремальным, потому что функционирует при температуре как +30, так и -30 градусов. Именно для того, чтобы не нарушалась технология моста, его действительно летом на 50 см увеличивают, а зимой укорачивают, — подтверждает Наталья.

Много интересного и забавного из истории родного города можно почерпнуть в книге «555 интересных фактов о Новосибирске», которую написал сибиряк Александр Матвеев. Например, вы наверняка не знали, что...

Фашисты еще до начала войны определили место Новосибирску в своей предполагаемой империи

— Город вошел бы в генеральный округ Пермь рейхскомиссариата Московия, а в дальнейшем, если бы вся территория СССР оказалась под контролем Германии и Японии, Новосибирску была бы отведена роль центра нового рейхскомиссариата Западная Сибирь, — пишет автор.

Первая в истории города пробка образовалась в 1926 году

По информации из книги «555 интересных фактов о Новосибирске», произошло это в конце августа на углу улицы Кузнецкой (ныне Ленина) и Советской. Лошадиные повозки, груженные лесом, заполнили целый квартал Советской, преградив путь идущим по Кузнецкой автобусам и автомобилям. Затор стремительно увеличивался, и, наконец, машины решили пробиться через обозы.

Лошади на Красном проспекте — даже не верится, что когда-то было так

Лошади на Красном проспекте — даже не верится, что когда-то было так

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— Получилась неописуемая сумятица, — писала газета «Советская Сибирь». — Бесились лошади, автомобили шли буквально с треском, задевая за бревна обоза.

18–19 сентября 1961 года на Новосибирск пролился радиоактивный дождь

Это были последствия ядерных испытаний, проведенных на Семипалатинском полигоне 17-го числа. Радиоактивный фон в городе одномоментно вырос в несколько тысяч раз.

19–21 мая 2006 года популярный у женщин писатель Пауло Коэльо посетил Новосибирск

— В главе «Сибирский Чикаго» романа «Алеф» он написал: «Мы с Хиляль и одной из местных богинь изучаем любопытную аномалию: гигантскую статую Ленина, воплотившего коммунистическую теорию в жизнь. Трудно придумать зрелище менее романтическое, чем эта фигура, устремленная в будущее даже клином своей козлиной бородки, но неспособная сойти с пьедестала и воистину изменить мир», — говорится в книге Матвеева.

В 2002 году бомж украл из Новосибирского зоопарка японского журавля и съел его

Этот забавный факт также подметил в своей работе блогер-краевед Александр Матвеев. Ужин из редкой птицы, занесенной в международную Красную книгу, оценили в 7 тысяч долларов — такова сумма ущерба.

Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник. Количество его жителей достигло миллиона менее чем за 70 лет


Экскурсовод Наталья Сапко согласна с этим утверждением и уточняет, что этой цифры город достиг в 1962 году. А вот блогер-краевед Александр Матвеев считает его хвастливым и уже неактуальным.

— Утверждение, что Новосибирск — самый быстрорастущий город на Земле (достиг миллиона жителей за 68 лет), увы, давно не актуально. Китайский Шэньчжэнь, основанный в 1979 году, стал миллионником намного быстрее: уже в 1990 году его население составило 1,2 миллиона жителей, а согласно переписи 2010 года, в Шэньчжэне жили уже 10,3 миллиона человек, — пишет он в своей книге.

У самой многодетной мамы из Новосибирска 33 ребенка

Татьяна Малыгина из Новосибирска воспитала целых 33 человека. Это больше, чем две футбольные команды. В семье 8 своих и 25 приемных детей. Первого ребенка Татьяна родила в 26 лет.

В Новосибирске находится самая короткая улица в России

Улица-малышка Сибстройпути расположена на границе Калининского и Дзержинского районов

Улица-малышка Сибстройпути расположена на границе Калининского и Дзержинского районов

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Как рассказал сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев, до войны этот кусочек территории относился к соцгороду завода им. Чкалова, который называли «Седьмым объектом».

На карте улица появилась в ноябре 2011 года: тогда ее при сборе информации о заборах и внутриквартальных проездах нашли сотрудники «2ГИС». До этого времени на картах города улица не обозначалась, хотя присутствовала в адресных справочниках 60-х годов. Ее длина всего 40 м, это самая короткая улица в России — на 8 м короче владевшей раньше этим титулом ул. Венецианова в Москве.

В 1943–1944 годах в нашем городе жил знаменитый предсказатель и иллюзионист Вольф Мессинг


С ним связана одна из самых популярных легенд нашего города

С ним связана одна из самых популярных легенд нашего города

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Артист проводил сеансы по чтению мыслей на сцене оперного театра. Официально театр еще не функционировал, так как его открытие, назначенное на 1 августа 1941 года, было сорвано войной. Однажды, отвечая на вопрос одного из посетителей о дате окончания войны, Мессинг дал неполную информацию, назвав только число — 8 мая. Через несколько дней, отвечая на аналогичный вопрос, предсказатель назвал год — 1945-й. Как гласит легенда, одному из посетителей удалось побывать на обоих выступлениях. Он, в свою очередь, сложил ответы и поведал друзьям заветную дату.

— Вольф Мессинг был очень популярным провидцем в свое время, его называли «чародей Страны Советов». В пятидесятых годах прошлого столетия о нем говорила вся Европа. Известно, что к Мессингу с уважением относился Сталин, а Гитлер объявил на него охоту, когда тот предрек Германии поражение. Предсказание Мессингом дня победы — это непроверенный факт, который считается легендой. Однако некоторые новосибирские историки считают, что Мессинг действительно мог предвидеть события и называть их, в том числе предугадать Победу, — комментирует легенду краевед Елена Воротникова.

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