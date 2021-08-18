«Украл из зоопарка японского журавля и съел»: 11 поразительных фактов о Новосибирске, которые не знают даже местные

— Он является не только самым длинным в мире ( 2 км 145 м ), но и самым экстремальным, потому что функционирует при температуре как +30, так и -30 градусов. Именно для того, чтобы не нарушалась технология моста, его действительно летом на 50 см увеличивают, а зимой укорачивают, — подтверждает Наталья.



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