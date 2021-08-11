«Даже немного жаль потерянного времени». Тамбовцы приехали посмотреть на столицу Сибири, но Новосибирск разочаровал

Новосибирск любят и критикуют все подряд: жители, блогеры и даже туристы. Жительница Тамбова Валентина Копылова вместе с мужем путешествует на автомобиле по всей стране. В этот раз семья решила посетить и столицу Сибири — наш Новосибирск. Как встретил город тамбовцев, что им понравилось, а что показалось отталкивающим. Читайте колонку-рассказ от первого лица.



Мы действительно путешествуем на авто по всей стране — были на берегу Северного Ледовитого океана, исколесили Север, были на Кавказе и в Крыму, недавно вернулись из большого путешествия на Байкал и Горный Алтай. Собственно, в этом путешествии увидели Новосибирск в первый раз. Так что наша заметка про город — это первое впечатление. Мы решили заехать в Новосибирск, потому что это — столица Сибири, третий по численности город России, и нам было интересно посмотреть на него. Не заехать в него мы просто не могли! Были в городе проездом, провели в нем где-то полдня.

