«Даже немного жаль потерянного времени». Тамбовцы приехали посмотреть на столицу Сибири, но Новосибирск разочаровал

Новосибирск любят и критикуют все подряд: жители, блогеры и даже туристы. Жительница Тамбова Валентина Копылова вместе с мужем путешествует на автомобиле по всей стране. В этот раз семья решила посетить и столицу Сибири — наш Новосибирск. Как встретил город тамбовцев, что им понравилось, а что показалось отталкивающим. Читайте колонку-рассказ от первого лица.
Мы действительно путешествуем на авто по всей стране — были на берегу Северного Ледовитого океана, исколесили Север, были на Кавказе и в Крыму, недавно вернулись из большого путешествия на Байкал и Горный Алтай. Собственно, в этом путешествии увидели Новосибирск в первый раз. Так что наша заметка про город — это первое впечатление. Мы решили заехать в Новосибирск, потому что это — столица Сибири, третий по численности город России, и нам было интересно посмотреть на него. Не заехать в него мы просто не могли! Были в городе проездом, провели в нем где-то полдня.
По дороге в Новосибирск мы представляли, каким он будет. Предвкушали увидеть красивый, большой и чистый город. Наконец мы добрались до города и по дороге в Ботанический сад увидели Обское море (Новосибирское водохранилище). Выглядит и впрямь как море и очень пахнет рыбой! На водохранилище видели Новосибирскую ГЭС. Пока фотографировали это море, ощутили нашествие мошки. Как пишут в интернете, такое количество насекомых нетипично для города и является аномальным.
Перед прогулкой в Ботанический сад намазались репеллентами, затем отправились изучать аллеи сада. Нас встретили многообещающие указатели: озеро, верхний и нижний дендрарий, французский регулярный сад, сад вечного цветения и так далее. Решили идти сразу к озеру. Не впечатлило. Похоже на заброшенный пруд в какой-то старой усадьбе. Идем дальше по дорожке и натыкаемся на забор с калиткой. Непонятно, за калиткой тоже дендрарий или нет? По смыслу поняли, что это верхняя часть сада. Прошли по нему несколько метров и решили идти обратно в нижний сад, чтобы не потеряться. Сложно назвать это место дендрарием, ведь поясняющих табличек либо нет совсем, либо они старые, еще советских времен, и что на них написано, не разобрать. Однако природа красивая, стоит приятный запах леса, и можно ощутить необузданность сибирской природы.
Побродив в поисках чего-то интересного, мы поняли, что за час прогулки так ничего и не нашли, а только утомились, и решили ехать на Михайловскую набережную. К слову, в городе просто ужасное дорожное движение: хаос, ремонты, ямы на дороге, дикие пробки.
Наконец, добрались до места, с которого исторически начался город. Это место, где установлен памятник Александру III, фрагмент первого железнодорожного моста через Обь, и начинается набережная. Впечатления от прогулки по набережной довольно смешанные. С одной стороны, большая река, красиво обустроенная современная набережная с клумбами, молодыми деревьями и отдельной дорожкой для велосипедистов. С другой стороны, отовсюду орущая разная музыка создает невыносимый шум, запах от реки стоит всё тот же, как от Обского моря, облепляет мошка, а над головой проносятся авто, поезда метро и взлетающие из аэропорта самолеты. В общем, не место отдыха и расслабленных приятных прогулок, а какофония мелодий, запах рыбы и дикий новосибирский «движ». После такой прогулки мы еще больше утомились.
Решили скорее покинуть город, несмотря на час пик (пятница, вечер). Выезжая из города, заключили, что Новосибирск нас разочаровал и не оправдал наших возвышенных ожиданий. Было даже немного жаль потерянного времени и сил, но ведь не посетить столицу Сибири мы не могли.
Ночевать решили снова на заправке близ населенного пункта с говорящим названием Мошково. Хотели помыться в платном душе, но оказалось очень дорого (200 рублей с человека). Решено было просто набрать воды за 20 рублей, нагреть ее и помыться в своем душе. Это было то еще испытание с этими мошками! Но мы справились, нашли место для ночевки на заправке, перекусили перед сном.
За день проехали 592 км. Очень устали морально от атмосферы Новосибирска. Завтра едем дальше.
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