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Пик активности мошек в Новосибирске прошел — когда они исчезнут совсем

При этом мошки становятся более активными в течение дня, а не вечером и утром

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Пик мошек в этом году был зафиксирован 7–10 июля

Пик мошек в этом году был зафиксирован 7–10 июля

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В Новосибирске снижается количество мошек и комаров

Численность мошек и комаров в Новосибирске постепенно начинает снижаться — об этом рассказали биолог Людмила Петрожицкая и врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.

— После 20 июля можно считать, что идет снижение численности мошек. Активность значительно упала. Мы уже не воспринимаем их так катастрофически, но они всё равно, конечно, присутствуют, — сообщила кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

Пик мошек в этом году был зафиксирован 7–10 июля. В этом году в пик численности их было вдвое больше, чем в 2020 году. По словам эксперта, присутствие мошек будет ощущаться до 20-х чисел сентября.

— Мошки будут досаждать не в утренние и вечерние часы, а в течение дня, потому что пик их активности сдвинется на дневные температуры, и они будут для мошек оптимальными, — добавила эксперт.

Также сейчас наблюдается снижение численности комаров в регионе. Пик их активности выпал также на начало июля.

— В отдельных местах по северу области пока всё продолжается. В Новосибирске и в пригороде численность начала снижаться, это связано с продолжительной жаркой погодой без осадков, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Крыжановский, врач-дезинфектолог.

По оценке эксперта, численность комаров в целом по городу в этом году не была напряженной.

В этом году первые комары активизировались в начале мая, но неустойчивая погода в апреле отразилась на их численности. В начале июля в Новосибирске резко увеличилось количество мошек.

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