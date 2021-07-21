Пик активности мошек в Новосибирске прошел — когда они исчезнут совсем

Численность мошек и комаров в Новосибирске постепенно начинает снижаться — об этом рассказали биолог Людмила Петрожицкая и врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.

— После 20 июля можно считать, что идет снижение численности мошек. Активность значительно упала. Мы уже не воспринимаем их так катастрофически, но они всё равно, конечно, присутствуют, — сообщила кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.