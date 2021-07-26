В Новосибирске от коронавируса умер основатель и декан одного из факультетов СГУПСа

В Новосибирске из-за коронавируса скончался Алексей Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая экономика и право» СГУПСа.
— Он заболел 25 июня, после того как в последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы выписали, а он с болезнью не справился, — рассказала корреспонденту НГС родственница профессора Вера Мальцева.
Алексею Александровичу было 75 лет.
Алексей Мальцев с 1995 года был деканом факультета «мировая экономика и право» НИИЖТа — СГУПСа, который был им создан по решению МПС и администрации Новосибирской области. На базе МЭиП первыми в отрасли были открыты специальности: «мировая экономика»,
Редакция выражает соболезнования родным и близким Алексея Мальцева.
Прощание состоится в Прощальном зале на Заельцовском кладбище по адресу: Мочищенское шоссе, 1, к. 3 с 13:00 до 14:00 во вторник, 27 июля.
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