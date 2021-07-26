В Новосибирске от коронавируса умер основатель и декан одного из факультетов СГУПСа

В Новосибирске из-за коронавируса скончался Алексей Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая экономика и право» СГУПСа.



— Он заболел 25 июня, после того как в последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы выписали, а он с болезнью не справился, — рассказала корреспонденту НГС родственница профессора Вера Мальцева.

Алексею Александровичу было 75 лет.