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Осужденные НСО сняли клип на русскую версию мирового хита — сравните с оригиналом

Заключенные поют о трудной судьбе и своих страданиях

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В создании видео приняли участие больше 50 осужденных из разных колоний

В создании видео приняли участие больше 50 осужденных из разных колоний

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Новосибирские заключенные перепели мировой хит

Осужденные исправительных учреждений Новосибирской области сняли клип на русскую версию песни Bring Me To Life группы Evanescence. Идея принадлежит руководителю творческого коллектива исправительной колонии № 14 Константину Шумихину. В создании видео приняли участие больше 50 осужденных из разных колоний.

Разработкой образов и костюмами занимались женщины из исправительной колонии № 9. Песню исполнили участницы вокального кружка.

Участники из разных колоний взаимодействовали между собой через сотрудников отделов по воспитательной работе с осужденными исправительных учреждений и пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.

В январе мы делали репортаж из новосибирской колонии. Заключенные рассказали, какие грехи они замаливают и смывают в Крещение.

А еще почитайте монологи женщин, которые ждут своих мужчин из-за решетки.

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