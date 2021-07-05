Осужденные НСО сняли клип на русскую версию мирового хита — сравните с оригиналом

Новосибирские заключенные перепели мировой хит
Осужденные исправительных учреждений Новосибирской области сняли клип на русскую версию песни Bring Me To Life группы Evanescence. Идея принадлежит руководителю творческого коллектива исправительной колонии
Разработкой образов и костюмами занимались женщины из исправительной колонии
Участники из разных колоний взаимодействовали между собой через сотрудников отделов по воспитательной работе с осужденными исправительных учреждений и пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.
В январе мы делали репортаж из новосибирской колонии. Заключенные рассказали, какие грехи они замаливают и смывают в Крещение.
А еще почитайте монологи женщин, которые ждут своих мужчин из-за решетки.