После публикации НГС с бердской птицефабрики уволили конюха, который заявил о массовой гибели кур

В частности, конюх Евгений Гришанин рассказывал НГС, что он лично вывозил мертвую птицу в холодильные камеры, а потом сжигал в местном крематории. Он говорил, что работал с утилизацией кур целыми днями, так как жил на территории птицефабрики (в общежитии). Мужчина не побоялся дать комментарий корреспонденту НГС под своим настоящим именем, но после выхода статьи был уволен и изгнан из общежития.



Евгений Гришанин рассказал, что всё случилось к концу рабочего дня: к нему в комнату пришли два грузчика и сотрудница птицефабрики Ольга, которая объявила, чтобы он собирал вещи.



— Со мной вообще никто не общался. Директор ничего не говорила. У нас тут зоотехник Лариса Комова всем рулит. Она, кстати, сейчас резко заболела. И вот из больницы или еще откуда-то позвонила ей (Ольге. — Прим. ред.) и сказала, чтобы меня выселяли. И вот Ольга пришла и сказала собирать вещи. И показывает грузчикам в телефоне статью. А я еще Ольге говорю: «Дай почитать. В чём дело вообще?» А она, мол, не надо тебе читать, давай быстрей-быстрей, ты и сам всё знаешь. Мне еще денег должны, но они не отдадут — стопудово. Я там последнее время работал неофициально. А так я еще и жег кур с шести утра до девяти вечера полторы недели… Сейчас буду пытаться искать жилье. Я ж сам оренбургский. Сначала работал в колхозе, а потом мне сюда прийти посоветовали, — рассказал Евгений Гришанин, признавшийся, что последнее время работал на птицефабрике неофициально.

