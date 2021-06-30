После публикации НГС с бердской птицефабрики уволили конюха, который заявил о массовой гибели кур

Конюха Евгения Гришанина выгнали с работы на бердской птицефабрике «Алмаз» и лишили жилья после того, как он рассказал о массовой гибели птицы на предприятии.
Утром 29 июня НГС сообщал о ситуации на «Алмазе». Здесь, по словам ее сотрудников, в мае и июне куры массово умерли после вакцинации от Ньюкасла, или азиатской чумы (смертельное для птиц заболевание). Руководство птицефабрики, которая принадлежит бердскому олигарху Виктору Голубеву, да и сам бизнесмен в разговоре с корреспондентом НГС всё отрицали, списывая это на происки конкурентов.
В частности, конюх Евгений Гришанин рассказывал НГС, что он лично вывозил мертвую птицу в холодильные камеры, а потом сжигал в местном крематории. Он говорил, что работал с утилизацией кур целыми днями, так как жил на территории птицефабрики (в общежитии). Мужчина не побоялся дать комментарий корреспонденту НГС под своим настоящим именем, но после выхода статьи был уволен и изгнан из общежития.
Евгений Гришанин рассказал, что всё случилось к концу рабочего дня: к нему в комнату пришли два грузчика и сотрудница птицефабрики Ольга, которая объявила, чтобы он собирал вещи.
— Со мной вообще никто не общался. Директор ничего не говорила. У нас тут зоотехник Лариса Комова всем рулит. Она, кстати, сейчас резко заболела. И вот из больницы или еще откуда-то позвонила ей (Ольге. — Прим. ред.) и сказала, чтобы меня выселяли. И вот Ольга пришла и сказала собирать вещи. И показывает грузчикам в телефоне статью. А я еще Ольге говорю: «Дай почитать. В чём дело вообще?» А она, мол, не надо тебе читать, давай быстрей-быстрей, ты и сам всё знаешь. Мне еще денег должны, но они не отдадут — стопудово. Я там последнее время работал неофициально. А так я еще и жег кур с шести утра до девяти вечера полторы недели… Сейчас буду пытаться искать жилье. Я ж сам оренбургский. Сначала работал в колхозе, а потом мне сюда прийти посоветовали, — рассказал Евгений Гришанин, признавшийся, что последнее время работал на птицефабрике неофициально.
Корреспондент НГС обратился за комментарием по увольнению Гришанина к руководству птицефабрики «Алмаз», но директор Елена Золотарёва, как только поняла, кто ей звонит и услышала вопрос, молча положила трубку. После этого на телефонные звонки она уже не отвечала. Также не ответили на звонки зоотехник Лариса Комова и непосредственно владелец птицефабрики Виктор Голубев.
17 мая НГС рассказал о проблемах, которые возникли на Коченёвской птицефабрике, а в начале июня стало известно о визите силовиков к депутату Заксобрания Александру Морозову, который возглавляет совет директоров Коченёвской птицефабрики. На депутата завели уголовное дело.