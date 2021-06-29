Работники птицефабрики бердского олигарха заявили о массовой гибели кур из-за азиатской чумы

Версия работников птицефабрики



Массовый мор куриц, по словам рабочих, начался еще в мае, во время плановой вакцинации птиц от болезни Ньюкасла. Это птичье заболевание называют еще азиатской, или псевдочумой. Куры стали умирать якобы после того, как новый зоотехник начала вакцинацию, но не рассчитала дозу.



— Очень много птицы было потеряно. По пять тысяч в день выносили из корпуса… — утверждает Владимир Персильев, бывший работник птицефабрики «Алмаз». — В корпусе было 58 800 птиц, а после того, как они вакциной ее перепоили, осталось 22 000 . Всё спустили на тормозах, а падеж закидали в пустые холодильники. Потом куда-то потихоньку вывезли. При мне один раз загружали 1,5 тонны этого падежа, но куда вывезли его, я не знаю.

Владимир Персильев говорит, что руководство тогда объявило им: мол, птицы умерли из-за пищевого отравления. Но при этом, рассказывает мужчина, сотрудникам зачем-то «выдали перчатки, маски, запретили ходить по корпусам и постоянно обрабатывали всех дезинфектором».

Бердчанин утверждает, что лично видел, как вакцинировали птиц. А позже, по его словам, рабочие нашли на территории птицефабрики пустую ампулу от вакцины «Вольвак», которая используется для предотвращения той самой псевдочумы.