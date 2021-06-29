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Работники птицефабрики бердского олигарха заявили о массовой гибели кур из-за азиатской чумы

Руководство отрицает эту информацию, а владелец предприятия считает, что это происки конкурентов

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Куры, по словам работников бердской птицефабрики, начали умирать в начале мая

Куры, по словам работников бердской птицефабрики, начали умирать в начале мая

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В Бердске работники птицефабрики заявили о вспышке азиатской чумы

Сотрудники бердской птицефабрики «Алмаз», которая принадлежит местному олигарху Виктору Голубеву, рассказали о массовой гибели куриц. По их версии, птицы могли заразиться азиатской чумой. Некоторые работники утверждают, что лично складировали тушки павших куриц в холодильные камеры. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с рабочими, дозвонился до владельца птицефабрики и поговорил с контролирующими ведомствами. Действительно ли десятки тысяч куриц погибли от болезни и чем вообще опасна эта чума? Подробности — в материале.

Версия работников птицефабрики

Массовый мор куриц, по словам рабочих, начался еще в мае, во время плановой вакцинации птиц от болезни Ньюкасла. Это птичье заболевание называют еще азиатской, или псевдочумой. Куры стали умирать якобы после того, как новый зоотехник начала вакцинацию, но не рассчитала дозу.

— Очень много птицы было потеряно. По пять тысяч в день выносили из корпуса… — утверждает Владимир Персильев, бывший работник птицефабрики «Алмаз». — В корпусе было 58 800 птиц, а после того, как они вакциной ее перепоили, осталось 22 000. Всё спустили на тормозах, а падеж закидали в пустые холодильники. Потом куда-то потихоньку вывезли. При мне один раз загружали 1,5 тонны этого падежа, но куда вывезли его, я не знаю.

Владимир Персильев говорит, что руководство тогда объявило им: мол, птицы умерли из-за пищевого отравления. Но при этом, рассказывает мужчина, сотрудникам зачем-то «выдали перчатки, маски, запретили ходить по корпусам и постоянно обрабатывали всех дезинфектором».

Бердчанин утверждает, что лично видел, как вакцинировали птиц. А позже, по его словам, рабочие нашли на территории птицефабрики пустую ампулу от вакцины «Вольвак», которая используется для предотвращения той самой псевдочумы.

Владимир Персильев говорит, что он пригрозил рассказать о случившемся «в соответствующие службы», после этого его вместе с женой уволили с птицефабрики — как раз накануне проверки.

Конюх Евгений Гришанин и сейчас работает на птицефабрике «Алмаз». Мужчина также заявляет, что массовый мор кур начался в мае и продолжался всю первую декаду июня.

— Это была молодка-несушка, около 60 тысяч. Каждый день я вывозил в холодильник (имеются в виду железнодорожные вагоны-холодильники) по четыре-пять тысяч тушек. И вот от общего количества на сегодня осталось примерно пятнадцать тысяч. Небольшой падеж продолжается и сейчас — примерно около десятка в день. И вот в понедельник (21 июня. — Прим. ред.) из этого холодильника всё вывезли в огромную яму и закопали. Прямо на территории птицефабрики, — говорит Евгений Гришанин.

По словам конюха, он также каждый день сжигал кур в небольшом крематории, который экстренно соорудили в помещении бывшего цеха по изготовлению костной муки. Но погибшую птицу получалось сжигать только небольшими партиями: по 50 килограммов в течение трех часов, после чего крематорий надо было выключать и очищать.

Кур на птицефабрике начали вакцинировать, но не рассчитали дозу вакцины и вызвали болезнь Ньюкасла. По крайней мере, так рассказывают сами работники птицефабрики

Кур на птицефабрике начали вакцинировать, но не рассчитали дозу вакцины и вызвали болезнь Ньюкасла. По крайней мере, так рассказывают сами работники птицефабрики

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Работники птицефабрики говорят, что у них нет каких-либо фото- или видеодоказательств, но о случившемся якобы знает ветврач Управления ветеринарии Искитимского района Валентина Спиридонова. Только разговаривать с НГС ветеринарный врач отказалась:

— Никакого мора не было. Вы зачем мне эти вопросы задаете по телефону? Я ни на что отвечать больше не буду.

Впрочем, руководитель Управления ветеринарии Искитимского района Михаил Сабуров в телефонном разговоре с корреспондентом НГС подтвердил, что мор кур действительно был, но в рамках нормы:

— В рамках технологического падежа мор был. У нас допускается определенный процент. Но инфекции там никакой нет. Я информацией о массовом море не располагаю. А вообще, считается, три процента падежа от поголовья — это норма. Три процента в месяц.

Кому принадлежит птицефабрика «Алмаз»

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Бердская птицефабрика "Алмаз"» на 100% принадлежит одному из крупнейших бердских бизнесменов Виктору Голубеву. Голубева часто называют местным олигархом — когда-то ему принадлежало более пятидесяти предприятий, работающих в различных сферах. Правда, около двух десятков юридических лиц, по данным «Контур.Фокуса», на сегодняшний день уже не действуют. Как пишет «Коммерсант», Виктор Голубев является кумом Александра Карелина.

Среди действующих предприятий Голубева — Бердский кирпичный завод, медицинский центр VITA, частный детский сад «Кристаллик», компания по грузоперевозкам «Рубин», строительное производственное объединение «Кристалл», работающее в сфере гостиничного бизнеса ООО «Сибирский медведь», компания по производству воды «Живая вода», Искитимский завод строительных материалов, фирма по производству цемента «СГК» и многие другие. Бизнесмен является одним из участников и учредителей областной федерации дзюдо и Ассоциации водных видов спорта.

В мае 2014 года Виктора Голубева арестовали, а в феврале 2015 года осудили и приговорили к 1,5 годам колонии-поселения за создание и эксплуатацию нелегального нефтеперерабатывающего завода «Октан» и незаконное хранение боеприпасов. В апреле 2015 года Голубева частично оправдали, но завод оставили конфискованным в пользу государства. В конце мая 2015 года бизнесмен вышел на свободу, попав под амнистию в честь 70-летия Победы в ВОВ.

В апреле 2021 года бизнесмен за свой счет в левобережной части Новосибирска построил спортивный комплекс. Объект назвали в честь трехкратного Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина — «Александрит». В сентябре 2017 года НГС рассказал о закладке на месте строительства специального камня, а летом 2020 года новосибирские власти выдали разрешение на строительство объекта. Как изначально сообщала пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, стоимость строительства комплекса — больше 300 миллионов рублей.

Бердская птицефабрика «Алмаз» реализует свою продукцию как в родном городе, так и за его пределами: в Магадане, Абакане, Улан-Удэ, на Урале и в Республике Казахстан. Издание VN.ru сообщает, что птицу здесь выращивают и для структур холдинга Виктора Голубева «Кристалл»: продукцию бердской птицефабрики используют в столовых спортивных объектов холдинга и в детском саду «Кристаллик». По данным сайта госзакупок, в 2020 году «Алмаз» был единственным поставщиком продукции в ФКУ «Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по НСО». За весь год было заключено 18 контрактов на сумму 7,8 миллиона рублей.

Птицефабрика «Алмаз» принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву, которого называют местным олигархом

Птицефабрика «Алмаз» принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву, которого называют местным олигархом

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Версия руководства птицефабрики

На птицефабрике отрицают какой-либо мор птицы и не особо хотят разговаривать с журналистами. Директор Елена Золотарёва, комментируя проверки, заверила, что это плановые мероприятия.

— Плановая проверка, раз в три года проходит. Что в ней такого? А почему я должна это с вами обсуждать? У нас нет большого мора птиц. У меня нет таких сведений. Я не знаю, что за бред вы несете, — прервала разговор Елена Золотарёва и положила трубку.

Владелец птицефабрики «Алмаз» Виктор Голубев оказался более разговорчивым. Бердский бизнесмен также заверил, что никаких ЧП на предприятии не происходило, а распространение такой информации списал на происки конкурентов:

— Есть у нас и конкуренты, и у нас же всяких недоброжелателей хватает… В округе десяти километров у нас птицефабрика тоже есть, и не одна. Поэтому вы меньше слушайте всех, у нас всё нормально. У нас и Россельхознадзора проверка была, плановая проверка.

По словам Виктора Голубева, если у них и есть проблема, так лишь в нехватке места для складирования куриного помета. Раньше его в качестве удобрения забирали различные частные хозяйства, но в последнее время почти перестали это делать.

— А куда его девать, этот помет, сейчас? Он складируется, перегнивает, а потом частники берут и вывозят. Раньше как-то активнее брали, а сейчас меньше берут. И вот надо думать: может, биотопливо из него делать? — говорит бизнесмен.

Руководство предприятия и его владелец отрицают происшествие на птицефабрике

Руководство предприятия и его владелец отрицают происшествие на птицефабрике

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Проверки на птицефабрике

Сотрудники птицефабрики утверждают, что проверку деятельности предприятия в течение мая и июня проводит сразу несколько служб. Точно известно о проверке Россельхознадзора. В мае, по словам руководства «Алмаза», проходила проверка и Роспотребнадзора.

По данным новосибирского Россельхознадзора, проверка началась 23 июня и еще пока не закончена.

— По закону у нас есть возможность проводить проверку до 20 рабочих дней. В ходе проверки будут отобраны пробы птицеводческой продукции. Это внеплановая проверка, она связана с тем, что 19 января 2021 года было издано постановление правительства по поводу необходимости проведения проверок в отношении птицеводческих предприятий. Потому что есть вероятность распространения гриппа А птиц. Такие поручения были у нас и в прошлом году, они даются на федеральном уровне в начале года. Вот «Алмаз» — одно из предприятий, которое попало в данный список, — объясняют в пресс-службе контролирующего ведомства.

В новосибирском Россельхознадзоре также пояснили, что сама по себе болезнь Ньюкасла (азиатская чума, или псевдочума птиц) особой угрозы для человека не несет. У тех, кто контактировал с зараженной птицей, могут появиться конъюнктивит и слабые признаки простуды.

Роспотребнадзор пока не ответил на журналистский запрос НГС.

17 мая НГС рассказал о проблемах, которые возникли на Коченёвской птицефабрике, а в начале июня стало известно о визите силовиков к депутату Заксобрания Александру Морозову, который возглавляет совет директоров Коченёвской птицефабрики. На депутата завели уголовное дело.

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БердсккурыптицефабрикаВиктор Голубев
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