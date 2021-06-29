Работники птицефабрики бердского олигарха заявили о массовой гибели кур из-за азиатской чумы

В Бердске работники птицефабрики заявили о вспышке азиатской чумы
Сотрудники бердской птицефабрики «Алмаз», которая принадлежит местному олигарху Виктору Голубеву, рассказали о массовой гибели куриц. По их версии, птицы могли заразиться азиатской чумой. Некоторые работники утверждают, что лично складировали тушки павших куриц в холодильные камеры. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с рабочими, дозвонился до владельца птицефабрики и поговорил с контролирующими ведомствами. Действительно ли десятки тысяч куриц погибли от болезни и чем вообще опасна эта чума? Подробности — в материале.
Версия работников птицефабрики
Массовый мор куриц, по словам рабочих, начался еще в мае, во время плановой вакцинации птиц от болезни Ньюкасла. Это птичье заболевание называют еще азиатской, или псевдочумой. Куры стали умирать якобы после того, как новый зоотехник начала вакцинацию, но не рассчитала дозу.
— Очень много птицы было потеряно. По пять тысяч в день выносили из корпуса… — утверждает Владимир Персильев, бывший работник птицефабрики «Алмаз». — В корпусе было
Владимир Персильев говорит, что руководство тогда объявило им: мол, птицы умерли из-за пищевого отравления. Но при этом, рассказывает мужчина, сотрудникам зачем-то «выдали перчатки, маски, запретили ходить по корпусам и постоянно обрабатывали всех дезинфектором».
Бердчанин утверждает, что лично видел, как вакцинировали птиц. А позже, по его словам, рабочие нашли на территории птицефабрики пустую ампулу от вакцины «Вольвак», которая используется для предотвращения той самой псевдочумы.
Владимир Персильев говорит, что он пригрозил рассказать о случившемся «в соответствующие службы», после этого его вместе с женой уволили с птицефабрики — как раз накануне проверки.
Конюх Евгений Гришанин и сейчас работает на птицефабрике «Алмаз». Мужчина также заявляет, что массовый мор кур начался в мае и продолжался всю первую декаду июня.
— Это была молодка-несушка, около 60 тысяч. Каждый день я вывозил в холодильник (имеются в виду железнодорожные вагоны-холодильники) по четыре-пять тысяч тушек. И вот от общего количества на сегодня осталось примерно пятнадцать тысяч. Небольшой падеж продолжается и сейчас — примерно около десятка в день. И вот в понедельник (21 июня. — Прим. ред.) из этого холодильника всё вывезли в огромную яму и закопали. Прямо на территории птицефабрики, — говорит Евгений Гришанин.
По словам конюха, он также каждый день сжигал кур в небольшом крематории, который экстренно соорудили в помещении бывшего цеха по изготовлению костной муки. Но погибшую птицу получалось сжигать только небольшими партиями: по 50 килограммов в течение трех часов, после чего крематорий надо было выключать и очищать.
Работники птицефабрики говорят, что у них нет каких-либо фото- или видеодоказательств, но о случившемся якобы знает ветврач Управления ветеринарии Искитимского района Валентина Спиридонова. Только разговаривать с НГС ветеринарный врач отказалась:
— Никакого мора не было. Вы зачем мне эти вопросы задаете по телефону? Я ни на что отвечать больше не буду.
Впрочем, руководитель Управления ветеринарии Искитимского района Михаил Сабуров в телефонном разговоре с корреспондентом НГС подтвердил, что мор кур действительно был, но в рамках нормы:
— В рамках технологического падежа мор был. У нас допускается определенный процент. Но инфекции там никакой нет. Я информацией о массовом море не располагаю. А вообще, считается, три процента падежа от поголовья — это норма. Три процента в месяц.
Кому принадлежит птицефабрика «Алмаз»
По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Бердская птицефабрика "Алмаз"» на 100% принадлежит одному из крупнейших бердских бизнесменов Виктору Голубеву. Голубева часто называют местным олигархом — когда-то ему принадлежало более пятидесяти предприятий, работающих в различных сферах. Правда, около двух десятков юридических лиц, по данным «Контур.Фокуса», на сегодняшний день уже не действуют. Как пишет «Коммерсант», Виктор Голубев является кумом Александра Карелина.
Среди действующих предприятий Голубева — Бердский кирпичный завод, медицинский центр VITA, частный детский сад «Кристаллик», компания по грузоперевозкам «Рубин», строительное производственное объединение «Кристалл», работающее в сфере гостиничного бизнеса ООО «Сибирский медведь», компания по производству воды «Живая вода», Искитимский завод строительных материалов, фирма по производству цемента «СГК» и многие другие. Бизнесмен является одним из участников и учредителей областной федерации дзюдо и Ассоциации водных видов спорта.
В мае 2014 года Виктора Голубева арестовали, а в феврале 2015 года осудили и приговорили к 1,5 годам колонии-поселения за создание и эксплуатацию нелегального нефтеперерабатывающего завода «Октан» и незаконное хранение боеприпасов. В апреле 2015 года Голубева частично оправдали, но завод оставили конфискованным в пользу государства. В конце мая 2015 года бизнесмен вышел на свободу, попав под амнистию в честь 70-летия Победы в ВОВ.
В апреле 2021 года бизнесмен за свой счет в левобережной части Новосибирска построил спортивный комплекс. Объект назвали в честь трехкратного Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина — «Александрит». В сентябре 2017 года НГС рассказал о закладке на месте строительства специального камня, а летом 2020 года новосибирские власти выдали разрешение на строительство объекта. Как изначально сообщала пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, стоимость строительства комплекса — больше 300 миллионов рублей.
Бердская птицефабрика «Алмаз» реализует свою продукцию как в родном городе, так и за его пределами: в Магадане, Абакане, Улан-Удэ, на Урале и в Республике Казахстан. Издание VN.ru сообщает, что птицу здесь выращивают и для структур холдинга Виктора Голубева «Кристалл»: продукцию бердской птицефабрики используют в столовых спортивных объектов холдинга и в детском саду «Кристаллик». По данным сайта госзакупок, в 2020 году «Алмаз» был единственным поставщиком продукции в ФКУ «Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по НСО». За весь год было заключено 18 контрактов на сумму 7,8 миллиона рублей.
Версия руководства птицефабрики
На птицефабрике отрицают какой-либо мор птицы и не особо хотят разговаривать с журналистами. Директор Елена Золотарёва, комментируя проверки, заверила, что это плановые мероприятия.
— Плановая проверка, раз в три года проходит. Что в ней такого? А почему я должна это с вами обсуждать? У нас нет большого мора птиц. У меня нет таких сведений. Я не знаю, что за бред вы несете, — прервала разговор Елена Золотарёва и положила трубку.
Владелец птицефабрики «Алмаз» Виктор Голубев оказался более разговорчивым. Бердский бизнесмен также заверил, что никаких ЧП на предприятии не происходило, а распространение такой информации списал на происки конкурентов:
— Есть у нас и конкуренты, и у нас же всяких недоброжелателей хватает… В округе десяти километров у нас птицефабрика тоже есть, и не одна. Поэтому вы меньше слушайте всех, у нас всё нормально. У нас и Россельхознадзора проверка была, плановая проверка.
По словам Виктора Голубева, если у них и есть проблема, так лишь в нехватке места для складирования куриного помета. Раньше его в качестве удобрения забирали различные частные хозяйства, но в последнее время почти перестали это делать.
— А куда его девать, этот помет, сейчас? Он складируется, перегнивает, а потом частники берут и вывозят. Раньше как-то активнее брали, а сейчас меньше берут. И вот надо думать: может, биотопливо из него делать? — говорит бизнесмен.
Проверки на птицефабрике
Сотрудники птицефабрики утверждают, что проверку деятельности предприятия в течение мая и июня проводит сразу несколько служб. Точно известно о проверке Россельхознадзора. В мае, по словам руководства «Алмаза», проходила проверка и Роспотребнадзора.
По данным новосибирского Россельхознадзора, проверка началась 23 июня и еще пока не закончена.
— По закону у нас есть возможность проводить проверку до 20 рабочих дней. В ходе проверки будут отобраны пробы птицеводческой продукции. Это внеплановая проверка, она связана с тем, что 19 января 2021 года было издано постановление правительства по поводу необходимости проведения проверок в отношении птицеводческих предприятий. Потому что есть вероятность распространения гриппа А птиц. Такие поручения были у нас и в прошлом году, они даются на федеральном уровне в начале года. Вот «Алмаз» — одно из предприятий, которое попало в данный список, — объясняют в пресс-службе контролирующего ведомства.
В новосибирском Россельхознадзоре также пояснили, что сама по себе болезнь Ньюкасла (азиатская чума, или псевдочума птиц) особой угрозы для человека не несет. У тех, кто контактировал с зараженной птицей, могут появиться конъюнктивит и слабые признаки простуды.
Роспотребнадзор пока не ответил на журналистский запрос НГС.
17 мая НГС рассказал о проблемах, которые возникли на Коченёвской птицефабрике, а в начале июня стало известно о визите силовиков к депутату Заксобрания Александру Морозову, который возглавляет совет директоров Коченёвской птицефабрики. На депутата завели уголовное дело.