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Не работают даже светофоры. Верхняя зона Академгородка осталась без электричества из-за аварии

Есть проблемы и с водоснабжением — насосы перестали работать

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Причиной стала авария на электросетях

Причиной стала авария на электросетях

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Верхняя зона Академгородка осталась без света из-за аварии

Сегодня, 4 июня, в верхней зоне Академгородка пропало электричество. Согласно карте отключений, в зону попали более десятка объектов по улицам Терешковой, Ильича, Академической и Золотодолинской. Первые сообщения о том, что в районе нет света, появились в сообществе «Академгородок» в «Фейсбуке».

Вернуть электричество в дома пообещали уже сегодня

Вернуть электричество в дома пообещали уже сегодня

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— По ходу дела, это весь Академ отрубили. Насосы водоснабжения тоже отключены — воды нет никакой. Не работают светофоры и банкоматы, — пожаловались участники сообщества.

Как пояснил корреспонденту НГС диспетчер УЭВ (Управление энергетики и водоснабжения в Советском районе), электроснабжение исчезло из-за аварии.

— Есть повреждение на электросетях. Его устраняют в ближайшее время, постараются устранить. В зону отключения попала вся верхняя зона, — сообщила диспетчер.

Восстановить электроснабжение планируется сегодня, подчеркнули в УЭВ.

В апреле мы рассказывали о многоэтажке в Октябрьском районе, где регулярно пропадает электричество. Из-за этого жители застревают в лифтах и остаются без воды, так как не работают насосы.

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аварияэлектричество
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