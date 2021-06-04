Не работают даже светофоры. Верхняя зона Академгородка осталась без электричества из-за аварии

Верхняя зона Академгородка осталась без света из-за аварии
Сегодня, 4 июня, в верхней зоне Академгородка пропало электричество. Согласно карте отключений, в зону попали более десятка объектов по улицам Терешковой, Ильича, Академической и Золотодолинской. Первые сообщения о том, что в районе нет света, появились в сообществе «Академгородок» в «Фейсбуке».
— По ходу дела, это весь Академ отрубили. Насосы водоснабжения тоже отключены — воды нет никакой. Не работают светофоры и банкоматы, — пожаловались участники сообщества.
Как пояснил корреспонденту НГС диспетчер УЭВ (Управление энергетики и водоснабжения в Советском районе), электроснабжение исчезло из-за аварии.
— Есть повреждение на электросетях. Его устраняют в ближайшее время, постараются устранить. В зону отключения попала вся верхняя зона, — сообщила диспетчер.
Восстановить электроснабжение планируется сегодня, подчеркнули в УЭВ.
В апреле мы рассказывали о многоэтажке в Октябрьском районе, где регулярно пропадает электричество. Из-за этого жители застревают в лифтах и остаются без воды, так как не работают насосы.