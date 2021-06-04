Не работают даже светофоры. Верхняя зона Академгородка осталась без электричества из-за аварии

Сегодня, 4 июня, в верхней зоне Академгородка пропало электричество. Согласно карте отключений, в зону попали более десятка объектов по улицам Терешковой, Ильича, Академической и Золотодолинской. Первые сообщения о том, что в районе нет света, появились в сообществе «Академгородок» в «Фейсбуке».