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«Матвей никому не нужен»: общественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток

Его родственники обратились в опеку за помощью

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По словам родственников, Матвей живет вот в таких условиях

По словам родственников, Матвей живет вот в таких условиях

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Общественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток

18-летний Матвей, которого в январе этого года со скандалом забрали из Ояшинского дома-интерната, сейчас живет с матерью в грязном доме. Родственники заявляют, что женщина не заботится о нем и даже нормально не кормит.

В начале 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей обвинили в издевательствах над детьми. Родственники 18-летнего Матвея, который год провел в интернате, показали фотографии мальчика до и после лечения. За это время он сильно похудел — до 38 килограммов, в некоторых местах кожа буквально обтягивала кости, также на теле виднелись ссадины и кровоподтеки. С того времени Матвей жил с матерью — Ольгой — и сейчас вновь оказался в опасности.

— Ко мне обратились родственники Ольги, они рассказали о его бедственном положении и просили принять срочно меры. Они после скандала в Ояшинском интернате перевезли Ольгу в Юргу, под присмотр ее престарелых родителей, но она сбежала. И вот что мы видим на фото, в итоге это получилось, — рассказала корреспонденту НГС общественница Анна Тажеева. — По фото видно, в каком кошмаре сейчас приходится жить Матвею. Его мать на контакт не идет. У нее помимо Матвея еще шесть детей. Их забрали, а Матвей уже совершеннолетний, хоть и под опекой.

Корреспонденту НГС родственники Матвея заявили, что не собираются давать интервью и всё, что могли, для него сделали — обратились с жалобами в опеку.

— Я не знаю ничего сейчас про него. Звоните его матери. Мы далеко от нее находимся, с ней поругались и не разговариваем. Мы подали на нее в опеку. Пускай разбираются с ней, — рассказал дедушка Матвея.

Павел, биологический отец Матвея, рассказал корреспонденту НГС, что сейчас добивается помещения сына в другой интернат.

— Она бросает его опять. Я до этого не знал, какая ситуация. Сейчас обратился в опеку, чтобы определить его в Успенский интернат. Я работал там когда-то — там хорошо, кормят и всё как положено. У нее сейчас все документы на него, — рассказал Павел.

Телефон матери мальчика Ольги во время подготовки материала был недоступен.

— При том что у нее семь братьев и сестер, фактически дети никому не нужны, в том числе и Матвей. Хотя родственники могли бы претендовать на возмездную опеку, и органы бы помогли, и я бы помогла. Но таких просьб со стороны родственников не поступало. История трагична, особенно для Матвея, — добавила Анна Тажеева.

Редакция НГС обратилась за комментариями в Министерство труда и социального развития Новосибирской области и опеку Тогучинского района.

В январе после скандала журналисты НГС съездили в интернат, встречались с мамой Матвея и нашли бывших воспитанников, которым есть что рассказать о своей жизни в этом непростом месте. Тогда женщина отказалась пустить журналистов в свой дом.

В ноябре прошлого года весь город потрясла история из детской туберкулезной больницы в Новосибирске. В соцсети попало видео, на котором видно, как медсестра больницы поднимает за волосы и кидает на кровать маленькую девочку. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили. Медсестрам же предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.

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опекаскандал
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