«Матвей никому не нужен»: общественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток

— Ко мне обратились родственники Ольги, они рассказали о его бедственном положении и просили принять срочно меры. Они после скандала в Ояшинском интернате перевезли Ольгу в Юргу, под присмотр ее престарелых родителей, но она сбежала. И вот что мы видим на фото, в итоге это получилось, — рассказала корреспонденту НГС общественница Анна Тажеева. — По фото видно, в каком кошмаре сейчас приходится жить Матвею. Его мать на контакт не идет. У нее помимо Матвея еще шесть детей. Их забрали, а Матвей уже совершеннолетний, хоть и под опекой.

Корреспонденту НГС родственники Матвея заявили, что не собираются давать интервью и всё, что могли, для него сделали — обратились с жалобами в опеку.

— Я не знаю ничего сейчас про него. Звоните его матери. Мы далеко от нее находимся, с ней поругались и не разговариваем. Мы подали на нее в опеку. Пускай разбираются с ней, — рассказал дедушка Матвея.

Павел, биологический отец Матвея, рассказал корреспонденту НГС, что сейчас добивается помещения сына в другой интернат.