«Матвей никому не нужен»: общественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток

Общественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток
18-летний Матвей, которого в январе этого года со скандалом забрали из Ояшинского дома-интерната, сейчас живет с матерью в грязном доме. Родственники заявляют, что женщина не заботится о нем и даже нормально не кормит.
В начале 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей обвинили в издевательствах над детьми. Родственники
— Ко мне обратились родственники Ольги, они рассказали о его бедственном положении и просили принять срочно меры. Они после скандала в Ояшинском интернате перевезли Ольгу в Юргу, под присмотр ее престарелых родителей, но она сбежала. И вот что мы видим на фото, в итоге это получилось, — рассказала корреспонденту НГС общественница Анна Тажеева. — По фото видно, в каком кошмаре сейчас приходится жить Матвею. Его мать на контакт не идет. У нее помимо Матвея еще шесть детей. Их забрали, а Матвей уже совершеннолетний, хоть и под опекой.
Корреспонденту НГС родственники Матвея заявили, что не собираются давать интервью и всё, что могли, для него сделали — обратились с жалобами в опеку.
— Я не знаю ничего сейчас про него. Звоните его матери. Мы далеко от нее находимся, с ней поругались и не разговариваем. Мы подали на нее в опеку. Пускай разбираются с ней, — рассказал дедушка Матвея.
Павел, биологический отец Матвея, рассказал корреспонденту НГС, что сейчас добивается помещения сына в другой интернат.
— Она бросает его опять. Я до этого не знал, какая ситуация. Сейчас обратился в опеку, чтобы определить его в Успенский интернат. Я работал там когда-то — там хорошо, кормят и всё как положено. У нее сейчас все документы на него, — рассказал Павел.
Телефон матери мальчика Ольги во время подготовки материала был недоступен.
— При том что у нее семь братьев и сестер, фактически дети никому не нужны, в том числе и Матвей. Хотя родственники могли бы претендовать на возмездную опеку, и органы бы помогли, и я бы помогла. Но таких просьб со стороны родственников не поступало. История трагична, особенно для Матвея, — добавила Анна Тажеева.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Министерство труда и социального развития Новосибирской области и опеку Тогучинского района.
В январе после скандала журналисты НГС съездили в интернат, встречались с мамой Матвея и нашли бывших воспитанников, которым есть что рассказать о своей жизни в этом непростом месте. Тогда женщина отказалась пустить журналистов в свой дом.
В ноябре прошлого года весь город потрясла история из детской туберкулезной больницы в Новосибирске. В соцсети попало видео, на котором видно, как медсестра больницы поднимает за волосы и кидает на кровать маленькую девочку. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили. Медсестрам же предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.