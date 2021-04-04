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14-летняя девочка в Новосибирске пыталась покончить с собой

Следователи проводят проверку

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Сейчас с девочкой всё хорошо

Сейчас с девочкой всё хорошо

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Трагедия произошла на улице Шлюзовой в Новосибирске — девочка-подросток пыталась покончить с собой. 14-летнюю девочку спасли врачи.

Эту информацию журналисту НГС подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова и отметила, что жизни девочки сейчас ничего не угрожает. По этому факту сейчас проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в школах Новосибирска стали проводить родительские собрания на тему суицидов. А всё потому, что случаев подростковых суицидов и попыток уйти из жизни стало больше не только в Новосибирске, но и в других городах России. В октябре 10-летняя девочка из Кольцово вела прямой эфир перед смертью, а в январе 14-летний подросток скончался после попытки суицида в новосибирской больнице.

Здесь мы опубликовали телефоны доверия и организации, в которых можно получить психологическую помощь бесплатно.

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