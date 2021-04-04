14-летняя девочка в Новосибирске пыталась покончить с собой

Ранее мы писали о том, что в школах Новосибирска стали проводить родительские собрания на тему суицидов. А всё потому, что случаев подростковых суицидов и попыток уйти из жизни стало больше не только в Новосибирске, но и в других городах России. В октябре 10-летняя девочка из Кольцово вела прямой эфир перед смертью, а в январе 14-летний подросток скончался после попытки суицида в новосибирской больнице.