14-летняя девочка в Новосибирске пыталась покончить с собой

Трагедия произошла на улице Шлюзовой в Новосибирске — девочка-подросток пыталась покончить с собой.
Эту информацию журналисту НГС подтвердила старший помощник руководителя
Ранее мы писали о том, что в школах Новосибирска стали проводить родительские собрания на тему суицидов. А всё потому, что случаев подростковых суицидов и попыток уйти из жизни стало больше не только в Новосибирске, но и в других городах России. В октябре 10-летняя девочка из Кольцово вела прямой эфир перед смертью, а в январе 14-летний подросток скончался после попытки суицида в новосибирской больнице.
Здесь мы опубликовали телефоны доверия и организации, в которых можно получить психологическую помощь бесплатно.