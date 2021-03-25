Мэр Новосибирска: «Росреестр разбирается, почему Первомайский сквер на карте стал зоной, где можно строить»

— Мы готовы помочь, оказать помощь Росреестру своими силами исправить эту ошибки, если эти ошибки есть, — подчеркнул мэр.

Анатолий Локоть также назвал «вбросами» информацию, что по генеральному плану, принятому накануне, в парках и скверах города могут начать застройку.

