Мэр Новосибирска: «Росреестр разбирается, почему Первомайский сквер на карте стал зоной, где можно строить»

Мэрия Новосибирска не разрешала строительство в Первомайском сквере
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сейчас по обращению мэрии Росреестр выясняет, почему на публичной кадастровой карте изменилось назначение земель Первомайского сквера.
В выходные общественники заметили, что на кадастровой карте Первомайский сквер стал зоной общественно-делового назначения, в которой можно вести строительство. После публикаций в СМИ чиновники стали уверять, что вид разрешенного использования территории не меняли и Первомайский сквер был и остается рекреационной зоной.
— Мы готовы помочь, оказать помощь Росреестру своими силами исправить эту ошибки, если эти ошибки есть, — подчеркнул мэр.
Анатолий Локоть также назвал «вбросами» информацию, что по генеральному плану, принятому накануне, в парках и скверах города могут начать застройку.
— Новость номер один — это решение депутатов горсовета по принятию генплана Новосибирска. Очень важный стратегический документ, который определит развитие города
По его словам, за два дня до голосования на сессии, то есть в выходные, появилась критика самого документа с информацией, что якобы принято решение о застройке Первомайского сквера.
— Я обращаю внимание, что ни одного документа мэрии в подтверждение данного посыла не было предъявлено. Не было ни постановлений, ни решения, ни одного документа с росписями, печатями. Но информация была дружно подхвачена такими довольно уважаемыми и, скажем так, популярными информационными каналами. И эта недостоверная информация стала гулять в информационном поле, — возмутился Анатолий Локоть. — Ни один из документов градостроительного регулирования — генеральный план, правила землепользования застройки, проект планировки — не допускает осуществления капитального строительства и застройки в скверах и в парках города Новосибирска. В этих документах закреплено рекреационное назначение территорий, в частности Первомайского сквера.
Несмотря на то, что Анатолий Локоть говорит, что документы градостроительного регулирования не допускают строительства, сейчас на кадастровой карте в открытом доступе указано, что Первомайский сквер расположен в зоне для объектов общественно-делового назначения.
24 марта депутаты горсовета Новосибирска приняли генеральный план города. Решение поддержали