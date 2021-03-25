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Мэр Новосибирска: «Росреестр разбирается, почему Первомайский сквер на карте стал зоной, где можно строить»

Он уверяет, что парки и скверы никто не тронет

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Информацию, что в скверах может начаться застройка, мэр назвал «информационной коллизией и вбросами»

Информацию, что в скверах может начаться застройка, мэр назвал «информационной коллизией и вбросами»

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Мэрия Новосибирска не разрешала строительство в Первомайском сквере

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сейчас по обращению мэрии Росреестр выясняет, почему на публичной кадастровой карте изменилось назначение земель Первомайского сквера.

В выходные общественники заметили, что на кадастровой карте Первомайский сквер стал зоной общественно-делового назначения, в которой можно вести строительство. После публикаций в СМИ чиновники стали уверять, что вид разрешенного использования территории не меняли и Первомайский сквер был и остается рекреационной зоной.

— Мы готовы помочь, оказать помощь Росреестру своими силами исправить эту ошибки, если эти ошибки есть, — подчеркнул мэр.

Анатолий Локоть также назвал «вбросами» информацию, что по генеральному плану, принятому накануне, в парках и скверах города могут начать застройку.

— Новость номер один — это решение депутатов горсовета по принятию генплана Новосибирска. Очень важный стратегический документ, который определит развитие города до 2030 года, может быть, и дальше. Готовили его давно, более полутора лет. Специалисты разрабатывали этот генплан, обсуждали на всех уровнях. Абсолютным большинством присутствующего соcтава депутатов, и даже от списочного состава, этот документ был принят, — напомнил мэр Анатолий Локоть. — К сожалению, накануне мы увидели, скажем так, несколько действий несистемного характера. Как говорят, информационных коллизий, ну или просто вбросов недостоверной информации в информационное поле. Задача, видимо, была очевидна — подорвать доверие к этому очень важному для Новосибирска документу.

По его словам, за два дня до голосования на сессии, то есть в выходные, появилась критика самого документа с информацией, что якобы принято решение о застройке Первомайского сквера.

— Я обращаю внимание, что ни одного документа мэрии в подтверждение данного посыла не было предъявлено. Не было ни постановлений, ни решения, ни одного документа с росписями, печатями. Но информация была дружно подхвачена такими довольно уважаемыми и, скажем так, популярными информационными каналами. И эта недостоверная информация стала гулять в информационном поле, — возмутился Анатолий Локоть. — Ни один из документов градостроительного регулирования — генеральный план, правила землепользования застройки, проект планировки — не допускает осуществления капитального строительства и застройки в скверах и в парках города Новосибирска. В этих документах закреплено рекреационное назначение территорий, в частности Первомайского сквера.

Несмотря на то, что Анатолий Локоть говорит, что документы градостроительного регулирования не допускают строительства, сейчас на кадастровой карте в открытом доступе указано, что Первомайский сквер расположен в зоне для объектов общественно-делового назначения.

На публичной кадастровой карте Росреестра сквер входит в общественно-деловую зону

На публичной кадастровой карте Росреестра сквер входит в общественно-деловую зону

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24 марта депутаты горсовета Новосибирска приняли генеральный план города. Решение поддержали 43 депутата из 48. Ранее НГС публиковал колонку главы движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева об изменениях в генплане города. Он объяснил, почему новый документ могут использовать для махинаций с землей.

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Первомайский сквергенплан Новосибирска
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