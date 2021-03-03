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Рядом с НГУ появились металлические ограждения

Заборчики поставили рядом с фонтаном перед главным корпусом

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Ограждения заметили сегодня, <nobr class="_">3 марта</nobr>, во второй половине дня

Ограждения заметили сегодня, 3 марта, во второй половине дня

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Сегодня, 3 марта, рядом с Новосибирским государственным университетом заметили металлические ограждения. Несколько штук стояли рядом с фонтаном у нового корпуса.

По словам автора фото, он сделал снимок сегодня в 13:54.

В пресс-службе НГУ корреспонденту не объяснили, почему заборчики находятся рядом с вузом. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

5 марта Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Накануне, 2 марта, появилась информация, что часть студентов НГУ переведут на дистанционку из-за его визита, позже в вузе сообщили, что это не связано с визитом премьера. Позже пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков заявил, что председатель правительства посетит НГУ, однако студенты продолжат обучение без каких-либо изменений.

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АкадемгородокНГУограждения
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