Рядом с НГУ появились металлические ограждения

Сегодня, 3 марта , рядом с Новосибирским государственным университетом заметили металлические ограждения. Несколько штук стояли рядом с фонтаном у нового корпуса.

По словам автора фото, он сделал снимок сегодня в 13:54.

В пресс-службе НГУ корреспонденту не объяснили, почему заборчики находятся рядом с вузом. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не смогли оперативно прокомментировать информацию.