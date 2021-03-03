Рядом с НГУ появились металлические ограждения

Сегодня,
По словам автора фото, он сделал снимок сегодня в 13:54.
В пресс-службе НГУ корреспонденту не объяснили, почему заборчики находятся рядом с вузом. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Заборчики поставили рядом с фонтаном перед главным корпусом
Сегодня,
По словам автора фото, он сделал снимок сегодня в 13:54.
В пресс-службе НГУ корреспонденту не объяснили, почему заборчики находятся рядом с вузом. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
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