3 марта среда
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 74.58
eur 89.57
Тема дняТрагедия на Учительской: мужчина застрелил любимую

Все новости

Все новости

Сын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

Новосибирец Сергей Митюшов обвинил томича Дениса Карагодина в дискредитации имени его отца

3 404
118Обсудить

Поделиться

Денис Карагодин живет в Томске и занимается расследованием убийства своего прадеда&nbsp;

Денис Карагодин живет в Томске и занимается расследованием убийства своего прадеда 

Поделиться

Житель Новосибирска Сергей Митюшов написал заявление в полицию на томича Дениса Карагодина. Причиной стало расследование Дениса, которое он ведет на сайте Karagodin.org.

Полиция начала проверку: Дениса уже вызвали в отделение, материалы после встречи с сотрудниками он также опубликовал на своем портале. Согласно документам, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, заявлено, что Алексей Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.

Сергей Митюшов в обращении в полицию указывает, что данные, которые приводятся в расследовании Дениса Карагодина, дискредитируют имя его отца.

— В сети Интернет размещены недостоверные сведения в отношении его отца Митюшова А. А., который в период с 1934 по 1939 г. работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края, военнослужащим не являлся, — говорится в документе полиции о проверке.

Заявление было подано в Новосибирске, а Карагодина вызвали на опрос в полицию в Томске, где он живет. Отвечая на вопросы полицейских о том, является ли он администратором сайта и размещал ли он на нем информацию в отношении Митюшова, сослался на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. Он также рассказал, что располагает сведениями об Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве его прадеда — Карагодина Степана Ивановича. Он отмечает, что эти сведения им были получены из ФСБ России.

С Сергеем Алексеевичем Митюшовым Денис Карагодин не знаком.

В разговоре с НГС Денис Карагодин сообщил, что пока не может сообщить дополнительной информации кроме той, которая имеется на сайте расследования. Сейчас он выясняет все обстоятельства ситуации.

НГС отправил письменные запросы в управления МВД Новосибирской и Томской областей.

Каждый год в Новосибирске проходят акции памяти жертвам политических репрессий. Здесь мы рассказывали, как прошел День памяти в 2019 году.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

НКВДисторияпамятьрасследованиерепрессии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (118)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...