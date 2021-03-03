Сын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

Житель Новосибирска Сергей Митюшов написал заявление в полицию на томича Дениса Карагодина. Причиной стало расследование Дениса, которое он ведет на сайте Karagodin.org.
Полиция начала проверку: Дениса уже вызвали в отделение, материалы после встречи с сотрудниками он также опубликовал на своем портале. Согласно документам, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, заявлено, что Алексей Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.
Сергей Митюшов в обращении в полицию указывает, что данные, которые приводятся в расследовании Дениса Карагодина, дискредитируют имя его отца.
— В сети Интернет размещены недостоверные сведения в отношении его отца
Заявление было подано в Новосибирске, а Карагодина вызвали на опрос в полицию в Томске, где он живет. Отвечая на вопросы полицейских о том, является ли он администратором сайта и размещал ли он на нем информацию в отношении Митюшова, сослался на
С Сергеем Алексеевичем Митюшовым Денис Карагодин не знаком.
В разговоре с НГС Денис Карагодин сообщил, что пока не может сообщить дополнительной информации кроме той, которая имеется на сайте расследования. Сейчас он выясняет все обстоятельства ситуации.
НГС отправил письменные запросы в управления МВД Новосибирской и Томской областей.
Каждый год в Новосибирске проходят акции памяти жертвам политических репрессий. Здесь мы рассказывали, как прошел День памяти в 2019 году.