Сын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

Сергей Митюшов в обращении в полицию указывает, что данные, которые приводятся в расследовании Дениса Карагодина, дискредитируют имя его отца.



— В сети Интернет размещены недостоверные сведения в отношении его отца Митюшова А. А. , который в период с 1934 по 1939 г. работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края, военнослужащим не являлся, — говорится в документе полиции о проверке.

Заявление было подано в Новосибирске, а Карагодина вызвали на опрос в полицию в Томске, где он живет. Отвечая на вопросы полицейских о том, является ли он администратором сайта и размещал ли он на нем информацию в отношении Митюшова, сослался на 51-ю статью Конституции РФ , позволяющую не свидетельствовать против себя. Он также рассказал, что располагает сведениями об Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве его прадеда — Карагодина Степана Ивановича. Он отмечает, что эти сведения им были получены из ФСБ России.

С Сергеем Алексеевичем Митюшовым Денис Карагодин не знаком.