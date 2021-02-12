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В Новосибирскую область пришли морозы -40 градусов

Читатель НГС делится своими секретами, как согреться в такую погоду

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В Новосибирске действует штормовое предупреждение

В Новосибирске действует штормовое предупреждение

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В Новосибирской области стоят морозы. И если в Новосибирске сейчас порядка -32 градусов, то более отдаленные районы ощущают холод гораздо сильнее.


— Я живу в поселке Крупской Новосибирского района, в 14 километрах от Хилокского рынка, сразу за Верх-Тулой. Термометр висит в двух метрах над землей. Сейчас очень холодно. Чтобы было терпимо, носить надо ни в коем случае не синтетику. Только хлопок. Главное, чтобы была воздушная прослойка между слоями одежды. А дома тепло. Я же живу в частном секторе за городом, — рассказал читатель НГС по имени Роман.

Из-за морозной и безветренной погоды в новосибирском воздухе скапливаются вредные примеси. Объявили штормовое предупреждение. Но морозы продержатся недолго — уже на выходных заметно потеплеет, а через несколько дней в город вернется оттепель.

Если верить синоптикам, совсем скоро в регионе морозы сменятся комфортной погодой, а затем и вовсе вернется оттепель

Если верить синоптикам, совсем скоро в регионе морозы сменятся комфортной погодой, а затем и вовсе вернется оттепель

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В предыдущий раз плюсовые температуры воздуха были зафиксированы на минувших выходных. Тогда это повлекло сход снега с крыш. Пострадали как люди, так и машины. За прошедшие выходные снег сходил с крыш 26 раз. Травмы получили четыре человека.

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