В Новосибирскую область пришли морозы -40 градусов

В Новосибирской области стоят морозы. И если в Новосибирске сейчас порядка
— Я живу в поселке Крупской Новосибирского района,
Из-за морозной и безветренной погоды в новосибирском воздухе скапливаются вредные примеси. Объявили штормовое предупреждение. Но морозы продержатся недолго — уже на выходных заметно потеплеет, а через несколько дней в город вернется оттепель.
В предыдущий раз плюсовые температуры воздуха были зафиксированы на минувших выходных. Тогда это повлекло сход снега с крыш. Пострадали как люди, так и машины. За прошедшие выходные снег сходил с крыш