В Новосибирскую область пришли морозы -40 градусов

В Новосибирской области стоят морозы. И если в Новосибирске сейчас порядка -32 градусов , то более отдаленные районы ощущают холод гораздо сильнее.



— Я живу в поселке Крупской Новосибирского района, в 14 километрах от Хилокского рынка, сразу за Верх-Тулой. Термометр висит в двух метрах над землей. Сейчас очень холодно. Чтобы было терпимо, носить надо ни в коем случае не синтетику. Только хлопок. Главное, чтобы была воздушная прослойка между слоями одежды. А дома тепло. Я же живу в частном секторе за городом, — рассказал читатель НГС по имени Роман.