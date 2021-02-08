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Мэр Локоть назвал число новосибирцев, пострадавших от схода снега с крыш на выходных

Причины инцидентов выясняются

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Один из случаев произошел <nobr class="_">6 февраля</nobr>

Один из случаев произошел 6 февраля

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В Новосибирске четыре человека пострадали от схода снега

В течение прошлой недели в шести районах Новосибирска снег сошел с крыш на припаркованные автомобили. В некоторых из них находились люди.

— В течение недели на территории шести районов Новосибирска и Черепановского района с жилых домов и зданий различного назначения прошли сходы снежных масс и наледи на припаркованные автомобили, в том числе те, где находились люди. Граждане получили различные травмы, — заявил сегодня, 8 февраля, во время оперативного совещания первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по НСО Евгений Лебедев.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, только за прошедшие выходные снег сходил с крыш 26 раз.

— Есть случаи схода снега, несмотря на предупреждения управляющих организаций, всех служб и собственников по городу Новосибирску. За минувшие двое суток 26 случаев схода, 4 — с пострадавшими без тяжелых последствий, — рассказал глава города.

Власти разбираются, что привело к сходу снега — отсутствие ограждений или некачественная уборка.

Позавчера, 6 февраля, в Первомайском районе лавина снега сошла с крыш на припаркованные машины. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. В тот же день в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два автомобиля. Удар пришелся на лобовое стекло и крышу. В этих инцидентах люди не пострадали. Перед выходными НГС рассказывал о происшествии с падением снежной глыбы на машину на Телевизионной — после случившегося женщину увезли в больницу с сотрясением мозга.

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