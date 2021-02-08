Мэр Локоть назвал число новосибирцев, пострадавших от схода снега с крыш на выходных

В течение прошлой недели в шести районах Новосибирска снег сошел с крыш на припаркованные автомобили. В некоторых из них находились люди.



— В течение недели на территории шести районов Новосибирска и Черепановского района с жилых домов и зданий различного назначения прошли сходы снежных масс и наледи на припаркованные автомобили, в том числе те, где находились люди. Граждане получили различные травмы, — заявил сегодня, 8 февраля , во время оперативного совещания первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по НСО Евгений Лебедев.