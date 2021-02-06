6 февраля суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняПозвали на бесплатный массаж, а потом выгнали

Все новости

Все новости

«Ущерба на 150 тысяч»: в Первомайском районе лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто

Пострадавшие написали заявления в полицию

577
3Обсудить

Поделиться

Снег сошел на машины около 11 утра

Снег сошел на машины около 11 утра

Поделиться

В Новосибирске лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто

Сегодня утром, 6 февраля, в Новосибирске с крыши одного из домов сошел снег на два припаркованных авто. Инцидент произошел на улице Первомайской.

— Пострадала машина моего родственника. Дело в том, что УК не убирает снег с крыши и нет ограждений уже около 3 лет. Там ущерба на 150 тысяч рублей, — сообщила в редакцию НГС родственница хозяина одной из машин.

В результате схода снега никто из людей травм не получил. Однако лавина развернула автомобили, повредила бампер и двери.

Владельцы машин вызвали полицию и написали заявления о причиненном ущербе.

— Действительно, в полицию поступили заявления от владельцев автомобилей, припаркованных на улице Первомайской. Граждане сообщили, что на автомобили сошел снег. Туда выезжали сотрудники ППС и участковый. Сообщения зарегистрированы, сотрудниками полиции факт зафиксирован, проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что обслуживанием трехэтажного дома, с которого сошел снег, занимается УК «Перспектива». В компании на звонок НГС не ответили.

Днем 4 февраля в Кировском районе глыба льда рухнула на припаркованный у жилого многоквартирного дома легковой автомобиль — в нем в это время находился водитель. Как стало известно позже, в момент падения глыбы в машине находилась женщина. Она получила сотрясение головного мозга.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автомобилиснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...