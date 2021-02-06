«Ущерба на 150 тысяч»: в Первомайском районе лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто

Сегодня утром, 6 февраля, в Новосибирске с крыши одного из домов сошел снег на два припаркованных авто. Инцидент произошел на улице Первомайской.



— Пострадала машина моего родственника. Дело в том, что УК не убирает снег с крыши и нет ограждений уже около 3 лет. Там ущерба на 150 тысяч рублей, — сообщила в редакцию НГС родственница хозяина одной из машин.



В результате схода снега никто из людей травм не получил. Однако лавина развернула автомобили, повредила бампер и двери.



Владельцы машин вызвали полицию и написали заявления о причиненном ущербе.

