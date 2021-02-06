«Ущерба на 150 тысяч»: в Первомайском районе лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто

В Новосибирске лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто
Сегодня утром, 6 февраля, в Новосибирске с крыши одного из домов сошел снег на два припаркованных авто. Инцидент произошел на улице Первомайской.
— Пострадала машина моего родственника. Дело в том, что УК не убирает снег с крыши и нет ограждений уже около 3 лет. Там ущерба на 150 тысяч рублей, — сообщила в редакцию НГС родственница хозяина одной из машин.
В результате схода снега никто из людей травм не получил. Однако лавина развернула автомобили, повредила бампер и двери.
Владельцы машин вызвали полицию и написали заявления о причиненном ущербе.
— Действительно, в полицию поступили заявления от владельцев автомобилей, припаркованных на улице Первомайской. Граждане сообщили, что на автомобили сошел снег. Туда выезжали сотрудники ППС и участковый. Сообщения зарегистрированы, сотрудниками полиции факт зафиксирован, проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Известно, что обслуживанием трехэтажного дома, с которого сошел снег, занимается УК «Перспектива». В компании на звонок НГС не ответили.
Днем 4 февраля в Кировском районе глыба льда рухнула на припаркованный у жилого многоквартирного дома легковой автомобиль — в нем в это время находился водитель. Как стало известно позже, в момент падения глыбы в машине находилась женщина. Она получила сотрясение головного мозга.