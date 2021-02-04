Ледяная глыба рухнула на припаркованный у жилого дома автомобиль — в нем находился водитель

В Новосибирске ледяная глыба рухнула на автомобиль с водителем у жилого дома
Днем 4 февраля в Кировском районе глыба льда рухнула на припаркованный у жилого многоквартирного дома легковой автомобиль — в нем в это время находился водитель.
Инцидент произошел у дома
По словам очевидцев, лед сошел с самодельной крыши балкона на девятом этаже.
— Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди, — рассказали владельцы автомобиля.
Такие ситуации далеко не всегда обходятся без пострадавших. Например, в марте 2019 года глыба льда упала с крыши на 7-летнюю девочку — ребенка увезли в больницу.