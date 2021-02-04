Ледяная глыба рухнула на припаркованный у жилого дома автомобиль — в нем находился водитель

Днем 4 февраля в Кировском районе глыба льда рухнула на припаркованный у жилого многоквартирного дома легковой автомобиль — в нем в это время находился водитель.



Инцидент произошел у дома № 13 на улице Телевизионной. На видео, опубликованном в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно, что за несколько секунд до падения глыбы мимо автомобиля прошла женщина с ребенком. Затем на машину упали сперва две льдины подряд, а буквально через пару секунд — еще одна. После этого открылась передняя дверь и из автомобиля выбежал мужчина.