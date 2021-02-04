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Ледяная глыба рухнула на припаркованный у жилого дома автомобиль — в нем находился водитель

За несколько секунд до этого мимо машины прошли мама с ребенком

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Владельцы автомобиля отделались ушибами, а вот машина получила сильные повреждения

Владельцы автомобиля отделались ушибами, а вот машина получила сильные повреждения

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В Новосибирске ледяная глыба рухнула на автомобиль с водителем у жилого дома

Днем 4 февраля в Кировском районе глыба льда рухнула на припаркованный у жилого многоквартирного дома легковой автомобиль — в нем в это время находился водитель.

Инцидент произошел у дома № 13 на улице Телевизионной. На видео, опубликованном в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно, что за несколько секунд до падения глыбы мимо автомобиля прошла женщина с ребенком. Затем на машину упали сперва две льдины подряд, а буквально через пару секунд — еще одна. После этого открылась передняя дверь и из автомобиля выбежал мужчина.

По словам очевидцев, лед сошел с самодельной крыши балкона на девятом этаже.


— Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди, — рассказали владельцы автомобиля.

Такие ситуации далеко не всегда обходятся без пострадавших. Например, в марте 2019 года глыба льда упала с крыши на 7-летнюю девочку — ребенка увезли в больницу.

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