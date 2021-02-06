В центре Новосибирска с крыши сбрасывали снег на прохожих — он попал в ребенка

6 февраля на Красном проспекте, 159 убирали снег с крыши. На тротуаре на месте работ установили ограждение, но снег улетал значительно дальше и падал на край проезжей части, по которой были вынуждены ходить люди. Корреспондент НГС связался с ТСЖ, которое обслуживает указанный дом. Там пояснили, что никто не пострадал и вообще — «снег был мягкий».



— А когда нам еще снег убирать? Ночью нельзя. А сейчас снег мягкий, никого не убило, жалоб не поступало. Травматизма никакого нет. К тому же, на доме было немного снега, шапка висела. А убирать мы обязаны. Этот участок очень сложный сам по себе: активное движение, много транспорта.