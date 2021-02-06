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В центре Новосибирска с крыши сбрасывали снег на прохожих — он попал в ребенка

В ТСЖ заявили, что снег был мягкий и никто не пострадал

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Тротуар завален снегом, и люди вынуждены идти по краю проезжей части

Тротуар завален снегом, и люди вынуждены идти по краю проезжей части

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6 февраля на Красном проспекте, 159 убирали снег с крыши. На тротуаре на месте работ установили ограждение, но снег улетал значительно дальше и падал на край проезжей части, по которой были вынуждены ходить люди. Корреспондент НГС связался с ТСЖ, которое обслуживает указанный дом. Там пояснили, что никто не пострадал и вообще — «снег был мягкий».

— А когда нам еще снег убирать? Ночью нельзя. А сейчас снег мягкий, никого не убило, жалоб не поступало. Травматизма никакого нет. К тому же, на доме было немного снега, шапка висела. А убирать мы обязаны. Этот участок очень сложный сам по себе: активное движение, много транспорта.

О том, что из-за оттепели на этих выходных стоит ожидать схода снега с крыш, новосибирцев предупреждали заранее. В мэрии жителем рекомендовали обратить внимание на состояние крыш домов и балконов. Сегодня утром в Первомайском районе лавина снега с крыши рухнула на припаркованные авто.

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снегуборка снега
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