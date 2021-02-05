С крыш может сойти снег: в выходные в Новосибирске ожидается плюсовая температура

В выходные в Новосибирске ожидаются мокрый снег и метели — в мэрии предупреждают, что стоит опасаться схода снега с крыш.



По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 6 и 7 февраля будет достаточно тепло для начала февраля — температура воздуха поднимется до +1... +3 °С . В городе также ожидаются осадки в виде мокрого снега и метели. Из-за потепления с крыш домов могут сходить снег и сосульки.