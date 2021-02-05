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С крыш может сойти снег: в выходные в Новосибирске ожидается плюсовая температура

Жителей города просят убрать снег и сосульки с балконов и карнизов

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Из-за потепления с крыш домов могут сходить снег и сосульки

Из-за потепления с крыш домов могут сходить снег и сосульки

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В выходные в Новосибирске ожидаются мокрый снег и метели — в мэрии предупреждают, что стоит опасаться схода снега с крыш.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 6 и 7 февраля будет достаточно тепло для начала февраля — температура воздуха поднимется до +1... +3 °С. В городе также ожидаются осадки в виде мокрого снега и метели. Из-за потепления с крыш домов могут сходить снег и сосульки.

6 февраля: температура ночью -10... -12 градусов с небольшим повышением к утру, днем 0... -2 градуса, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 3–8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

7 февраля: температура ночью -3... -5 градусов, днем +1... +3 градуса с небольшим понижением во второй половине дня, ветер юго-западный с переходом в западный, 3–8 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем мокрый снег, метель.

В городской мэрии новосибирцам рекомендуют обратить внимание на состояние крыш своих домов и балконов. Сотрудники УК, по информации мэрии, должны огородить сигнальными лентами места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций. Жителям многоквартирных домов нужно будет убрать снег и сосульки со своих балконов и карнизов.

Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88.

На днях в Новосибирск пришли обильные снегопады. Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в городе, и предупредили о приближении оттепели.

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метельсосульки
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