С крыш может сойти снег: в выходные в Новосибирске ожидается плюсовая температура

В выходные в Новосибирске ожидаются мокрый снег и метели — в мэрии предупреждают, что стоит опасаться схода снега с крыш.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 6 и 7 февраля будет достаточно тепло для начала февраля — температура воздуха поднимется до
6 февраля: температура ночью
7 февраля: температура ночью
В городской мэрии новосибирцам рекомендуют обратить внимание на состояние крыш своих домов и балконов. Сотрудники УК, по информации мэрии, должны огородить сигнальными лентами места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций. Жителям многоквартирных домов нужно будет убрать снег и сосульки со своих балконов и карнизов.
Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
На днях в Новосибирск пришли обильные снегопады. Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в городе, и предупредили о приближении оттепели.