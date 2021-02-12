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Синоптики снова обещают температурные качели: рассказываем, когда Новосибирск ждет оттепель

В городе установится бесснежная погода

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Синоптики прогнозируют резкое потепление к 14 февраля в городе<br><br>

Синоптики прогнозируют резкое потепление к 14 февраля в городе

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В Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе резко потеплеет с 13 на 14 февраля.

— Пока над нами располагается холодная воздушная масса — антициклон. Он сопровождается ясной погодой со слабым ветром и накоплением вредных примесей у поверхности земли, потому что нет перемешивания воздуха. С 14 февраля из-за Урала к нам постепенно будет смещаться более теплый воздух, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

13 февраля в городе малооблачно, без осадков, в отдельных районах дым, дымка. На дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит -30... -32 градуса, местами до -35 градусов. Дневные температуры — -21... -23 градуса. Ветер южный, 2–7 м/с.

14 февраля преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют ослабление мороза до -21... -23 градусов, с небольшим повышением к утру. Температура воздуха днем — -8... -10 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с.


15 февраля в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночные температуры — -10... -12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -4... -6 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

— Осадки пойдут с 16-го и 17-го числа, будет усиливаться ветер, и произойдет существенное изменение погодных условий, температуры, близкие к оттепели: 0... -5 градусов, -1... -6 градусов. Затем в тыл снова зайдет холодный воздух, придет снова похолодание — чередование волн тепла и волн холода, — добавила синоптик.

Также синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности с 13:00 12 февраля до 18:00 часов 13 февраля.

Сегодня днем качество воздуха в Новосибирске стало ухудшаться. По данным на 16:00, ситуация в городе оценивается в 7 баллов

Сегодня днем качество воздуха в Новосибирске стало ухудшаться. По данным на 16:00, ситуация в городе оценивается в 7 баллов

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Также из-за низких температур, которые прогнозируются на 13 февраля в Новосибирске, организаторы перенесли проведение лыжной гонки «Лыжня России». Она пройдет в воскресенье, 14 февраля.

Из-за резкого потепления в мэрии напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88.

Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.

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Новосибирскпотеплениепрогноз погоды
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