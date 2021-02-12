Синоптики снова обещают температурные качели: рассказываем, когда Новосибирск ждет оттепель

В Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе резко потеплеет с 13 на 14 февраля.
— Пока над нами располагается холодная воздушная масса — антициклон. Он сопровождается ясной погодой со слабым ветром и накоплением вредных примесей у поверхности земли, потому что нет перемешивания воздуха. С 14 февраля из-за Урала к нам постепенно будет смещаться более теплый воздух, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
13 февраля в городе малооблачно, без осадков, в отдельных районах дым, дымка. На дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит
14 февраля преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют ослабление мороза до
15 февраля в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночные температуры —
— Осадки пойдут с 16-го и 17-го числа, будет усиливаться ветер, и произойдет существенное изменение погодных условий, температуры, близкие к оттепели:
Также синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности с 13:00 12 февраля до 18:00 часов 13 февраля.
Также из-за низких температур, которые прогнозируются на 13 февраля в Новосибирске, организаторы перенесли проведение лыжной гонки «Лыжня России». Она пройдет в воскресенье, 14 февраля.
Из-за резкого потепления в мэрии напоминают: при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам:
Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.