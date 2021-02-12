Синоптики снова обещают температурные качели: рассказываем, когда Новосибирск ждет оттепель

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных — в городе резко потеплеет с 13 на 14 февраля.

— Пока над нами располагается холодная воздушная масса — антициклон. Он сопровождается ясной погодой со слабым ветром и накоплением вредных примесей у поверхности земли, потому что нет перемешивания воздуха. С 14 февраля из-за Урала к нам постепенно будет смещаться более теплый воздух, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.