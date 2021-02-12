В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей

Синоптики объявили штормовое предупреждение для Новосибирска
Морозная и почти безветренная погода в Новосибирске, которая установилась в эту пятницу, способствует накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом предупреждают специалисты «Западно-Сибирского УГМС».
Штормовое предупреждение будет действовать до 18:00
Ночью
Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ волнует многих новосибирцев. Ранее вместе со специалистом мы разбирались, могут ли грязный воздух и мусорный полигон рядом с домом вызвать рак.
В ближайшие дни новосибирцев снова ждут температурные качели. На выходных в городе резко потеплеет и вернется оттепель.