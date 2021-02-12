В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей

Морозная и почти безветренная погода в Новосибирске, которая установилась в эту пятницу, способствует накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом предупреждают специалисты «Западно-Сибирского УГМС».

Штормовое предупреждение будет действовать до 18:00 13 февраля . Синоптики уточняют, что превышение составляет 1 ПДК , что соответствует первой степени опасности.