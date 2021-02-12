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В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей

Причина — в морозной и безветренной погоде

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Качество воздуха в городе резко ухудшилось

Качество воздуха в городе резко ухудшилось

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Синоптики объявили штормовое предупреждение для Новосибирска

Морозная и почти безветренная погода в Новосибирске, которая установилась в эту пятницу, способствует накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом предупреждают специалисты «Западно-Сибирского УГМС».

Штормовое предупреждение будет действовать до 18:00 13 февраля. Синоптики уточняют, что превышение составляет 1 ПДК, что соответствует первой степени опасности.

Ночью 13 февраля ожидается -30... -32 градуса, в пригороде до -35 градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер переменный 2–7 м/с. Утром местами дымка, гололедица.

Диапазон&nbsp;индекса качества воздуха (АКИ) сейчас в Новосибирске, согласно одному из сервисов, колеблется от «плохого» до «нездорового»

Диапазон индекса качества воздуха (АКИ) сейчас в Новосибирске, согласно одному из сервисов, колеблется от «плохого» до «нездорового»

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Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ волнует многих новосибирцев. Ранее вместе со специалистом мы разбирались, могут ли грязный воздух и мусорный полигон рядом с домом вызвать рак.

В ближайшие дни новосибирцев снова ждут температурные качели. На выходных в городе резко потеплеет и вернется оттепель.

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загрязнение атмосферыштормовое предупреждение
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