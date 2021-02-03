Могут ли грязный воздух и мусорный полигон рядом с домом вызвать рак — мнение специалиста

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров объяснил, как загрязненный воздух сказывается на здоровье и может ли он вызвать рак.
— В Новосибирской области уже были случаи введения режима «черного неба», когда в воздухе при определенных метеорологических условиях содержание вредных веществ повышалось. Успокаивает только то, что это было недолго. Краткосрочный промежуток, не думаю, что повлияет серьезно на развитие и обострение онкологического заболевания. Больше проблем может быть у людей с ХОБЛ, астмой, сердечно-легочными патологиями, ишемической болезнью сердца, — рассказал на пресс-конференции ТАСС главный онколог Новосибирской области.
Горящие мусорные полигоны также могут усугубить эти заболевания.
— Горящий мусор вблизи населенных пунктов влияет отрицательно на легочную систему. И, конечно, может негативно сказываться на развитии патологических злокачественных процессов в легких. Но таких глубоких исследований мы не проводили. Будет чем заняться в этом году, — добавил врач.
Сегодня на пресс-конференции также стало известно, что в прошлом году рак обнаружили у