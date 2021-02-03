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Могут ли грязный воздух и мусорный полигон рядом с домом вызвать рак — мнение специалиста

Загрязненный воздух может серьезно обострить хронические заболевания

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Дым от горящих мусорных полигонов, по мнению врача, может сказаться на развитии рака легких

Дым от горящих мусорных полигонов, по мнению врача, может сказаться на развитии рака легких

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Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров объяснил, как загрязненный воздух сказывается на здоровье и может ли он вызвать рак.

— В Новосибирской области уже были случаи введения режима «черного неба», когда в воздухе при определенных метеорологических условиях содержание вредных веществ повышалось. Успокаивает только то, что это было недолго. Краткосрочный промежуток, не думаю, что повлияет серьезно на развитие и обострение онкологического заболевания. Больше проблем может быть у людей с ХОБЛ, астмой, сердечно-легочными патологиями, ишемической болезнью сердца, — рассказал на пресс-конференции ТАСС главный онколог Новосибирской области.

Горящие мусорные полигоны также могут усугубить эти заболевания.

— Горящий мусор вблизи населенных пунктов влияет отрицательно на легочную систему. И, конечно, может негативно сказываться на развитии патологических злокачественных процессов в легких. Но таких глубоких исследований мы не проводили. Будет чем заняться в этом году, — добавил врач.

Сегодня на пресс-конференции также стало известно, что в прошлом году рак обнаружили у 10 700 человек в НСО.

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загрязнение атмосферного воздухаонкологияракрежим черного неба
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