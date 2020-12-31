ОМОН в аэропорту, Пасха за забором и манулы: чем нам запомнился этот год — 30 исторических кадров

В Новосибирске выбрали лучшие фотографии года
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Начался год вполне традиционно — в Новосибирской области отпраздновали Крещение. Тогда наши фотографы побывали на острове, в колонии и в соборах — здесь мы публиковали 15 кадров из разных купелей. Кстати, в этом году массовые мероприятия на Крещение под запретом. Запрет, правда, касается только религиозных служб, а вот окунаться в прорубь или нет — дело каждого, сообщили в мэрии.
К концу января в Новосибирске начали появляться первые новости про коронавирус. Из-за вспышки новой инфекции в Китае в российских аэропортах проверяли всех пассажиров из Китая и Таиланда — приезжие заполняли анкеты о самочувствии, измеряли температуру.
К концу марта в Новосибирской области выявили уже 9 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — всех их отправили в городскую инфекционную больницу
Сейчас уже сложно представить, но в начале года еще можно было попасть на репетицию в Новосибирское хореографическое училище. И все без масок! Тут можно посмотреть 17 очень красивых кадров и почитать, как из обычных школьников вырастают танцовщики, за которых бьются мировые театры.
И снова массовое мероприятие! В марте в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу. В ДК им. Чкалова, где проходил турнир, съехались лучшие спортсмены Сибирского региона. Всего собралось 130 спортсменов — парни и девушки.
После первых новостей о коронавирусе и самоизоляции гречка стала одним из самых востребованных продуктов. В новосибирских магазинах начали пустеть прилавки — люди разбирали товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку.
В апреле пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока в Новосибирск, не отпускали домой из аэропорта. Людей встретили медики, полиция и сотрудники Роспотребнадзора. После оформления документов всех отвезли в обсерваторы — санатории под Новосибирском. Там туристы провели
Уже на следующий день пассажиров другого рейса из Бангкока встретили ОМОН и полиция. Ожидалось, что по постановлению главного санитарного врача пассажиров этого самолета отправят в обсерваторы, но их осмотрели и развезли по домам.
В апреле в Новосибирской области запретили работу продуктовых и промышленных рынков. Таким образом хотели сократить скорость распространения ковида. Рынки не работали больше месяца — работникам пришлось брать кредиты и сдавать вещи в ломбарды. Мы поговорили с торговцами и узнали, как они выживали в то время.
Пасхальное богослужение в этом году точно войдет в историю — из-за пандемии коронавируса службы в храмах и церквях Новосибирска впервые прошли за закрытыми дверями. Ровно в полночь прихожане вместо того, чтобы стоять под сводами Вознесенского кафедрального собора, включили онлайн-трансляцию и смотрели праздничную службу в прямом эфире.
Монстрация, уже ставшая символом Новосибирска, в этом году тоже прошла в онлайн-формате. Все желающие просто выкладывали в соцсетях фотографии плакатов с хештегом #монстрация2020. Тем не менее в 05:40 утра
День Победы в этом году тоже прошел необычно: парад перенесли на середину лета, а «Бессмертный полк», например, проходил в онлайн-формате. Оригинальным был способ поздравления ветеранов. Так как пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу, их поздравляли через балконы, к которым поднялись на автовышке.
В середине лета в Новосибирске и во всей стране прошло голосование по поправкам к Конституции. Изначально датой голосования утвердили
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