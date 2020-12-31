ОМОН в аэропорту, Пасха за забором и манулы: чем нам запомнился этот год — 30 исторических кадров

Количество шуток про 2020-й уже сложно сосчитать — кажется, весь мир устал за этот год и ждет, чтобы он скорее закончился. 2020-й и правда выдался полным на события: пандемия, экологические катастрофы, поправки к Конституции. Весь год мы следили за событиями в стране, мире и нашем городе, чтобы рассказывать о них вам. Наши фотографы запечатлели моменты, которыми нам запомнится 2020-й , — хорошие и плохие. Давайте вместе посмотрим, каким останется этот год в памяти новосибирцев.