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Тема дня30 исторических кадров 2020 года

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ОМОН в аэропорту, Пасха за забором и манулы: чем нам запомнился этот год — 30 исторических кадров

Рассматриваем лучшие фотографии 2020 года по версии НГС

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Первомайская монстрация в Новосибирске в 2020 году

Первомайская монстрация в Новосибирске в 2020 году

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В Новосибирске выбрали лучшие фотографии года

Количество шуток про 2020-й уже сложно сосчитать — кажется, весь мир устал за этот год и ждет, чтобы он скорее закончился. 2020-й и правда выдался полным на события: пандемия, экологические катастрофы, поправки к Конституции. Весь год мы следили за событиями в стране, мире и нашем городе, чтобы рассказывать о них вам. Наши фотографы запечатлели моменты, которыми нам запомнится 2020-й, — хорошие и плохие. Давайте вместе посмотрим, каким останется этот год в памяти новосибирцев.

Одна из самых ярких фотографий с прошлогоднего Крещения&nbsp;

Одна из самых ярких фотографий с прошлогоднего Крещения 

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Начался год вполне традиционно — в Новосибирской области отпраздновали Крещение. Тогда наши фотографы побывали на острове, в колонии и в соборах — здесь мы публиковали 15 кадров из разных купелей. Кстати, в этом году массовые мероприятия на Крещение под запретом. Запрет, правда, касается только религиозных служб, а вот окунаться в прорубь или нет — дело каждого, сообщили в мэрии.

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Бортпроводники на рейсе из Китая в Новосибирск. Тогда их впервые обязали носить маски во время полета&nbsp;

Бортпроводники на рейсе из Китая в Новосибирск. Тогда их впервые обязали носить маски во время полета 

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К концу января в Новосибирске начали появляться первые новости про коронавирус. Из-за вспышки новой инфекции в Китае в российских аэропортах проверяли всех пассажиров из Китая и Таиланда — приезжие заполняли анкеты о самочувствии, измеряли температуру.

«Красная» зона коронавирусного отделения ГКБ <nobr class="_">№ 11</nobr> в Новосибирске&nbsp;

«Красная» зона коронавирусного отделения ГКБ № 11 в Новосибирске 

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К концу марта в Новосибирской области выявили уже 9 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» — всех их отправили в городскую инфекционную больницу № 1. Наши корреспонденты побывали там и узнали, как принимают пациентов с подозрением на коронавирус и какую защиту используют. Тогда это был один из первых репортажей из ковидной больницы — публикация собрала больше 100 тысяч просмотров.

Репетиция в хореографическом училище Новосибирска&nbsp;—&nbsp;одном из лучших в стране

Репетиция в хореографическом училище Новосибирска — одном из лучших в стране

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Сейчас уже сложно представить, но в начале года еще можно было попасть на репетицию в Новосибирское хореографическое училище. И все без масок! Тут можно посмотреть 17 очень красивых кадров и почитать, как из обычных школьников вырастают танцовщики, за которых бьются мировые театры.

За кулисами чемпионата Новосибирска по бодибилдингу&nbsp;

За кулисами чемпионата Новосибирска по бодибилдингу 

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И снова массовое мероприятие! В марте в Новосибирске прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу. В ДК им. Чкалова, где проходил турнир, съехались лучшие спортсмены Сибирского региона. Всего собралось 130 спортсменов — парни и девушки.

Производство гречки на Первой крупяной компании в Новосибирске&nbsp;

Производство гречки на Первой крупяной компании в Новосибирске 

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После первых новостей о коронавирусе и самоизоляции гречка стала одним из самых востребованных продуктов. В новосибирских магазинах начали пустеть прилавки — люди разбирали товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку.

Первые туристы из Бангкока в Новосибирске, которых поместили в обсервацию. На территорию обсерватора посторонним входить было нельзя&nbsp;

Первые туристы из Бангкока в Новосибирске, которых поместили в обсервацию. На территорию обсерватора посторонним входить было нельзя 

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В апреле пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока в Новосибирск, не отпускали домой из аэропорта. Людей встретили медики, полиция и сотрудники Роспотребнадзора. После оформления документов всех отвезли в обсерваторы — санатории под Новосибирском. Там туристы провели 2 недели, чтобы не заражать своих близких. Они записали на видео, в каких условиях им пришлось жить две недели.

Сотрудник ОМОНа встречает рейс с туристами из Таиланда&nbsp;

Сотрудник ОМОНа встречает рейс с туристами из Таиланда 

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Уже на следующий день пассажиров другого рейса из Бангкока встретили ОМОН и полиция. Ожидалось, что по постановлению главного санитарного врача пассажиров этого самолета отправят в обсерваторы, но их осмотрели и развезли по домам.

Сотрудник ОМОН в медицинской маске&nbsp;

Сотрудник ОМОН в медицинской маске 

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Продавец картофеля на Октябрьском рынке&nbsp;

Продавец картофеля на Октябрьском рынке 

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В апреле в Новосибирской области запретили работу продуктовых и промышленных рынков. Таким образом хотели сократить скорость распространения ковида. Рынки не работали больше месяца — работникам пришлось брать кредиты и сдавать вещи в ломбарды. Мы поговорили с торговцами и узнали, как они выживали в то время.

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В разгар первой волны коронавируса губернатор запретил верующим посещать храмы для массовых служений.&nbsp;После этого православные активисты создали петицию, в которой требовали открыть двери храмов на Пасху всем верующим, пришедшим на ночную службу. Губернатор назвал такие призывы нарушением закона и попросил православных сибиряков все-таки остаться дома

В разгар первой волны коронавируса губернатор запретил верующим посещать храмы для массовых служений. После этого православные активисты создали петицию, в которой требовали открыть двери храмов на Пасху всем верующим, пришедшим на ночную службу. Губернатор назвал такие призывы нарушением закона и попросил православных сибиряков все-таки остаться дома

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Пасхальное богослужение в этом году точно войдет в историю — из-за пандемии коронавируса службы в храмах и церквях Новосибирска впервые прошли за закрытыми дверями. Ровно в полночь прихожане вместо того, чтобы стоять под сводами Вознесенского кафедрального собора, включили онлайн-трансляцию и смотрели праздничную службу в прямом эфире.

Время немного отдохнуть. Просто красивый вид недалеко от Бугринского моста&nbsp;

Время немного отдохнуть. Просто красивый вид недалеко от Бугринского моста 

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Монстрация, уже ставшая символом Новосибирска, в этом году тоже прошла в онлайн-формате. Все желающие просто выкладывали в соцсетях фотографии плакатов с хештегом #монстрация2020. Тем не менее в 05:40 утра 1 мая, когда на улицах еще не было людей, в центр города с плакатом, на котором было написано «Где все?», вышла сибирячка Александра Попова.

Знамя Победы на Оперном театре

Знамя Победы на Оперном театре

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Поздравление ветеранов с Днем Победы в условиях пандемии. К пенсионерам поднимались на автовышке

Поздравление ветеранов с Днем Победы в условиях пандемии. К пенсионерам поднимались на автовышке

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День Победы в этом году тоже прошел необычно: парад перенесли на середину лета, а «Бессмертный полк», например, проходил в онлайн-формате. Оригинальным был способ поздравления ветеранов. Так как пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу, их поздравляли через балконы, к которым поднялись на автовышке.

Конь по имени&nbsp;Орлик грызет забор в конном клубе «Арион». Почитать репортаж оттуда <a href="https://ngs.ru/text/business/2020/06/10/69303841/" target="_blank" class="_">можно здесь</a>

Конь по имени Орлик грызет забор в конном клубе «Арион». Почитать репортаж оттуда можно здесь

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В этом году парад Победы прошел <nobr class="_">24 июня</nobr> — как раз за несколько дней до голосования по поправкам. Тогда центр города и даже некоторые дворы жилых домов перекрыли полицейские&nbsp;

В этом году парад Победы прошел 24 июня — как раз за несколько дней до голосования по поправкам. Тогда центр города и даже некоторые дворы жилых домов перекрыли полицейские 

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В середине лета в Новосибирске и во всей стране прошло голосование по поправкам к Конституции. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. В итоге голосование прошло в июле и растянулось на несколько дней. Новосибирск поддержал поправки к Конституции РФ. За проголосовали 62,33%, против — 36,94% избирателей. Но несколько избирательных участков показали рекордное количество голосов против. Мы побывали на некоторых из них и посмотрели, как живут протестные районы и что местные жители думают о голосовании.

А это репетиция того самого парада. Чтобы никто из горожан не мог посмотреть, караулили даже дырки в заборе Первомайского сквера

А это репетиция того самого парада. Чтобы никто из горожан не мог посмотреть, караулили даже дырки в заборе Первомайского сквера

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Частичное солнечное затмение над Новосибирском в июне&nbsp;

Частичное солнечное затмение над Новосибирском в июне 

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Грустная собачка напоминает каждого из нас в этом году&nbsp;

Грустная собачка напоминает каждого из нас в этом году 

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Одно из самых красивых мест Сибири — озеро Бурсоль. Этим летом наша команда побывала там и <a href="https://ngs.ru/text/world/2020/08/08/69392401/" target="_blank" class="_">привезла крутой репортаж</a>

Одно из самых красивых мест Сибири — озеро Бурсоль. Этим летом наша команда побывала там и привезла крутой репортаж

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Не без хороших новостей! В августе в Новосибирском зоопарке родились <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373480/" target="_blank" class="_">сразу 16 голубоглазых детенышей манула</a>

Не без хороших новостей! В августе в Новосибирском зоопарке родились сразу 16 голубоглазых детенышей манула

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Звездное небо в Новосибирской области&nbsp;

Звездное небо в Новосибирской области 

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Рыбак в селе&nbsp;Юрт-Акбалык под Новосибирском.&nbsp;Юрт-Акбалык переводится с татарского как «дом белой рыбы». Местные и правда любят рыбалку, а еще там делают&nbsp;лодки-долбленки. Почитайте наш репортаж <a href="https://ngs.ru/text/world/2020/09/16/69463723/" target="_blank" class="_">из этого уникального места</a>&nbsp;

Рыбак в селе Юрт-Акбалык под Новосибирском. Юрт-Акбалык переводится с татарского как «дом белой рыбы». Местные и правда любят рыбалку, а еще там делают лодки-долбленки. Почитайте наш репортаж из этого уникального места 

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Международные соревнования <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/08/28/69447115/?shareRecordImage=082aee31b9d27dbe25be394dc780689f" target="_blank" class="_">«Тропа разведчика» в Кольцово</a>

Международные соревнования «Тропа разведчика» в Кольцово

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1 сентября в новосибирской школе&nbsp;

1 сентября в новосибирской школе 

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Рыбалка на озере Сартлан в Барабинском районе. Рыболовство — практически&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2020/09/19/69472115/" target="_blank" class="_">основной источник доходов местных жителей</a>&nbsp;

Рыбалка на озере Сартлан в Барабинском районе. Рыболовство — практически основной источник доходов местных жителей 

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<a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2020/10/11/69493189/" target="_blank" class="_">Утиная охота</a> на озере Чаны

Утиная охота на озере Чаны

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Призывник в вагоне поезда.&nbsp;В этом году проводы на службу тоже отличались от предыдущих: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам <a href="https://ngs.ru/text/autumn/2020/11/06/69530921/" target="_blank" class="_">не разрешили пройти на перрон попрощаться</a>

Призывник в вагоне поезда. В этом году проводы на службу тоже отличались от предыдущих: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться

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<a href="https://ngs.ru/text/sport/2020/12/06/69604441/" target="_blank" class="_">Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу</a>. Спортсмены над замерзшим Обским водохранилищем

Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Спортсмены над замерзшим Обским водохранилищем

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Другие яркие фоторепортажи, которые можно посмотреть

Слава Степанов показал снимки Кольцово с высоты — 10 живописных кадров наукограда.

15 волшебных кадров новогоднего катка и площади у Оперного театра в этом году.

8 кадров с высоты, как новосибирцы отрывались в субботу вечером во время пандемии и всеобщей самоизоляции.

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