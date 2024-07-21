Зря вы их не ели: 7 вредных продуктов, которые на самом деле полезны

Прежде чем отказываться от «вредной» еды, узнайте, что о ней говорят врачи Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В погоне за здоровьем мы часто отказываемся от еды, которая считается вредной. И неважно, где мы узнали о ее вредности: услышали мельком по телевизору или узнали от знакомых. Мы решили пойти немного дальше и спросили у врачей, есть ли хоть что-то полезное в продуктах, за которыми закрепилась дурная слава. И услышали в ответ много интересного.

Майонез

Слава о вреде майонеза бежит впереди трейлера, на котором его привозят в магазины. В магазинном майонезе и правда пользы искать не стоит, а вот если приготовить его дома, то это совсем другой коленкор. Для его приготовления и продуктов-то нужно немного.

— Свежий и самый настоящий майонез можно приготовить из банальных куриных желтков или перепелиных яиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, растительное масло, лучше оливковое, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах и вливается тонкой струйкой оливковое масло.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



От магазинного домашний майонез отличается тем, что его не готовят с запасом: сделал — съел. Соответственно, и консервантов в нем нет. Зато есть целый набор витаминов, повышающих иммунитет и нормализующих обмен веществ.

— Также благодаря яичному белку домашний соус получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином, — утверждает Галина Барташевич. — Уксус или лимонный сок в составе майонеза являются кислым веществом. При пониженной кислотности желудка это помогает процессам пищеварения.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Врач также предупреждает, что, несмотря на всевозможные плюсы, даже домашний майонез вряд ли назовешь едой на каждый день. Его нужно грамотно встраивать в общую концепцию рациона, учитывая калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов.

Сливочное масло

Сливочного масла много не съешь: жирно и вредно. Прежде всего за счет трансжиров и холестерина, из-за которых сливочное масло даже записали в провокаторы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время некоторые исследования показали, что, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, в сливочном масле есть легкие для усвоения жирные кислоты, а небольшое количество масла в рационе повышает уровень «хорошего» холестерина.



Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











— Сливочное масло содержит холестерин, хотя в гораздо меньших дозах, чем, например, яичные желтки, — говорит врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева. — С пищей поступает довольно мало холестерина, в то время как организм самостоятельно синтезирует ежедневно до 2 граммов этого вещества. Если резко отказаться от холестеринсодержащих продуктов, происходит резкий скачок синтеза холестерина в организме. Поэтому считается более правильным соблюдать разумную норму и быть особенно внимательными тем, кто уже страдает заболеваниями сердца и сосудов.

Ольга Аришева — врач-гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук.



Кроме того, у сливочного масла богатый состав:

каротин — защищает организм человека от негативного влияния оксидативного стресса, укрепляет иммунитет, помогает глазам, легким и слизистым быть здоровыми, способствует благотворному развитию плода в утробе матери;

токоферолы — антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов и замедляющие старение организма;

витамин D — особенно важен для крепкого иммунитета и усвоения кальция, во многих регионах России он в дефиците, поэтому его необходимо получать с пищей.

В умеренных количествах сливочное масло полезно большинству мужчин, женщин и детей. Людям же с повышенным уровнем холестерина в крови стоит снизить потребление масла до минимума. Кроме того, лучше, если продукты, содержащие насыщенные жиры, будут поступать в организм не натощак, и с обилием клетчатки — различной зелени и овощей.

Мороженое

Если в сорбетах и фруктовых льдах пользы искать не приходится, то пломбир без добавок может быть не просто сладким угощением.

— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс это хороший, качественный белок, — объясняет Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока.



В качественном пломбире содержатся кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов, а также калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в мороженом есть витамины группы В, которые благотворно влияют на работу центральной нервной системы. Главное — выбрать мороженое с наименьшим количеством ингредиентов.



Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Но всё это еще не означает, что мороженое можно есть каждый день и сколько захочется. Это, прежде всего, десерт, и врачи рекомендуют ограничиться 100-граммовой порцией в день пару раз в неделю. Если переусердствовать, можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.

Попкорн

По сути попкорн — это та же кукуруза. Его и готовят-то из созревших зерен. Если вы будете делать попкорн дома, то вряд ли станете добавлять в него химикаты, поэтому и все полезные свойства будут идентичны тем, что были у кукурузы.



По данным Современной научно-технологической академии, попадая в организм человека, кукурузные волокна действуют, как щетка, очищая ЖКТ. Также попкорн насыщает органы витаминами категории В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением. А еще попкорн отлично утоляет голод, несмотря на низкую калорийность. Поэтому его можно есть тем, кто собирается немного похудеть.



Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Кроме того, попкорн содержит полезные для организма антиоксиданты, а также полифенолы, которые являются действенной профилактикой болезней сердца и сосудов, онкологии.



Правда, все положительные свойства попкорна актуальны только для натурального продукта без ароматизаторов, жира, усилителей вкуса и прочих добавок.

Картофель

Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).



Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.

Макароны

Вся польза и вред макарон зависят от того, какие именно макароны вы выберете.

— Неправильно выбранные макароны — это лишние углеводы, — утверждает диетолог Нина Торицына. — Это прямой путь к ожирению. Насыщение есть, но какое оно? К тому же не стоит увлекаться такими изделиями. Забьете вы макаронами желудок, а дальше что? Куда будете есть всё остальное? Если вы макаронами пузо набили, что тогда? Жить не захочется.

Нина Торицына — педиатр, диетолог высшей квалификационной категории.

Поэтому перед тем, как оплатить макароны на кассе, внимательно изучите их состав. В идеале он должен выглядеть так: мука твердых сортов пшеницы крупного помола, свежее яйцо (или хотя бы яичный порошок) и оливковое масло. Всё. И никаких эмульгаторов.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В макаронах из твердых сортов пшеницы содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и, соответственно, надолго насыщают. Значит, вы надолго забудете о том, что нужно подкрепиться. Также макароны также богаты триптофаном — аминокислотой, помогающей улучшать сон и настроение.



Но поскольку одними макаронами сыт не будешь, мы всегда готовим к ним соусы. И вот здесь уже не так важно, какие макароны вы выбрали. Соусы в пасте — как раз обычно самое жирное и калорийное.

Пицца

Здесь мы сталкиваемся с вопросом, как и из каких ингредиентов приготовлено блюдо. В пицце важную роль играет тесто, а точнее его качество. А вот начинка в настоящей пицце не содержит вредных продуктов.



— Конечно, сюда можно положить всё что душе угодно, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Существует, например, популярная пицца с салями. Но в основном используют свежие овощи и натуральное мясо. Пицца традиционно содержит большое количество томатов, сыра и оливкового масла. Томаты насыщают организм человека ликопином — антиоксидантом, который способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.



Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области.



— Сыр, как молочный продукт, также является обязательной добавкой и насыщает организм кальцием, — добавляет Ирина Бородина. — Оливковое масло оказывает омолаживающий эффект, а также стимулирует работу нашего иммунитета. Одно из исследований показало, что пиццей можно заменить завтрак вместо хлопьев. В хлопьях с молоком и пицце примерно одинаковое количество калорий, но в пицце меньше сахара и больше белков. Поэтому пицца дает длительное ощущение сытости и полноценно питает организм.

В общем, правильно приготовленная пицца из качественных продуктов вреда здоровью никогда не нанесет, так как блюдо содержит в себе белки, жиры и углеводы, в нем есть всё необходимое для нормального функционирования ЖКТ и активной жизнедеятельности.



Если заменить твердые сыры в пицце мягкой моцареллой, это снизит калорийность вашего блюда, что немаловажно для желающих сбросить лишние килограммы.

