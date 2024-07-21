Зря вы их не ели: 7 вредных продуктов, которые на самом деле полезны

В погоне за здоровьем мы часто отказываемся от еды, которая считается вредной. И неважно, где мы узнали о ее вредности: услышали мельком по телевизору или узнали от знакомых. Мы решили пойти немного дальше и спросили у врачей, есть ли хоть что-то полезное в продуктах, за которыми закрепилась дурная слава. И услышали в ответ много интересного.
Майонез
Слава о вреде майонеза бежит впереди трейлера, на котором его привозят в магазины. В магазинном майонезе и правда пользы искать не стоит, а вот если приготовить его дома, то это совсем другой коленкор. Для его приготовления и продуктов-то нужно немного.
— Свежий и самый настоящий майонез можно приготовить из банальных куриных желтков или перепелиных яиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, растительное масло, лучше оливковое, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах и вливается тонкой струйкой оливковое масло.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
От магазинного домашний майонез отличается тем, что его не готовят с запасом: сделал — съел. Соответственно, и консервантов в нем нет. Зато есть целый набор витаминов, повышающих иммунитет и нормализующих обмен веществ.
— Также благодаря яичному белку домашний соус получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином, — утверждает Галина Барташевич. — Уксус или лимонный сок в составе майонеза являются кислым веществом. При пониженной кислотности желудка это помогает процессам пищеварения.
Врач также предупреждает, что, несмотря на всевозможные плюсы, даже домашний майонез вряд ли назовешь едой на каждый день. Его нужно грамотно встраивать в общую концепцию рациона, учитывая калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов.
Сливочное масло
Сливочного масла много не съешь: жирно и вредно. Прежде всего за счет трансжиров и холестерина, из-за которых сливочное масло даже записали в провокаторы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
В то же время некоторые исследования показали, что, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, в сливочном масле есть легкие для усвоения жирные кислоты, а небольшое количество масла в рационе повышает уровень «хорошего» холестерина.
— Сливочное масло содержит холестерин, хотя в гораздо меньших дозах, чем, например, яичные желтки, — говорит врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева. — С пищей поступает довольно мало холестерина, в то время как организм самостоятельно синтезирует ежедневно до 2 граммов этого вещества. Если резко отказаться от холестеринсодержащих продуктов, происходит резкий скачок синтеза холестерина в организме. Поэтому считается более правильным соблюдать разумную норму и быть особенно внимательными тем, кто уже страдает заболеваниями сердца и сосудов.
Ольга Аришева — врач-гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук.
Кроме того, у сливочного масла богатый состав:
каротин — защищает организм человека от негативного влияния оксидативного стресса, укрепляет иммунитет, помогает глазам, легким и слизистым быть здоровыми, способствует благотворному развитию плода в утробе матери;
токоферолы — антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов и замедляющие старение организма;
витамин D — особенно важен для крепкого иммунитета и усвоения кальция, во многих регионах России он в дефиците, поэтому его необходимо получать с пищей.
В умеренных количествах сливочное масло полезно большинству мужчин, женщин и детей. Людям же с повышенным уровнем холестерина в крови стоит снизить потребление масла до минимума. Кроме того, лучше, если продукты, содержащие насыщенные жиры, будут поступать в организм не натощак, и с обилием клетчатки — различной зелени и овощей.
Мороженое
Если в сорбетах и фруктовых льдах пользы искать не приходится, то пломбир без добавок может быть не просто сладким угощением.
— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс это хороший, качественный белок, — объясняет Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока.
В качественном пломбире содержатся кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов, а также калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в мороженом есть витамины группы В, которые благотворно влияют на работу центральной нервной системы. Главное — выбрать мороженое с наименьшим количеством ингредиентов.
Но всё это еще не означает, что мороженое можно есть каждый день и сколько захочется. Это, прежде всего, десерт, и врачи рекомендуют ограничиться 100-граммовой порцией в день пару раз в неделю. Если переусердствовать, можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.
Попкорн
По сути попкорн — это та же кукуруза. Его и готовят-то из созревших зерен. Если вы будете делать попкорн дома, то вряд ли станете добавлять в него химикаты, поэтому и все полезные свойства будут идентичны тем, что были у кукурузы.
По данным Современной научно-технологической академии, попадая в организм человека, кукурузные волокна действуют, как щетка, очищая ЖКТ. Также попкорн насыщает органы витаминами категории В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением. А еще попкорн отлично утоляет голод, несмотря на низкую калорийность. Поэтому его можно есть тем, кто собирается немного похудеть.
Кроме того, попкорн содержит полезные для организма антиоксиданты, а также полифенолы, которые являются действенной профилактикой болезней сердца и сосудов, онкологии.
Правда, все положительные свойства попкорна актуальны только для натурального продукта без ароматизаторов, жира, усилителей вкуса и прочих добавок.
Картофель
Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию.
В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).
Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.
Макароны
Вся польза и вред макарон зависят от того, какие именно макароны вы выберете.
— Неправильно выбранные макароны — это лишние углеводы, — утверждает диетолог Нина Торицына. — Это прямой путь к ожирению. Насыщение есть, но какое оно? К тому же не стоит увлекаться такими изделиями. Забьете вы макаронами желудок, а дальше что? Куда будете есть всё остальное? Если вы макаронами пузо набили, что тогда? Жить не захочется.
Нина Торицына — педиатр, диетолог высшей квалификационной категории.
Поэтому перед тем, как оплатить макароны на кассе, внимательно изучите их состав. В идеале он должен выглядеть так: мука твердых сортов пшеницы крупного помола, свежее яйцо (или хотя бы яичный порошок) и оливковое масло. Всё. И никаких эмульгаторов.
В макаронах из твердых сортов пшеницы содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и, соответственно, надолго насыщают. Значит, вы надолго забудете о том, что нужно подкрепиться. Также макароны также богаты триптофаном — аминокислотой, помогающей улучшать сон и настроение.
Но поскольку одними макаронами сыт не будешь, мы всегда готовим к ним соусы. И вот здесь уже не так важно, какие макароны вы выбрали. Соусы в пасте — как раз обычно самое жирное и калорийное.
Пицца
Здесь мы сталкиваемся с вопросом, как и из каких ингредиентов приготовлено блюдо. В пицце важную роль играет тесто, а точнее его качество. А вот начинка в настоящей пицце не содержит вредных продуктов.
— Конечно, сюда можно положить всё что душе угодно, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Существует, например, популярная пицца с салями. Но в основном используют свежие овощи и натуральное мясо. Пицца традиционно содержит большое количество томатов, сыра и оливкового масла. Томаты насыщают организм человека ликопином — антиоксидантом, который способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области.
— Сыр, как молочный продукт, также является обязательной добавкой и насыщает организм кальцием, — добавляет Ирина Бородина. — Оливковое масло оказывает омолаживающий эффект, а также стимулирует работу нашего иммунитета. Одно из исследований показало, что пиццей можно заменить завтрак вместо хлопьев. В хлопьях с молоком и пицце примерно одинаковое количество калорий, но в пицце меньше сахара и больше белков. Поэтому пицца дает длительное ощущение сытости и полноценно питает организм.
В общем, правильно приготовленная пицца из качественных продуктов вреда здоровью никогда не нанесет, так как блюдо содержит в себе белки, жиры и углеводы, в нем есть всё необходимое для нормального функционирования ЖКТ и активной жизнедеятельности.
Если заменить твердые сыры в пицце мягкой моцареллой, это снизит калорийность вашего блюда, что немаловажно для желающих сбросить лишние килограммы.
Кстати, если вы выбираете исключительно те продукты, которые вас стройнят, помните, что есть пять ошибок, из-за которых килограммы вернутся с лихвой.