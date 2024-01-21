Кому ни в коем случае нельзя есть творог: объясняют врачи

Кстати, о сырниках. Из-за того, что они довольно пресные, нам то и дело хочется добавить к ним варенье. Но лучше этого не делать. Особенно если у вас повышенный уровень сахара. Всё потому, что творог сам по себе содержит молочный сахар — лактозу. И подсластители (варенье, мёд, сгущенка, фрукты) легко могут привести к повышенному риску развития сахарного диабета.