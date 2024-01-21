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Кому ни в коем случае нельзя есть творог: объясняют врачи

И с какими продуктами его лучше не сочетать

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Добавляете в сырники варенье, чтобы было не так пресно? Расскажем, чем это может закончиться

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Мы прекрасно наслышаны о пользе творога. Как минимум о том, что он полезен для костей. Но сколько правды в заявлениях о его потрясающих свойствах и в каких случаях от творога лучше держаться подальше? На эти и другие вопросы нам ответили врачи.

Творог укрепляет кости, но вам это не поможет

В целом это утверждение верно, так что, если вы хотите поддержать здоровье своих костей, лишним творог точно не будет, но одного его окажется недостаточно. Дело в том, что творог — далеко не единственный продукт, богатый кальцием. Этот макроэлемент содержится также в мясе, молоке — да во многих продуктах. Вопрос в том, насколько хорошо он будет усваиваться.

— Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему, — объясняет травматолог Алексей Баженов.

Алексей Баженов — врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Кому нельзя есть творог

Польза творога также во многом зависит от его состава.

— У хорошего продукта в составе будет только молоко, закваска, может быть, еще хлористый кальций, — говорит врач Зухра Павлова.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

В составе некоторых продуктов также можно обнаружить крахмал, растительные жиры и другие ингредиенты. И чем внушительнее этот список, тем меньше врачи рекомендуют есть такой творог. Потому что он всё дальше от натурального. Также о натуральности может рассказать и срок годности.

— Если три-пять дней, то продукт натуральный. Больше — уже есть вопросы, — говорит Зухра Павлова.

У натурального творога противопоказаний немного.

У творога как такового противопоказаний не особенно много

У творога как такового противопоказаний не особенно много

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Не стоит забывать и о правилах хранения творога. Согласно санитарным правилам, при температуре +2... +6 °С творог прекрасно будет чувствовать себя в холодильнике на протяжении 72 часов. В зависимости от упаковки это время может увеличиться.

Если же вы открыли творог и поняли, что он пропал, незамедлительно его утилизируйте и не пытайтесь реанимировать, приготовив, например, сырники: даже однажды отравившись кисломолочными продуктами, вы до конца жизни запомните этот опыт.

С чем нельзя есть творог

Кстати, о сырниках. Из-за того, что они довольно пресные, нам то и дело хочется добавить к ним варенье. Но лучше этого не делать. Особенно если у вас повышенный уровень сахара. Всё потому, что творог сам по себе содержит молочный сахар — лактозу. И подсластители (варенье, мёд, сгущенка, фрукты) легко могут привести к повышенному риску развития сахарного диабета.

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