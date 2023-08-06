Врачи назвали «вредные» продукты, от которых нельзя отказываться

И всё же каким бы полезным ни выглядело сливочное масло, лучше не стоит есть его ложками.



— У нас есть рекомендации ВОЗ, по которым 30 граммов сливочного масла в день считаются нормой, — говорит врач-гастроэнтеролог Анастасия Чайка. — Всё на самом деле очень индивидуально. Масло коровы травяного откорма, конечно, имеет свои полезные свойства, но если у человека есть заболевания желчевыводящих путей, то нужно сначала разбираться с их причинами. Все жиры в норме способствуют сокращению желчного пузыря. Если есть, допустим, у пациента дисфункция сфинктера Одди (это мышечный орган, который открывает 12-перстную кишку), то при употреблении какого-то жирного продукта у него могут быть боли. Особенно если есть так называемый вялый желчный пузырь — он наполненный, переполненный, сократиться не может. Такому человеку не подойдет сливочное масло. Он будет испытывать дискомфорт, он будет чувствовать изжогу, тошноту.

