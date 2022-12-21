Не поверите, что они готовят! 9 странных, но вкусных новогодних рецептов (и один салат с шампанским)

А вот екатеринбурженка Анна Валова готовит совсем уж роскошный бутерброд с киви, в основу которого берет хлеб с маслом.



— С одной стороны — красная икра, а на второй стороне — киви. Такие бутерброды делаем всей семьей уже десять лет. Сочетание — огонь, — восторгается Анна.



Еще одна читательница из Екатеринбурга Светлана Коршунова который год готовит к праздничному столу рулетики из курицы и бекона.

