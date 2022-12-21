Не поверите, что они готовят! 9 странных, но вкусных новогодних рецептов (и один салат с шампанским)

В Новый год меньше всего хочется экспериментировать с блюдами, которые поставишь на праздничный стол — потом ведь все каникулы доедать то, что гости не съели! На этот случай мы попросили наших читателей поделиться необычными рецептами салатов и закусок, которые из года в год становятся хитами их застолья. Из всего этого великолепия выбрали 12 самых подробных рецептов. Как говорится, от нашего столу — вашему!
Закуски
Прежде чем приступить к салатам, давайте-ка слегка перекусим. С удивлением для себя мы обнаружили, что многие наши читатели на Новый год готовят бутерброды с киви. Татьяна из Самары на обжаренный в тостере батон намазывает заправку из майонеза, сыра и чеснока, а сверху кладет очищенный и порезанный колечками киви. У Риммы Рашитовны из Екатеринбурга несколько другой рецепт похожего бутерброда.
А вот екатеринбурженка Анна Валова готовит совсем уж роскошный бутерброд с киви, в основу которого берет хлеб с маслом.
— С одной стороны — красная икра, а на второй стороне — киви. Такие бутерброды делаем всей семьей уже десять лет. Сочетание — огонь, — восторгается Анна.
Еще одна читательница из Екатеринбурга Светлана Коршунова который год готовит к праздничному столу рулетики из курицы и бекона.
— Маленькие кусочки филе курицы и сыр завернуть в бекон (рулетиком), залить острым соусом и запечь. Закусывать ими — просто кайф! — рассказывает Светлана. — Нужно взять бекон уже нарезанный, завернуть в него кусочек филе курицы и кусочек сыра, соус можно самой сделать (томатная паста, аджика, перец, паприка, соль), можно острым кетчупом залить, и запекать минут
Фирменное блюдо нашего читателя из Нижнего Новгорода, который скрывается под ником Яблоко Исаака Ньютона, — «мандаринки с курицей». Но, несмотря на название, никаких цитрусовых в рецепте нет, а есть вот что:
- вареная или копченая куриная грудка — 500 г;
- твердый сыр — 200 г;
- вареная морковь — 500 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Первым делом отправляем морковь вариться. А пока она готовится, можно заняться подготовкой других ингредиентов.
— Натрите твердый сыр на крупной или мелкой терке, измельчите чеснок на терке или через пресс. Отварите курицу до готовности в подсоленной воде. Можно вареную заменить копченой. Тогда салат будет из готовых продуктов, — делится рецептом автор. — Нарежьте курицу кусочками. Можно покрошить зелень, добавить соль и черный перец по вкусу, перемешать и заправить майонезом. Обязательно попробуйте массу на вкус.
Получившуюся массу поделите на части. Если морковь уже сварилась — остудите ее, очистите, натрите на мелкой терке, так же разделите, сформируйте из нее лепешки и поместите в них начинку. Смажьте руки растительным маслом, чтобы легче было формировать те самые «мандаринки», и приступайте к делу.
— Придайте форму мандарина и сделайте углубление как в настоящем цитрусе. Украсив зеленью или лавровыми листами, выложите на тарелочку и охладите в холодильнике, — рассказывает наш читатель.
В такие мандаринки каждый может добавить что-нибудь по своему вкусу — например, чеснок или что-то острое. Тут всё ограничивается только вашей фантазией.
Переезжаем в Тюмень. Здесь к Новому году готовится Наталья Жукова. К столу подает закуску, которую называет «Рафаэлло».
— Крабовые палочки и отварное яйцо трем на мелкой терке. Добавляем отварной рис и майонез. Перемешиваем. Из этой массы надо скатать шарики размером с «Рафаэлло». И внутрь миндаль. Обвалять в кокосовой стружке, — делится секретами импортозамещения Наталья. — Кто-то еще добавляет чеснок для пикантности. Кто-то берет жареный или соленый миндаль. Тут на свой вкус. Необычно, нежно.
Немного подкрепившись, переходим к салатной части.
Салат цезарь
Наша читательница Татьяна из Нижнего Новгорода с ником Томка прислала нам рецепт не совсем обычного салата цезарь. Для него вам понадобятся:
- куриные ножки —
5–6шт.;
- бекон;
- хлеб;
- листья салата;
- помидоры (лучше черри);
- пармезан;
- розмарин.
Для соуса:
- куриное яйцо — 2 шт.;
- вустерский соус — 2 ч. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- анчоусы — 5–6 тушек;
- оливковое масло — 120 мл;
- горчица сладкая — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Первым делом разогреваем духовку до 200 градусов, а пока она нагревается, режем кубиками хлеб (впрочем, можно и просто руками на куски порвать) и крупно нарезаем розмарин.
— Выложите куриные ножки на разделочную доску и посыпьте нарезанным розмарином. Теперь сбрызните оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Смешайте всё руками, убедитесь, что ножки покрыты со всех сторон, — рассказывает Татьяна. — Выложите на противень куски хлеба, затем сверху положите куриные ножки. Таким образом, хлеб будет впитывать все прекрасные соки от курицы, давая вам лучшие гренки! Поставьте противень в разогретую духовку.
Когда курица уже почти готова, достаньте противень из духовки, поверх курицы и сухариков разложите ломтики бекона и поставьте обратно еще на
— Отделите куриное мясо от костей. Затем пройдитесь ножом несколько раз, чтобы разрезать мясо на более мелкие куски. То же самое сделайте с гренками и беконом, — продолжает Татьяна. — Вымойте листья салата и порвите их на части. Разложите их на большую тарелку, перемешайте между собой курицу, бекон и гренки и выложите всё на листья салата. Затем покройте всё это половинками черри. Сверху натрите немного пармезана.
Переходим к приготовлению соуса. В стеклянную посуду выложите сладкую горчицу и мелко нарезанные анчоусы. Из половины крупного лимона выдавите сок и добавьте его к остальным ингредиентам. Добавьте вустерский соус, немного соли и пропущенный через пресс чеснок.
Будьте осторожны с солью — анчоусы, которые есть в этом рецепте, обычно очень соленые сами по себе.
Кипятим в кастрюле воду и отправляем в нее яйца. Татьяна перед этим еще прокалывает скорлупу иголкой. Минуту спустя сливаем воду, чистим яйца и выкладываем жидкий желток и немного схватившийся белок к остальным ингредиентам соуса. Вливаем оливковое масло.
— Далее можно взбивать соус до однородности при помощи венчика. Я же взбиваю соус в блендере до загустения. Соус получается красивого цвета и хорошей густоты. Готовый соус можно хранить в холодильнике не дольше двух дней, — говорит Татьяна. — Переливаем соус в соусник и подаем к столу вместе с салатом. Приятного аппетита!
Салат с шампанским
Необычный рецепт салата с шампанским прислал нам Владимир Кустов из Нижнего Новгорода. Да, шампанское здесь надо заливать не в себя, а именно что в салат. Владимир утверждает: получится безумно вкусно.
Точного количества ингредиентов Владимир к рецепту не приложил, так что будем ориентироваться исключительно на свой вкус. Первым делом режем мелкими кубиками вареное филе куриной грудки, консервированные ананасы, и жареные белые грибы (никаких шампиньонов!) и смешиваем всё это в равных частях.
— После этого добавляем полусладкое шампанское (100 граммов на килограмм салата) и сметану, желательно 15%, немного, не так, чтобы салат в ней плавал, а только смазал составные части салата. Соли чуть-чуть. Можно добавить молотый грецкий орех — немного, на любителя. Перемешать. К столу подавать охлажденным, — рассказывает Владимир.
Если этот салат вам кажется слишком экспериментальным, Владимир зуб дает, что вам понравится — в его семье такой подают к новогоднему столу последние 25 лет и готовят на многие другие праздники.
Салат «Морская звезда»
Надо сказать, что Нижний Новгород вообще всерьез решил вдарить по салатам. Очередной рецепт — опять от жительницы Нижнего Новгорода. Чтобы приготовить «Морскую звезду», Александра (так зовут нашу читательницу) берет следующие ингредиенты:
- крупный картофель — 2 шт.;
- сыр — 150 г;
- огурец — 2 шт.;
- маленькая луковица — 1 шт.;
- яйца — 2–3 шт.;
- красная рыба (форель, семга) — 300 г;
- большие креветки для украшения — 5 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- крупный соленый огурец — 1 шт.;
- укроп, соль, перец, майонез, маслины без косточек — по вкусу.
— Отварите картофель, креветки, сварите вкрутую яйца. Нарежьте свежие огурцы вдоль (5 полосок) и выложите на блюдо в основу салата. Оставшиеся огурцы натрите на крупной терке и отложите, — рассказывает Александра. — Отваренные яйца натрите на терке и аккуратно выложите на огурцы. Мелко нарежьте лук и выложите сверху. Красную рыбу нарежьте на тонкие полоски. Оставшуюся рыбу нарежьте мелко и выложите сверху. Натрите на мелкой терке сыр и выложите следующим слоем. Сверху добавьте немного майонеза и выложите на него свежие огурцы. Мелко нарежьте соленый огурец и укроп. Отваренный картофель натрите на крупной терке. Все перемешайте с майонезом в отдельной емкости и аккуратно выложите следующим слоем. Смочите немного ложку водой и разровняйте картофель. Сверху выложите полоски красной рыбы, украсьте креветками, маслинами и лимоном. Салат «Морская звезда» готов! Приятного аппетита!
Еще немного необычных салатов
В этом блоке мы собрали, так сказать, краткое содержание рецептов — в подготовке к Новому не у каждого читателя есть возможность в подробностях рассказать, что и как они готовят. Но и из того, что они успели написать, тоже можно почерпнуть несколько любопытных идей.
Не самым привычным рецептом оливье поделилась с нами читательница Евгения из Перми. По признанию девушки, она уже давно кладет в салат авокадо вместо картофеля. Но это не единственное ноу-хау нашей читательницы.
— Огурец, яйца (не жалеть, прям много), горошек, зеленый лук (никакого репчатого), мясо вроде грудинки или карбонат и крабовое мясо или крабовые палочки. Заправлять всё это сметаной пополам с майонезом, — советует Евгения.
Елена Кетова из Екатеринбурга предложила нам рецепт слоеного салата с копченой курицей и шампиньонами.
— Снизу вверх: обжаренные шампиньоны, натертый вареный картофель, мелко порезанная копченая кура, вареные яйца, сверху — тертый сыр. И всё пропитанное майонезом или сметаной, — поделилась рецептом нехитрого и аппетитного блюда Елена.
Еще один читатель, скрывающийся под ником fantom, рассказал, что в этом году хочет добавить в селедку под шубой слой консервированной икры трески — мол, говорят, получается очень вкусно. Дорогой fantom, отпишитесь нам потом, как оно было!