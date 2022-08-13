Заставят попотеть: 7 популярных продуктов, после которых с вас будет бежать ручьем

В среднем человек чувствует себя комфортно при температуре до
Почему женщины потеют больше обычного
Врач-терапевт, кардиолог Елизавета Мельникова объясняет — дело в том, что в женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога с целью облегчения симптомов ее состояния.
По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями: избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.
Наблюдение врача-эндокринолога, коррекция гормонального профиля и изменение образа жизни существенно снижают проявления гипергидроза (так в медицине называют патологическую потливость. — Прим. ред.) и улучшают общее состояние человека.
Почему бросает в пот мужчин
Что касается мужской половины населения, то, по статистике, мужчины чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а их чувствительность к адреналину выше, чем у женщин. В связи с этим в мужском организме в ответ на стресс развивается тахикардия, увеличивается выделение пота, учащается дыхание.
Елизавета Мельникова объясняет, что также к большей потливости склонны курящие люди обоих полов, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез.
Еще несколько причин, почему вас может бросать в жар и прошибает холодный пот, — в нашем материале.
Как питание влияет на потоотделение
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп рассказала нашим коллегам, как питание может (или не может) влиять на усиление запаха пота.
— В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят чеснок, отварные яйца, капусту (кейл, пак-чой), чеснок и зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота, — говорит Ирина Юзуп.
А вот обильное потоотделение вполне может зависеть от, например, чрезмерного употребления кофейных и газированных напитков. Вообще кофе предъявляют много разных обвинений, но не все они обоснованы. Например, часто звучит мнение, что именно чрезмерное употребление кофе может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
— Согласно исследованиям, нет связи между употреблением кофе и долгосрочным риском развития сердечных заболеваний, — говорит кардиолог Елена Гричук. — Фактически умеренное потребление (3–5 чашек кофе в день) уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, пока потребление не является чрезмерным.
Но вернемся к повышенной потливости — дело в том, что кофеин воздействует на ЦНС (центральная нервная система. — Прим. ред), увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает кровяное давление. После этого организм начинает имитировать реакцию бегства или борьбы, пробуждая потовые железы. Тепло от горячего кофе или чая также повышает внутреннюю температуру тела, заставляя потоотделение усиливаться еще больше.
— Теоретически обилие глутамата натрия в рационе (добавка в готовых продуктах) также может вызвать обильное потоотделение. В этот список можно добавить и острую пищу. Например, перец чили или халапеньо — рецепторы на языке определяют их остроту как жар и дают сигнал мозгу: в организм поступило что-то очень горячее. Что и вызывает выделение пота, — считает Ирина Юзуп.
Действительно, в жару нужно держаться подальше от солененького. Когда вы едите продукты, содержащие много натрия, ваше тело избавляется от излишков соли с помощью пота. Это касается соленых снеков, чипсов, орешков, а также многих консервированных продуктов и соусов.
Когда на улице пекло, также лучше отказаться от фастфуда, жирной выпечки (вроде пирогов или круассанов) и замороженных полуфабрикатов. Дело в том, что в обработанных продуктах не хватает клетчатки и ферментов, которые нужны для правильного переваривания. А большое количество жира, которое содержат такие блюда, еще больше затрудняет пищеварение. Когда нашему телу нужно усиленно переварить тяжелую пищу, увеличивается потоотделение — всё просто.
Блюда с острыми специями тоже могут заставить вас попотеть — за счет эффекта жжения они буквально обманывают вашу ЦНС, заставляя организм запускать механизм охлаждения.
Продукты с высоким содержанием сахара и углеводов (а это практически все сладости) имеют значительный термический эффект, потому что организму достаточно трудно их расщеплять. Кроме того, сладкие блюда вызывают резкие скачки сахара в крови, что тоже становится причиной сильного потоотделения.
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