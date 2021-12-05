Всё время готовили их неправильно. Сколько на самом деле надо варить сосиски

Солидную калорийность сосисок производители не скрывают. И находят в ней массу плюсов: быстрое утоление голода, восполнение потерянной после физических нагрузок энергии и так далее. Но, правда, спешат оговориться, что такое утверждение касается только дорогого и качественного продукта.



— Если мы говорим о сосисках с цельным мясом (часто многие делают их сами), это отличный вариант и для детей, и для спортсменов — высокобелковый продукт, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Но если мы говорим о магазинных, промышленных сосисках, то данный продукт мы не можем рекомендовать как полезный. Магазинные сосиски, как и колбасы, относятся к переработанному мясу, которое приравнивается к канцерогенам. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная 50-граммовая порция переработанного мяса, к которому в том числе относятся и сосиски, повышает риск колоректального рака на 18%. Получается, что вероятность развития онкологии значительно увеличивается, если человек съедает хотя бы одну сосиску в день.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Но если бы одной только калорийностью славились сосиски. Да, они быстро восполняют потери энергии, в среднем содержат 12 граммов белка на 100 граммов продукта (это 10–16% от суточной нормы), их действительно можно есть спортсменам так же, как и другие источники животного и растительного белка. Но есть в сосисках и жир.



— Жиров в 100 граммах сосисок — 34% от дневной нормы, — говорит Вероника Черанева. — Мало того, это насыщенные тугоплавкие жиры, которые вредны для сердечно-сосудистой системы и провоцируют заболевания кишечника. Рекомендуемая ВОЗ доля насыщенных жиров в дневном рационе не более 3%. Трансжиры, входящие в состав дешевых сосисок и обладающие канцерогенными свойствами, не должны превышать 1% в рационе. Если говорить о пользе жиров, то в составе животного жира есть необходимые организму для синтеза гормонов и обмена веществ насыщенные жирные кислоты, холестерин, жирорастворимые витамины, A, D, E, К. В 100 граммах сосисок может содержаться до 8% суточной нормы витамина D.

