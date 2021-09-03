«У них получается невероятный вкус». Сибирячка поделилась простым и проверенным рецептом заготовки зеленых помидоров

В Новосибирской области большая часть помидоров не успевает вызревать на корню, тем более если они растут на улице. Сейчас многие хозяйки столкнулись с тем, что в доме рядком стоят 10-литровые ведра зеленых симпатичных томатов, с которыми что-то нужно делать.

Часть отправляем на дозревание, а часть можно замариновать и всю зиму лакомиться вкуснейшими зелеными помидорами и поражать гостей своими кулинарными способностями. Без похвалы и почитания вы с таким рецептом точно не останетесь. И еще один плюс — он очень простой.