«У них получается невероятный вкус». Сибирячка поделилась простым и проверенным рецептом заготовки зеленых помидоров

Сибирячка поделилась простым и вкусным рецептом заготовки зеленых помидоров
В Новосибирской области большая часть помидоров не успевает вызревать на корню, тем более если они растут на улице. Сейчас многие хозяйки столкнулись с тем, что в доме рядком стоят
Часть отправляем на дозревание, а часть можно замариновать и всю зиму лакомиться вкуснейшими зелеными помидорами и поражать гостей своими кулинарными способностями. Без похвалы и почитания вы с таким рецептом точно не останетесь. И еще один плюс — он очень простой.
— В СССР в те годы, когда на прилавках особо ничего не было, стояли красивые зеленые маринованные помидоры. И даже помню их цену — 1 рубль 28 копеек. Это была такая вкуснятина! И я могу дать их рецепт, — рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Рецепт простой
Нужно взять помидоры, хорошо их помыть. На дно стерильной
— Насыпаем в банку две столовые ложки соли без горки и шесть столовых ложек сахара. Заливаем всё крутым кипятком и добавляем чайную ложку уксуса. Закатываем крышкой, — объяснила Людмила Шубина. — Удивительно вкусные, замечательные маринованные помидоры. Не расквашиваются, не расползаются. Настоящий деликатес!
Бонус — рецепт квашеных зеленых помидоров
Большинство отдает предпочтение заготовкам, которые можно закатать, но если у вас есть место и возможность, то зеленые помидоры прекрасно подходят для квашения. Рецепт также очень простой.
— У них получается невероятный вкус. Также моем помидоры, берем бочки или хорошие пищевые пластиковые ведра, которые часто используются, например, на фабриках мороженого. Они тоже очень удобны. На дно складываем листочки смородины, хрен, чеснок, укроп — всё, что нравится. Накладываются помидоры — неполное ведро, 10 сантиметров должно оставаться, чтобы происходило брожение, — рассказала специалист.
На каждый литр воды берем столовую ложку соли и столовую ложку сахара. Она должна быть холодной, идеально — колодезной.
— Сверху засыпаем плотным слоем сухую молотую горчицу, можно целую упаковку. Пять дней это ведро должно стоять в тепле. Потом его можно спустить в подвал. Консервировать ничего не нужно, потому что горчица — идеальный консервант. Получаются отличные квашеные помидоры, — заверяет Людмила Шубина.
Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.
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