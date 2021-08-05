На крыше Центрального рынка появилась летняя терраса — туда можно приходить со своей едой

В Новосибирске открылась летняя терраса на крыше Центрального рынка
В Новосибирске на крыше Центрального рынка появилась оборудованная летняя терраса. Ею можно воспользоваться уже сегодня, но еду придется принести с собой.
Летняя веранда расположена на крыше второго павильона рынка слева от входа (если стоять к рынку лицом). Попасть туда можно, поднявшись на второй этаж (частично занятый торговыми точками с одеждой) через стеклянную дверь, ведущую на крышу. Никаких указателей по пути нет, но проход открыт, а сама веранда полностью готова к приему посетителей.
Для летней площадки соорудили деревянный настил, по периметру расставлены кадки с растениями, а столы укрывают от солнца и дождя большие тенты. Создатели позаботились и о соблюдении антиковидных мер — на столбах закреплены несколько диспенсеров с антисептиком.
Деталь, которая отличает это пространство от привычной летней площадки кафе, это то, что ни одного заведения общепита рядом не наблюдается. Единственное заведение поблизости — закусочная вьетнамской кухни — расположено на первом этаже. На втором этаже никаких работ, которые бы указывали на скорое появление здесь закусочной или кафе, тоже не видно.
В администрации Центрального рынка пояснили, что веранда не относится к какому-то конкретному заведению.
— Это зона отдыха, можно приходить со своей едой, ждем вас, — сообщил представитель рынка в официальных соцсетях.
Ранее Центральный рынок анонсировал проект «Гастрокорт», для него очистили от перегородок и части арендаторов пространство на первом этаже, где установлены столы и стулья. Пока, по наблюдениям корреспондента НГС, эта зона используется преимущественно работниками самого рынка, которые хотят с относительным комфортом съесть принесенный с собой обед.
Летние веранды существуют в Новосибирске давно (в том числе и на крышах). В последние годы рестораторы пошли даже дальше и начали организовывать целые ресторанные дворики. Семь ярких примеров такого рода пространств можно посмотреть в обзоре НГС.