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Тема дняКак живут рядом с гигантской свалкой (впечатляет)

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На крыше Центрального рынка появилась летняя терраса — туда можно приходить со своей едой

Это не фуд-корт — ни одного заведения общепита рядом нет

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Площадка расположена на настиле, который выложен буквой «Г» по краю крыши рынка

Площадка расположена на настиле, который выложен буквой «Г» по краю крыши рынка

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В Новосибирске открылась летняя терраса на крыше Центрального рынка

В Новосибирске на крыше Центрального рынка появилась оборудованная летняя терраса. Ею можно воспользоваться уже сегодня, но еду придется принести с собой.

Летняя веранда расположена на крыше второго павильона рынка слева от входа (если стоять к рынку лицом). Попасть туда можно, поднявшись на второй этаж (частично занятый торговыми точками с одеждой) через стеклянную дверь, ведущую на крышу. Никаких указателей по пути нет, но проход открыт, а сама веранда полностью готова к приему посетителей.

Для летней площадки соорудили деревянный настил, по периметру расставлены кадки с растениями, а столы укрывают от солнца и дождя большие тенты. Создатели позаботились и о соблюдении антиковидных мер — на столбах закреплены несколько диспенсеров с антисептиком.

На столбах имеются диспенсеры с антисептиком

На столбах имеются диспенсеры с антисептиком

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Никаких заведений общепита поблизости не наблюдается

Никаких заведений общепита поблизости не наблюдается

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Деталь, которая отличает это пространство от привычной летней площадки кафе, это то, что ни одного заведения общепита рядом не наблюдается. Единственное заведение поблизости — закусочная вьетнамской кухни — расположено на первом этаже. На втором этаже никаких работ, которые бы указывали на скорое появление здесь закусочной или кафе, тоже не видно.

Небольшой фуд-корт есть и на первом этаже рынка

Небольшой фуд-корт есть и на первом этаже рынка

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В администрации Центрального рынка пояснили, что веранда не относится к какому-то конкретному заведению.

— Это зона отдыха, можно приходить со своей едой, ждем вас, — сообщил представитель рынка в официальных соцсетях.

Ранее Центральный рынок анонсировал проект «Гастрокорт», для него очистили от перегородок и части арендаторов пространство на первом этаже, где установлены столы и стулья. Пока, по наблюдениям корреспондента НГС, эта зона используется преимущественно работниками самого рынка, которые хотят с относительным комфортом съесть принесенный с собой обед.

Летние веранды существуют в Новосибирске давно (в том числе и на крышах). В последние годы рестораторы пошли даже дальше и начали организовывать целые ресторанные дворики. Семь ярких примеров такого рода пространств можно посмотреть в обзоре НГС.

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Центральный рынокобщепит
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