На крыше Центрального рынка появилась летняя терраса — туда можно приходить со своей едой

В Новосибирске на крыше Центрального рынка появилась оборудованная летняя терраса. Ею можно воспользоваться уже сегодня, но еду придется принести с собой.



Летняя веранда расположена на крыше второго павильона рынка слева от входа (если стоять к рынку лицом). Попасть туда можно, поднявшись на второй этаж (частично занятый торговыми точками с одеждой) через стеклянную дверь, ведущую на крышу. Никаких указателей по пути нет, но проход открыт, а сама веранда полностью готова к приему посетителей.