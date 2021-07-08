Можно ли кофе при ковиде? Новосибирский диетолог объяснила, что нужно есть и пить больным

— В обязательном порядке в разгар лета необходима чистая вода. Из отваров: могут быть травяные чаи, но избегаем сладкие и газированные напитки.

Питание во время коронавируса

В период болезни диетолог рекомендует придерживаться диетического лечебного рациона питания.

— Диета должна быть гипоаллергенной. Таким образом, вы исключаете кофе и кофеиносодержащие напитки, наваристые бульоны. Должны быть продукты в отварном виде, отварные и сырые овощи. Супы не на курином или мясном бульоне, а на овощном, также все крупы. Кроме этого мясо и рыба — так же все в отварном виде или запеченном, — рассказала главный диетолог НСО Оксана Герасименко.

Она отметила, что необходимо убрать из рациона «излишний тугоплавкий жир» (содержится, например в баранине, свинине, говядине), который будет напрягать секрецию ЖКТ. Также во время болезни стоит избегать кисломолочных продуктов. Не переедать, питаться дробно и часто — 5–6 раз в день.

Питание после болезни

Диетолог отмечает, что на этапе восстановления у человека должен хорошо работать желудочно-кишечный тракт, поэтому в рационе должно быть много клетчатки.