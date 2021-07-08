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Можно ли кофе при ковиде? Новосибирский диетолог объяснила, что нужно есть и пить больным

В рацион необходимо добавить овощи, фрукты и белки в отварном виде

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Диетолог рекомендует исключить из диеты во время болезни напитки, содержащие кофеин

Диетолог рекомендует исключить из диеты во время болезни напитки, содержащие кофеин

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Новосибирский диетолог попросила больных ковидом не пить кофе

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко дала рекомендации, как питаться во время заражения коронавирусом и каких продуктов стоит избегать. Об этом она рассказала в прямом эфире сообщества правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, питание — это главный фактор в профилактике и лечении коронавируса. Специалист рекомендует соблюдать режим питания и водный режим. Объем необходимого употребления воды рассчитывается, исходя из параметров 25–30 мл на 1 килограмм веса.

— В обязательном порядке в разгар лета необходима чистая вода. Из отваров: могут быть травяные чаи, но избегаем сладкие и газированные напитки.

Питание во время коронавируса

В период болезни диетолог рекомендует придерживаться диетического лечебного рациона питания.

— Диета должна быть гипоаллергенной. Таким образом, вы исключаете кофе и кофеиносодержащие напитки, наваристые бульоны. Должны быть продукты в отварном виде, отварные и сырые овощи. Супы не на курином или мясном бульоне, а на овощном, также все крупы. Кроме этого мясо и рыба — так же все в отварном виде или запеченном, — рассказала главный диетолог НСО Оксана Герасименко.

Она отметила, что необходимо убрать из рациона «излишний тугоплавкий жир» (содержится, например в баранине, свинине, говядине), который будет напрягать секрецию ЖКТ. Также во время болезни стоит избегать кисломолочных продуктов. Не переедать, питаться дробно и часто — 5–6 раз в день.

Питание после болезни

Диетолог отмечает, что на этапе восстановления у человека должен хорошо работать желудочно-кишечный тракт, поэтому в рационе должно быть много клетчатки.

— Поэтому в приоритете сырые овощи: кабачки, цукини, свежие овощи. Я бы рекомендовала использовать огурцы, помидоры — всё, что доступно местного производства. Конечно, кроме натуральных продуктов питания — витаминно-минеральные комплексы: цинк, железо, селен. Конечно, будем долго отходить от продуктов, которые повышают аллергизацию. Их нужно вводить постепенно, — объяснила диетолог.

Постепенно в рацион можно начинать вводить и кисломолочные продукты: творог, йогурт, ряженку, бифидокефир, при этом от молока лучше отказаться. Также на этапе восстановления лучше избегать употребления спиртных напитков.

— На период болезни и выздоровления — это противопоказано. Я думаю, такая диета должна соблюдаться минимум 3 месяца, — добавила диетолог.

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COVID-19диетапитаниекоронавирус
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