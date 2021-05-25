Сделай сам: 8 вкусных ужинов, которые готовятся всего за 15 минут

«А что у нас на ужин?» — плотоядно кричат домочадцы вместо «Добрый вечер». А ты, вымотанный тяжким рабочим днем, только и мечтаешь вытянуть ноги на диване под любимый сериал. Ну и есть, само собой, тоже хочется. Но так, чтобы потратить у плиты не больше 15–20 минут. Наш эксперт в кулинарии любой сложности Светлана Лебедева подготовила подборку таких рецептов, с которыми на кухне вы особо не задержитесь и домашних накормите.
Спагетти с творогом
Вы удивитесь, но простейшее сочетание трех продуктов дает ощущение, что вы едите пасту с сырно-сливочным соусом. Очень сытное блюдо: примерьтесь, из указанного количества продуктов выходит ужин на 3–4 человек.
- Варим половину пачки (250 г) спагетти или любой другой пасты столько минут, сколько указано на упаковке, минус 2 минуты.
- Разминаем 200 г творога 9% жирности вилкой. Далее в сковороде разогреваем 50 г сливочного масла и немного прогреваем творог.
- Спагетти откидываем на дуршлаг, кладем в сковороду к творогу, солим и перчим по вкусу, еще прогреваем, хорошо вымешивая.
Блюдо готово!
Мидии в сливочно-горчичном соусе
Вот только не надо насчет буржуйства: мидии продаются во всех супермаркетах по приемлемым ценам. И в очень удобном варено-мороженом виде. При случае купите пачку, закиньте в морозильник, а когда захотите разбавить типичные ужины, доставайте и начинайте готовить.
- Мидии (обычно в пачке 500 г), не доставая из вакуумного пакета, размораживаем под струей теплой воды. Крайний вариант — сразу замороженные выкладываем на сковороду и прогреваем, только выбираем осколки и нераскрывшиеся ракушки, если будут попадаться.
- На сковороде разогреваем 50 г сливочного масла, тушим до мягкости 1 мелконарезанную луковицу и пару измельченных зубчиков чеснока.
- Выкладываем мидии, добавляем 100 мл белого вина (по желанию), прогреваем.
- Смешиваем 1 ст. л. зернистой горчицы и 150 мл сливок (жирность на ваше усмотрение), добавляем на сковороду к мидиям, прогреваем еще 5 минут (тут важно не кипятить!), выключаем плиту и сразу подаем, прямо в сковороде.
Блюдо лучше посыпать петрушкой и подавать с ломтиками поджаренного багета, а если очень голодны, на гарнир сварить спагетти.
Лобио с орехами
Лобио по-грузински — фасоль. Десятки разновидностей лобио в Грузии сводятся к двум: это летнее — зеленое, из стручковой фасоли, и зимнее — красное, то, что нам проще взять из банки. Будем готовить из той, что у нас под рукой. В целом технология одна.
- Горсть грецких орехов прокаливаем на сковороде или в духовке (7 минут на
160 °С), измельчаем в крошку.
- Мелко режем 3 зубчика чеснока и 1 луковицу. Лук и чеснок тушим пару минут на топленом масле (можно использовать растительное).
- Выкладываем на сковороду фасоль (если красную, то вместе с жидкостью, если зеленую из заморозки, то предварительно обдать кипятком), добавляем 1 столовую ложку винного уксуса, 1 чайную ложку специй хмели-сунели, соль. Тушим еще минут 5, чтобы всё обменялось ароматами, добавляем орехи и выключаем плиту.
Лобио можно подавать хоть холодным, хоть горячим. Желательно присыпать блюдо мелконарезанной кинзой.
Кесадилья с ветчиной
Народная мексиканская еда — лепешка-тортилья складывается в форме полумесяца, а внутрь кладется абсолютно любая начинка. Главное — добавить тертый сыр, который связывает лепешку. Вместо тортильи можете использовать тонкий лаваш, для удобства можно придать ему форму и размер тортильи, вырезав по контуру большой тарелки, а из остатков можно сделать чипсы.
- Ветчину (200–300 г) режем тонкими полосками, помидоры (2 штуки) — кружочками, сыр (300 г) трем на крупной терке.
- Сметану и кетчуп смешиваем один к одному и сдабриваем этим соусом ветчину. Можно приправить парой капель табаско, если любите поострее, или добавить щепотку зиры, кориандра или копченой паприки.
- На одну половину тортильи посыпаем половину сыра, на него — 5–6 столовых ложек ветчины в соусе, сверху кладем помидорки и снова сыр. Закрываем второй половиной тортильи и слегка прижимаем.
- Кесадилью обжариваем на сухой сковороде (идеально — сковорода-гриль с полосками) или запекаем 5 минут в духовке, чтобы сыр расплавился, а лепешка стала хрустящей.
Блюдо подавать горячим. Кстати, если лепешку свернуть не полумесяцем, а конвертом, то кесадилья превратится в буррито — мексиканскую шаурму.
Китайская лапша-вок с чем хотите
Еще один гениальный конструктор — из Китая, где вообще любят готовить быстро. У китайцев есть правило шести минут: это стандартное время приготовления практически любого блюда в воке. Самое главное — до начала жарки все продукты нарежьте на полоски одинакового размера, чтобы они готовились быстро и равномерно (чем тверже продукт, тем тоньше нарезка). И огонь должен быть максимальным!
- Мясо (филе курицы, индейки, свинину или говядину — 300 г) порежьте полосками, по желанию промаринуйте с соевым соусом и изваляйте в крахмале (рисовом, кукурузном, картофельном) — он даст хрустящую корочку. Если готовите с креветками или смесью морепродуктов, разморозьте их.
- Порежьте полосками одну морковь, один сладкий перец, одну небольшую луковицу и любые другие овощи, которые есть, например цуккини. Хорошо добавить шампиньоны или вешенки.
- Если есть имбирь, чеснок и чили, мелко нарежьте. Если нет или лень резать, заменим соусом «сладкий чили».
- Упаковку рисовой лапши на 5 минут замочите в кипятке и откиньте на дуршлаг.
- Тем временем разогрейте в воке или глубокой сковороде масло и обжарьте лук, чеснок и имбирь. Через минутку добавьте мясо, через 3–5 минут — овощи. Если готовите с морепродуктами, кладите их после овощей.
- Добавьте лапшу и приправьте соевым или устричным соусом, соусом «сладкий чили».
- Хорошо перемешайте, прогрейте две минуты, выложите на тарелки и посыпьте порезанной кинзой. Подавайте сразу.
Карри из курицы
Куриная грудка сама по себе хоть и скучновата, зато благодарно впитывает в себя ароматы разных специй и соусов. Вот индийский вариант, причем вы можете использовать для соуса и сливки, и йогурт, и сметану, а круче всего — кокосовое молоко, которое сейчас есть во всех супермаркетах. Благодаря богатству ароматов карри кажется очень сложным блюдом, но сами посмотрите: чего уж тут такого? Конечно, это упрощенный вариант.
- Для начала поставьте вариться для гарнира рис — жасминовый или басмати.
- Куриную грудку нарежьте тонкими полосками, обваляйте в муке и смеси карри и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Отложите, накройте тарелкой.
- В это время очистите и измельчите две луковицы (и сразу их в сотейник, где жарилась грудка), затем три зубчика чеснока и корень имбиря — примерно три сантиметра, а также два-три спелых помидора.
- Когда лук обжарился до золотистости, добавляем помидоры, чеснок, имбирь, смесь карри. Перемешиваем и готовим 5 минут.
- Добавляем в соус куски куриной грудки, готовим еще 5 минут.
- Вливаем сливки или кокосовое молоко. Готовим на небольшом огне, не давая кипеть, 3 минуты. Снимаем с огня и подаем с рисом.
Брускетты с паштетом из тунца
Вариант очень легкого ужина в средиземноморском стиле, скорее всего, романтического. Наверное, с бутылочкой белого шардоне. Паштет хранится несколько дней, так что и на завтрак останется, но это не точно. Этот же вариант можно провернуть не только с тунцом, но и, например, скумбрией горячего копчения, вкус будет даже ярче.
Нам понадобятся чиабатта или французский батон (1 штука), тунец консервированный в собственном соку (2 банки), сливочный сыр (150 г), декор: каперсы, соль, перец, лимон (цедра), вяленые томаты, красный лук, петрушка или руккола.
- Открываем две банки тунца в собственном соку, сливаем жидкость.
- Тунца закидываем в блендер и добавляем 150 г сливочного сыра («Креметте», «Филадельфия», «Каймак», «Альметте» и так далее).
- Добавляем пару филе анчоусов (по желанию), чайную ложку каперсов, цедру половинки лимона, приправим это дело солью, свежемолотым черным перцем и хорошо пробиваем в блендере до состояния крема. Если каперсов и анчоусов нет, это нестрашно.
- Батон или чиабатту поджариваем и выкладываем на них паштет. Если чувство прекрасного вам не чуждо, наши брускетты можно украсить ломтиками помидоров, красным луком и листиками петрушки.
Ленивые пирожки с зеленым луком и яйцом
Не тратя времени на вымешивание теста и лепку, вы получаете практически тот же результат, что и классические пирожки, с одной из самых любимых русских начинок.
- Ставим вариться 2 яйца — вкрутую, это 8–10 минут с начала закипания воды.
- На тесто взбиваем два яйца с солью, добавляем 0,5 литра кефира и перемешиваем.
- Добавляем 1–1,5 стакана муки и разрыхлитель, постоянно помешивая. Количество муки варьируется, главное, чтобы тесто по консистенции получилось чуть гуще, чем на обычные оладьи.
- Яйца сварились? Под холодную воду их, чтобы чистились. Пока остывают, пучок зеленого лука (произвольного размера) мелко режем. Яйца тоже мелко режем или трем на крупной терке.
- Лук и яйца добавляем в тесто и хорошенько перемешиваем.
- Разогреваем сковороду и на растительном масле жарим, выкладывая ложкой, как оладьи, с двух сторон. Подаем со сметаной.
Надо еще рецептов? Тогда вот подборка вкусных детских завтраков без всяких каш и омлетов. Еще раньше мы готовили дома майонез, кетчуп и песто — получилось вкусно, полезно и дешевле, чем в магазине. А по этой ссылке найдете подборку ресторанных блюд, которые сделает дома даже самый ленивый.