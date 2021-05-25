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Сделай сам: 8 вкусных ужинов, которые готовятся всего за 15 минут

Немного продуктов, сноровки, аппетита — и всё готово

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Мексиканская <nobr class="_">кесадилья —</nobr> отличное решение для ужина. Всё, что нужно для начинки, лежит в холодильнике, а на готовку уйдет от силы 15 минут

Мексиканская кесадилья — отличное решение для ужина. Всё, что нужно для начинки, лежит в холодильнике, а на готовку уйдет от силы 15 минут

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«А что у нас на ужин?» — плотоядно кричат домочадцы вместо «Добрый вечер». А ты, вымотанный тяжким рабочим днем, только и мечтаешь вытянуть ноги на диване под любимый сериал. Ну и есть, само собой, тоже хочется. Но так, чтобы потратить у плиты не больше 15–20 минут. Наш эксперт в кулинарии любой сложности Светлана Лебедева подготовила подборку таких рецептов, с которыми на кухне вы особо не задержитесь и домашних накормите.

Спагетти с творогом

Вы удивитесь, но простейшее сочетание трех продуктов дает ощущение, что вы едите пасту с сырно-сливочным соусом. Очень сытное блюдо: примерьтесь, из указанного количества продуктов выходит ужин на 3–4 человек.

  1. Варим половину пачки (250 г) спагетти или любой другой пасты столько минут, сколько указано на упаковке, минус 2 минуты.
  2. Разминаем 200 г творога 9% жирности вилкой. Далее в сковороде разогреваем 50 г сливочного масла и немного прогреваем творог.
  3. Спагетти откидываем на дуршлаг, кладем в сковороду к творогу, солим и перчим по вкусу, еще прогреваем, хорошо вымешивая.

Блюдо готово!

Мидии в сливочно-горчичном соусе

Замороженные мидии из супермаркета отлично хранятся дома в морозилке, их можно достать и приготовить в любой момент

Замороженные мидии из супермаркета отлично хранятся дома в морозилке, их можно достать и приготовить в любой момент

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Вот только не надо насчет буржуйства: мидии продаются во всех супермаркетах по приемлемым ценам. И в очень удобном варено-мороженом виде. При случае купите пачку, закиньте в морозильник, а когда захотите разбавить типичные ужины, доставайте и начинайте готовить.

  1. Мидии (обычно в пачке 500 г), не доставая из вакуумного пакета, размораживаем под струей теплой воды. Крайний вариант — сразу замороженные выкладываем на сковороду и прогреваем, только выбираем осколки и нераскрывшиеся ракушки, если будут попадаться.
  2. На сковороде разогреваем 50 г сливочного масла, тушим до мягкости 1 мелконарезанную луковицу и пару измельченных зубчиков чеснока.
  3. Выкладываем мидии, добавляем 100 мл белого вина (по желанию), прогреваем.
  4. Смешиваем 1 ст. л. зернистой горчицы и 150 мл сливок (жирность на ваше усмотрение), добавляем на сковороду к мидиям, прогреваем еще 5 минут (тут важно не кипятить!), выключаем плиту и сразу подаем, прямо в сковороде.

Блюдо лучше посыпать петрушкой и подавать с ломтиками поджаренного багета, а если очень голодны, на гарнир сварить спагетти.

Лобио с орехами

Лобио по-грузински — фасоль. Десятки разновидностей лобио в Грузии сводятся к двум: это летнее — зеленое, из стручковой фасоли, и зимнее — красное, то, что нам проще взять из банки. Будем готовить из той, что у нас под рукой. В целом технология одна.

  1. Горсть грецких орехов прокаливаем на сковороде или в духовке (7 минут на 160 °С), измельчаем в крошку.
  2. Мелко режем 3 зубчика чеснока и 1 луковицу. Лук и чеснок тушим пару минут на топленом масле (можно использовать растительное).
  3. Выкладываем на сковороду фасоль (если красную, то вместе с жидкостью, если зеленую из заморозки, то предварительно обдать кипятком), добавляем 1 столовую ложку винного уксуса, 1 чайную ложку специй хмели-сунели, соль. Тушим еще минут 5, чтобы всё обменялось ароматами, добавляем орехи и выключаем плиту.

Лобио можно подавать хоть холодным, хоть горячим. Желательно присыпать блюдо мелконарезанной кинзой.

Кесадилья с ветчиной

Народная мексиканская еда — лепешка-тортилья складывается в форме полумесяца, а внутрь кладется абсолютно любая начинка. Главное — добавить тертый сыр, который связывает лепешку. Вместо тортильи можете использовать тонкий лаваш, для удобства можно придать ему форму и размер тортильи, вырезав по контуру большой тарелки, а из остатков можно сделать чипсы.

  1. Ветчину (200–300 г) режем тонкими полосками, помидоры (2 штуки) — кружочками, сыр (300 г) трем на крупной терке.
  2. Сметану и кетчуп смешиваем один к одному и сдабриваем этим соусом ветчину. Можно приправить парой капель табаско, если любите поострее, или добавить щепотку зиры, кориандра или копченой паприки.
  3. На одну половину тортильи посыпаем половину сыра, на него — 5–6 столовых ложек ветчины в соусе, сверху кладем помидорки и снова сыр. Закрываем второй половиной тортильи и слегка прижимаем.
  4. Кесадилью обжариваем на сухой сковороде (идеально — сковорода-гриль с полосками) или запекаем 5 минут в духовке, чтобы сыр расплавился, а лепешка стала хрустящей.

Блюдо подавать горячим. Кстати, если лепешку свернуть не полумесяцем, а конвертом, то кесадилья превратится в буррито — мексиканскую шаурму.

Китайская лапша-вок с чем хотите

В лапшу-вок можно покрошить любые овощи, которые есть в холодильнике

В лапшу-вок можно покрошить любые овощи, которые есть в холодильнике

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Еще один гениальный конструктор — из Китая, где вообще любят готовить быстро. У китайцев есть правило шести минут: это стандартное время приготовления практически любого блюда в воке. Самое главное — до начала жарки все продукты нарежьте на полоски одинакового размера, чтобы они готовились быстро и равномерно (чем тверже продукт, тем тоньше нарезка). И огонь должен быть максимальным!

  1. Мясо (филе курицы, индейки, свинину или говядину — 300 г) порежьте полосками, по желанию промаринуйте с соевым соусом и изваляйте в крахмале (рисовом, кукурузном, картофельном) — он даст хрустящую корочку. Если готовите с креветками или смесью морепродуктов, разморозьте их.
  2. Порежьте полосками одну морковь, один сладкий перец, одну небольшую луковицу и любые другие овощи, которые есть, например цуккини. Хорошо добавить шампиньоны или вешенки.
  3. Если есть имбирь, чеснок и чили, мелко нарежьте. Если нет или лень резать, заменим соусом «сладкий чили».
  4. Упаковку рисовой лапши на 5 минут замочите в кипятке и откиньте на дуршлаг.
  5. Тем временем разогрейте в воке или глубокой сковороде масло и обжарьте лук, чеснок и имбирь. Через минутку добавьте мясо, через 3–5 минут — овощи. Если готовите с морепродуктами, кладите их после овощей.
  6. Добавьте лапшу и приправьте соевым или устричным соусом, соусом «сладкий чили».
  7. Хорошо перемешайте, прогрейте две минуты, выложите на тарелки и посыпьте порезанной кинзой. Подавайте сразу.

Карри из курицы

Куриная грудка сама по себе хоть и скучновата, зато благодарно впитывает в себя ароматы разных специй и соусов. Вот индийский вариант, причем вы можете использовать для соуса и сливки, и йогурт, и сметану, а круче всего — кокосовое молоко, которое сейчас есть во всех супермаркетах. Благодаря богатству ароматов карри кажется очень сложным блюдом, но сами посмотрите: чего уж тут такого? Конечно, это упрощенный вариант.

  1. Для начала поставьте вариться для гарнира рис — жасминовый или басмати.
  2. Куриную грудку нарежьте тонкими полосками, обваляйте в муке и смеси карри и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Отложите, накройте тарелкой.
  3. В это время очистите и измельчите две луковицы (и сразу их в сотейник, где жарилась грудка), затем три зубчика чеснока и корень имбиря — примерно три сантиметра, а также два-три спелых помидора.
  4. Когда лук обжарился до золотистости, добавляем помидоры, чеснок, имбирь, смесь карри. Перемешиваем и готовим 5 минут.
  5. Добавляем в соус куски куриной грудки, готовим еще 5 минут.
  6. Вливаем сливки или кокосовое молоко. Готовим на небольшом огне, не давая кипеть, 3 минуты. Снимаем с огня и подаем с рисом.

Брускетты с паштетом из тунца

Средиземноморский аналог бутербродов — брускетта. Легко готовится, изящно выглядит

Средиземноморский аналог бутербродов — брускетта. Легко готовится, изящно выглядит

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Вариант очень легкого ужина в средиземноморском стиле, скорее всего, романтического. Наверное, с бутылочкой белого шардоне. Паштет хранится несколько дней, так что и на завтрак останется, но это не точно. Этот же вариант можно провернуть не только с тунцом, но и, например, скумбрией горячего копчения, вкус будет даже ярче.

Нам понадобятся чиабатта или французский батон (1 штука), тунец консервированный в собственном соку (2 банки), сливочный сыр (150 г), декор: каперсы, соль, перец, лимон (цедра), вяленые томаты, красный лук, петрушка или руккола.

  1. Открываем две банки тунца в собственном соку, сливаем жидкость.
  2. Тунца закидываем в блендер и добавляем 150 г сливочного сыра («Креметте», «Филадельфия», «Каймак», «Альметте» и так далее).
  3. Добавляем пару филе анчоусов (по желанию), чайную ложку каперсов, цедру половинки лимона, приправим это дело солью, свежемолотым черным перцем и хорошо пробиваем в блендере до состояния крема. Если каперсов и анчоусов нет, это нестрашно.
  4. Батон или чиабатту поджариваем и выкладываем на них паштет. Если чувство прекрасного вам не чуждо, наши брускетты можно украсить ломтиками помидоров, красным луком и листиками петрушки.

Ленивые пирожки с зеленым луком и яйцом

Не тратя времени на вымешивание теста и лепку, вы получаете практически тот же результат, что и классические пирожки, с одной из самых любимых русских начинок.

  1. Ставим вариться 2 яйца — вкрутую, это 8–10 минут с начала закипания воды.
  2. На тесто взбиваем два яйца с солью, добавляем 0,5 литра кефира и перемешиваем.
  3. Добавляем 1–1,5 стакана муки и разрыхлитель, постоянно помешивая. Количество муки варьируется, главное, чтобы тесто по консистенции получилось чуть гуще, чем на обычные оладьи.
  4. Яйца сварились? Под холодную воду их, чтобы чистились. Пока остывают, пучок зеленого лука (произвольного размера) мелко режем. Яйца тоже мелко режем или трем на крупной терке.
  5. Лук и яйца добавляем в тесто и хорошенько перемешиваем.
  6. Разогреваем сковороду и на растительном масле жарим, выкладывая ложкой, как оладьи, с двух сторон. Подаем со сметаной.

Надо еще рецептов? Тогда вот подборка вкусных детских завтраков без всяких каш и омлетов. Еще раньше мы готовили дома майонез, кетчуп и песто — получилось вкусно, полезно и дешевле, чем в магазине. А по этой ссылке найдете подборку ресторанных блюд, которые сделает дома даже самый ленивый.

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