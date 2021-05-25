Сделай сам: 8 вкусных ужинов, которые готовятся всего за 15 минут

«А что у нас на ужин?» — плотоядно кричат домочадцы вместо «Добрый вечер». А ты, вымотанный тяжким рабочим днем, только и мечтаешь вытянуть ноги на диване под любимый сериал. Ну и есть, само собой, тоже хочется. Но так, чтобы потратить у плиты не больше 15–20 минут. Наш эксперт в кулинарии любой сложности Светлана Лебедева подготовила подборку таких рецептов, с которыми на кухне вы особо не задержитесь и домашних накормите.



Спагетти с творогом

Вы удивитесь, но простейшее сочетание трех продуктов дает ощущение, что вы едите пасту с сырно-сливочным соусом. Очень сытное блюдо: примерьтесь, из указанного количества продуктов выходит ужин на 3–4 человек.