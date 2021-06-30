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Чайхана и пивной ресторан в «Ауре» объявили о бесплатном лимонаде для тех, кто привьется от ковида

Главное условие — прививку нужно сделать в этом ТЦ и получить в пункте купон

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Так выглядит бесплатный лимонад в «Хамовниках»

Так выглядит бесплатный лимонад в «Хамовниках»

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Два заведения в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» начали бесплатно угощать лимонадом тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Оба ресторана принадлежат новосибирской компании DNK Food — это чайхана «Курагадиван» и пивной ресторан «Хамовники» Как рассказали руководитель DNK Food Владислав Дорошенко, акция направлена на то, чтобы стимулировать горожан к вакцинации.

Для того чтобы получить бесплатный напиток, нужно сделать прививку в центре вакцинации, расположенном в «Ауре» (на третьем этаже), и получить соответствующий купон. В чайхане при его предъявлении нальют лимонад и из кураги и кизила, в пивном ресторане — вишневый.

— Пока эта акция действует только в «Ауре» и касается лимонадов, но мы планируем расширить ее на другие заведения и предлагать не только напитки, но и какие-то иные угощения, — пояснил Дорошенко.

Разного рода стимулирующие меры для привлечения внимания к вакцинации сейчас предпринимаются по всей России. В Москве, например, среди вакцинированных будет разыграно несколько автомобилей — об этом объявляется на сайте мэра столицы. В Подмосковье уже разыграли квартиру, пишет «Российская газета».

47news со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Ленобласти рассказывает, что в рамках акции «ПриКолись» каждый житель региона, прошедший вакцинацию от COVID-19, получает подарок. Это — на выбор — либо купоны на скидку в магазинах спортивной одежды, либо сертификат на посещение домашних матчей областного футбольного клуба «Ленинградец».

В Волгограде облздрав приказал раздать добровольно привившимся от COVID-19 купоны на скидку в алкомаркетах.

Подобного рода бонусы в новосибирских заведениях практиковали еще до коронавируса. Так в 2014 году бар Ruby начал наливать бокал вина в обмен на использованный билет в театр. Потом эту практику перенял целый ряд заведений в центре.

О других похожих акциях, связанных с противокоронавирусной вакциной в Новосибирске, пока не сообщалось. Но свои бонусы за прививку предлагают некоторые работодатели. Например, в компании BlaBlaBar за прививку сотрудникам заплатят 1000 рублей.

Сотрудник KFC в Новосибирске рассказывал НГС, что его работодатель за вакцинацию дает три бесплатных обеда в любых филиалах сети, но с ограничением: один обед — 500 рублей. Чтобы получить обед, нужно представить документы, подтверждающие прохождение вакцинации.

Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ обещал привившимся сотрудникам премии по 4 тысячи рублей в июне, июле и августе 2021 года, то есть всего 12 тысяч.

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