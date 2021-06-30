Чайхана и пивной ресторан в «Ауре» объявили о бесплатном лимонаде для тех, кто привьется от ковида

Два заведения в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» начали бесплатно угощать лимонадом тех, кто сделал прививку от коронавируса.



Оба ресторана принадлежат новосибирской компании DNK Food — это чайхана «Курагадиван» и пивной ресторан «Хамовники» Как рассказали руководитель DNK Food Владислав Дорошенко, акция направлена на то, чтобы стимулировать горожан к вакцинации.

Для того чтобы получить бесплатный напиток, нужно сделать прививку в центре вакцинации, расположенном в «Ауре» (на третьем этаже), и получить соответствующий купон. В чайхане при его предъявлении нальют лимонад и из кураги и кизила, в пивном ресторане — вишневый.