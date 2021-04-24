За гостиницей Центральная заработала шампанерия с венецианскими бутербродами – как это выглядит

Бар «Пузырики» занял последнее вакантное место на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Это первая в Новосибирске попытка открыть заведение посвященное игристым винам.
«Пузырики» заняли угловое помещение в бывшем техническом здании гостиницы (там, в частности, располагалась трансформаторная подстанция), которое владельцы «Центральной» еще в прошлом году полностью переделали для сдачи в аренду рестораторам.
В помещении всего четыре столика (два совсем маленьких и два рассчитанных на четырех человек). Над стойкой нависает стеллаж на котором расставлены бутылки, бокалы и увесистые статуэтки: голова Давида в маске, Гомер Симпсон, Нифертити в солнцезащитных очках и просто огромная ладонь художественно испачканная в краске. На стене большая фреска изображающая двух дам в костюмах эпохи возрождения. Одна из дам наливает из бутылки вино, держа в другой руке козленка. Другая, находится в глубокой задумчивости
На стойке, в углу стоит портативный проигрыватель виниловых пластинок. Выбор дисков пока невелик, но бармен говорит, что желающие могут приносить и ставить свои:
- Недавно люди приносили диск «Битлз», было круто.
Формат бара можно обозначить как «шампанерия», главный напиток здесь – игристые вина. Одного французского шампанского имеется десять наименований (некоторые в бутылках разного размера). Правда, в этом демократичном на вид месте представить себе покупателя магнума (бутылка 1,5 литра) «Вдовы Клико» за 11 тыс. рублей довольно сложно.
Кроме собственно шампанского в карте еще 13 наименований игристого вина из других стан: испанская кава, итальянские Просекко и Ламбруско и т.д. Есть буквально несколько наименований тихих вин. Бокалами можно заказать девять позиций (цена одинаковая для всех – 250 рублей.
Кухни в баре нет (туалета и умывальника в зале кстати тоже), но к вину можно заказать небольшие бутерброды, которые разделены на две группы. Первая называется брускетты (150 рублей штука), вторая – венецианские традиционные бутербродики «чикетти» (100 рублей).
Бар открыли предприниматели, имеющие отношение к ресторану R.A.G.U. Это не первый их малоформатный проект. Здесь жа на ресторанном дворике уже третий год работает их бар Crafty Radler, а в прошлом году на Красном проспекте открылась оформленная в похожем стиле закусочная Crafty Diner.
«Пузырики» не первый необычный бар на ресторанном дворике. Здесь же, с другой стороны работает, например, единственная в городе сидрерия (заведение с сидром) InCider. В целом же формат небольших демократичных по форме заведений с вином, похоже, становится трендом. Так владельцы сети кондитерских Dudnick открыли в конце прошлого года на площади станиславского первое заведение нового проекта «Кофе Брют». Помимо десертов и кофе там можно заказать вино бокалами (цены начинаются со 119 рублей), Здесь тоже делают маленькие бутербродики но называют их уже тапасами. Новое заведение этого проекта, кстати, скоро должно появиться в центре, на месте кондитерской Dudnick на Советской, 37.
«Кофе Брют» это далеко не предел демократичности. В последние полгода Новосибирск буквально атакуют сети совсем уже простых на вид баров-магазинов, предлагающих практически только алкоголь. Этот статус позволяет им продавать спиртное круглосуточно.